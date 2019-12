Die gute Nachricht zum Wochenende: Stadtfest in St. Petersburg als bestes Festival weltweit ausgezeichnet

Das Petersburger Stadtfest „Scarlet Sails“ hat den Preis als weltweit bestes Festival gewonnen. Und in der Tat: Das Fest ist unvergleichbar!

Die „Scarlet Sails“ („Purpurne Segel“) sind ein Fest, mit dem die russische Stadt (und meine Wahlheimat) St. Petersburg jedes Jahr die Schulabgänger feiert. Im Stadtzentrum wird die Gegend um den Schloßplatz abgesperrt und dort haben an dem Tag nur Schulabgänger Zutritt. Für sie finden dort Konzerte und anderes Programm statt. Höhepunkt ist ein gigantisches, 20 bis 30 minütiges Feuerwerk im Delta das Flusses Neva (siehe Video am Ende des Artikels), der durch das Stadtzentrum fließt. Dabei schauen weit über eine Million Menschen zu.

Zum Ende des Feuerwerks fährt ein großes Segelschiff mit purpurnen Segeln den Fluss hinauf, das symbolisieren soll, dass die Schulabgänger nun in einen neuen Abschnitt ihres Lebens „segeln“. Dabei wird rund um das Schiff weiterhin das Feuerwerk abgebrannt, das von vielen verschiedenen Stellen im Neva-Delta abgefeuert wird und die Bilder von dem Schiff vor dem zum Höhepunkt immer intensiver werdenden Feuerwerk sind wirklich atemberaubend.

Damit solche Menschenmassen sich frei bewegen können, wird fast das gesamte Stadtzentrum an dem Tag zu einer Fußgängerzone und kein Auto darf dort rein. Über eine Million Menschen kann man sich nicht vorstellen, eine solche Menschenmasse muss man gesehen haben, um zu verstehen, was das bedeutet.

Aber das unglaublichste ist die ausgelassene Stimmung dabei! Man muss es erlebt haben, um es zu verstehen.

In der Nacht bleibt der gesamte ÖPNV in Betrieb und die U-Bahn ist rund um die Uhr geöffnet, damit die Million Menschen dann irgendwann auch wieder nach Hause kommen kann. Viele feiern danach weiter in den vielen Bars und Clubs im Stadtzentrum.

Dieses Fest hat nun völlig zu Recht den „ICONIC EVENT AWARD“ als bestes Festival der Welt gewonnen. Das war auch dem russischen Fernsehen am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen kurzen Beitrag wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Tolle Nachrichten aus Mailand. Dort wurde bekannt gegeben, dass das St. Petersburger Schulabgänger-Festival „Scarlet Sails“ als das bestes Festival der Welt ausgezeichnet wurde und den Grand Prix beim internationalen Wettbewerb „Best Events of the World“ gewonnen hat.

Die Nominierten wurden anhand von Parametern wie Kreativität, technologische Innovationen, Durchführung des Programms, Beteiligung der Bevölkerung an der Veranstaltung und Atmosphäre bewertet.

Das Schulabgänger-Festival „Scarlet Sails“ wurde von 1969 bis 1979 in Leningrad gefeiert. Es wurde 2005 auf Initiative von Wladimir Putin und mit Unterstützung der Bank „Rossiya“und des TV-Senders „Kanal-5“ wiederbelebt. In diesem Jahr fand die Feier in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni statt. Es waren 1,4 Millionen Menschen dabei, was ein neuer Rekord in der Geschichte von „Scarlet Sails“ war.

Ende der Übersetzung

Hier noch das Video des Feuerwerks, das in diesem Sommer bei den „Scarlet Sails“ stattgefunden hat. Wer Feuerwerke mag, sollte das Video genießen. Besonders beeindruckend ist die Choreografie, bei der Musik und Feuerwerk exakt aufeinander abgestimmt sind und das Feuerwerk mit der Zeit immer intensiver wird, bis zum absolut atemberaubenden Finale, bei dem das ganze Stadtzentrum taghell erleuchtet wird.

Алые Паруса 2019 | The Scarlet Sails | Водно-пиротехническое шоу

Dieses Video auf YouTube ansehen



