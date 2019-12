In eigener Sache: Putins Pressekonferenz und Leserkommentare zur russischen Innenpolitik

Ich habe am Freitag meine ersten Eindrücke von Putins Pressekonferenz geschrieben, die ich besucht habe und will kurz auf die Leserkommentare eingehen.

Bei der Pressekonferenz von Putin ging es in erster Linie um innenpolitische Fragen. Das ist ja auch normal, ist ja in Deutschland meistens auch nicht anders. Praktisch alle Leser, die kommentiert haben, wollten mehr über die Innenpolitik erfahren, also zum Beispiel über das Gesundheitswesen. Das hat mich gewundert, aber auch gefreut.

Das Problem ist, dass ich in erster Linie über Geopolitik schreibe und da schon kaum hinterher komme. Auch noch ausführlich über die russische Innenpolitik zu schreiben, ist im Ein-Mann-Betrieb fast nicht zu schaffen.

Aber ich fand ein Leserargument überzeugen: Wenn man -- wie ich -- ein besseres Verständnis und Interesse für das andere Land erreichen will, dann muss man auch darüber informieren. Also werde ich das demnächst tun, zwischen den Feiertagen wird es wahrscheinlich sowieso ruhiger, denn auch die Politiker feiern Weihnachten und die Nachrichtenlage dürfte für ca. 10 Tage recht mau werden.

Bitte schreiben Sie in die Kommentare, per Enail oder über das Kontformular, welche Themen Sie in erster Linie interessieren und ich werde mit der Zeit darüber schreiben. In vieles muss ich mich dabei auch erst einarbeiten, ich bin auf den Gebieten nicht so bewandert, wie in der Außen- und Geopolitik.

Wenn Sie Ideen brauchen, können Sie gerne auch die übersetzte Version der Pressekonferenz anschauen und dabei sehen, welche Fragen gestellt wurden.

Ich freue mich auf Ihre Nachrichten!

