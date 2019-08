Kuriosität des Tages: In Epsteins Villa hing eigenwilliges Portrait von Bill Clinton

Lachen muss ja auch mal sein, daher eine kuriose Meldung am Morgen: In Epsteins Anwesen in New York wurde dieses sehr eigenartigee Portrait gesehen: Bill Clinton im Kleid.

Vorweg sei gesagt, dies ist wirklich nur eine kuriose Nachricht, die in der Sache keinerlei Neuigkeiten enthält. Aber man wird ja mal lachen dürfen.

Das Portrait wurde von einer australischen Künstlerin gemalt, ob Epstein das Original gekauft oder eine Kopie aufgehängt hat, ist unklar. Die britische Daily Mail brachte die Nachricht heute und beruft sich auf eine Quelle, die ungenannt bleiben möchte, das Bild aber schon 2012 in dem New Yorker Anwesen von Epstein fotografiert haben will.

Das Bild zeigt Clinton in einem blauen Kleid mit roten High-Heels. Das soll zum einen Anspielung auf Monika Lewinsky sein, die seinerzeit in blauen Kleidern zu sehen war. Andererseits ist bemerkenswert, dass auch Hillary schon in genau so einen Kleid fotografiert wurde, wie Bill es auf dem Portrait trägt. Wovon genau die Künstlerin sich bei ihrer Arbeit inspirieren ließ, ist aber nicht bekannt.

Die Daily Mail hat in ihrem Artikel auch noch einmal eine Zusammenfassung der Fakten im Fall Epstein geschrieben und unter anderem auch Bilder der schon bekannten Logbücher des „Lolita-Express“ gezeigt, die Bill Clinton insgesamt mindestens 26 Mal als Passagier führen, teilweise ohne Begleitung durch den Secret Service, dafür aber in Begleitung junger Mädchen, von denen oft nur Vorname oder Initialen vermerkt sind.







Auch ein Foto von Chelsea Clintons Hochzeit ist bei der Daily Mail zu sehen, das zeigt, dass Epsteins Vertraute, die inzwischen untergetauchte Ghislaine Maxwell zu den Gästen zählte, als Epstein wegen seiner Verurteilung längts gesellschaftlich geächtet war.

Aber das sind alles bekannte Tatsachen und die Meldung hat keinen Nachrichtenwert, außer dass Epstein sich ein solches Bild in seine Villa gehängt hat. Aber ich fand es lustig und man kann ja nicht nur ernste und traurige Nachrichten veröffentlichen.



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen