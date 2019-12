Fröhliche Weihnachten an alle Leser des Anti-Spiegel!

Ich möchte Ihnen allen in Deutschland – oder wo auch immer Sie den Anti-Spiegel lesen – ein frohes Fest und ein paar erholsame Tage wünschen.

Auf dem Anti-Spiegel wird es an den Weihnachtstagen aber eine Menge Artikel geben, denn ich war nun fast eine Woche mit Putins Pressekonferenz beschäftigt und so sind einige andere, sehr interessante Themen „liegen geblieben“. Da wir in Russland, wo ich lebe, Weihnachten erst im Januar feiern, werde ich also an den Feiertagen weiter arbeiten.

Außerdem wollen Robert Stein und ich in dieser Woche auch eine Tacheles-Sendung machen, die am Freitag erscheint und in der wir neben aktuellen Themen auch einen kleinen Jahresrückblick planen. Ich bin sicher, dass er mich auch über meinen Besuch bei Putins Jahrespressekonferenz ausfragen will.

Wie immer möchte ich noch einmal allen Lesern danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin oder über die Ukraine-Krise 2014 kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine kleine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen ein frohe Fest und geruhsame Tage und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



