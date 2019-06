In eigener Sache zum Fall Golunow: Morgen gibt es alle bekannten Details dazu

Ich bekam mehrere Emails zu der Frage des in Russland verhafteten Golunow. Ich werde dazu morgen früh einen ausführlichen Artikel schreiben.

Dem Thema gehe ich nicht aus dem Weg, wie manche vermuten könnten. Das Problem ist, dass ich mich an Fakten halte und davon gab es in dem Fall zunächst nicht viele. Ihm wird vorgeworfen, Drogen besessen und vielleicht sogar damit gehandelt zu haben, allerdings werfen die Umstände der Verhaftung Fragen auf. Die Unterstützer Golunows wittern hingegen den Versuch, einen kritischen Journalisten mundtot zu machen, aber auch diese Argumentation hat Schwächen, denn es gibt in Russland andere Journalisten, die der Regierung wesentlich unangehmer sind, als der nicht allzu bekannte, freie Journalist Golunow.

Daher war der Fall für mich schwer einschätzbar, es gab zunächst nur diese zwei Versionen, aber keine wirklich belastbaren Fakten.

Daran ändert sich langsam einiges, es liegen die ersten Laborergebnisse vor, die Golunow entlasten, er ist nicht mehr in Haft, sondern unter Hausarrest. Der Fall wurde inzwischen von höheren Stellen übernommen, da die Möglichkeit besteht, dass irgendein untergeordneter Ermittler oder Staatsanwalt über das Ziel hinausgeschossen ist.

Die russischen Medien berichten ausführlich über den Fall, auch die staatlichen Medien.

Ich werde morgen im Detail den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen und auch einen Beitrag des russischen Fernsehens über den Fall übersetzen, damit der deutsche Leser sich davon ein eigenes Bild machen kann.

Sorry, aber ich betreibe die Seite alleine und manchmal komme ich bei der Fülle der Themen nicht ganz hinterher. Ich arbeite und veröffentliche auch am Wochenende, wie jeder sehen kann, aber manchmal habe ich auch ein wenig Privatleben. So am heutigen Montagabend, denn ich treffe mich mit Freunden zu einem geselligen Abend. Muss auch mal sein.

Daher bitte ich um Gedulg, morgen gibt es alle Details zum Fall Golunow.