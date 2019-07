Propaganda: Wie der Spiegel das Thema Klimawandel in die anti-russische Kampagne einbindet

Die deutschen Medien erwecken den Eindruck, dass der Klimawandel ein Thema ist, das die ganze Welt bewegt. Vor dem Hintergrund hat der Spiegel heute einen Artikel veröffentlicht, der zeigen soll, wie der böse Putin angeblich die „Fridays for Future“ unterdrückt. Was ist an der Sache dran?

Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich hier nicht mit dem Klimawandel selbst beschäftige. Das ist nicht mein Thema, da kennen sich andere besser aus und die sollen dazu schreiben. Mir geht es nur darum, wie das Thema von Medien und Politik künstlich angeheizt und für politische Ziele genutzt wird. Und dabei ist es völlig egal, ob jemand an den menschengemachten Klimawandel und die Gefahr durch CO2 glaubt oder nicht. Es geht nur darum, zu analysieren, wie das Thema für verschiedene politische Ziele missbraucht wird.

Ich habe schon darüber berichtet, welchen Stellenwert Greta in Russland hat, nämlich gar keinen. Wenn Sie in Russland Menschen fragen, was sie von Greta halten, dann bekommen Sie zur Antwort: „Von wem?“. Niemand hat je von ihr gehört. Die Greta- und Friday-Bewegung sind ein sehr deutsches Phänomen, das auch noch in Westeuropa eine Rolle spielt, darüber hinaus aber nicht. Und Deutschland und Westeuropa sind bekanntlich nur ein sehr kleiner Teil der Welt. Ich habe mal analysiert, wie bekannt die Bewegung außerhalb Deutschlands ist und es war sogar für mich überraschend, wie wenig das Thema außerhalb der deutschen bzw. westeuropäischen medialen Filterblase bekannt ist. Wohl gemerkt: „Bekannt ist“, von Unterstützung ist da noch nicht einmal die Rede.

Das ist auch kein Wunder, denn das Thema wurde von den Medien in Deutschland ja erst erschaffen, es ist keineswegs eine Graswurzelbewegung von unten. Das Thema wurde künstlich geschaffen und wird nun für verschiedenste politische Ziele genutzt.

Und das kann man an dem heutigen Spiegel-Artikel hervorragend sehen. Schon die Überschrift zeigt, dass es in erster Linie darum geht, Stimmung gegen Putin zu machen, der den armen Schülern angeblich verbietet, gegen den Klimawandel zu demonstrieren: „„Fridays for Future“ in Moskau – Allein gegen Putins Klimapolitik“

Was passiert, wenn das Thema nicht täglich von der Presse durch das mediale Dorf getrieben wird, kann man in Moskau sehen, wie der Spiegel schreibt:

„Seit mehr als drei Monaten hält ein einsamer Klimaaktivist die Stellung in der russischen Hauptstadt. Der 25-jährige Arshak Makichyan steht jeden Freitag bei Sonne und Regen mit einem Pappschild vor dem Puschkin-Denkmal in Moskau.“

Der Spiegel stellt es so da, als wäre er alleine, weil der böse und restriktive russische Staat das Demonstrieren verbietet:

„Arshak Makichyan ist der einzige „Fridays for Future“-Demonstrant, der sich seit 17 Wochen in der Moskauer Innenstadt auf die Straße traut. Nicht zuletzt, weil ab zwei Teilnehmern das russische Versammlungsgesetz in Kraft tritt. Dann muss die Demonstration angemeldet werden, was bisher nicht erfolgreich war. Im Mai bekam Makichyan einmal vereinzelte Unterstützung am Puschkin-Denkmal, im März genehmigten die Behörden in einem Park sogar eine Demonstration – in einem Außenbezirk Moskaus, möglichst weit weg vom Stadtkern.“

Dass die Polizei Ansammlungen von mehr als zwei Personen auflöst, ist völliger Unsinn und jeder, der mal in Russland war und erlebt hat, wie gesellig die Russen sind und wie schnell sich in den Straßen Gruppen bilden, weiß das auch. Aber der Spiegel weiß ja, dass kaum ein Deutscher schon mal in Russland gewesen ist, da kann er so einen Unsinn schreiben und die Menschen glauben es.

Interessanter ist´ohnehin, was der Spiegel nicht schreibt. Es wurde also mal eine Demonstration genehmigt. Was der Spiegel verschweigt ist, dass da kein Mensch hingegangen ist. Das Thema interessiert in Russland niemanden.

Umweltverschmutzung, also Mülldeponien und moderne Müllverbrennungsanlagen, ist in Russland ein großes Thema, aber nicht der Klimawandel. In Russland herrscht die Meinung vor, dass es zwar einen Klimawandel gibt, aber inwieweit der menschengemacht ist, darüber streiten sich die Wissenschaftler in Russland. In Deutschland wird zwar berichtet, dass sich praktisch alle Wissenschaftler weltweit bei dem Thema einig sind, aber das ist ganz objektiv unwahr. Und so halten sich die Russen nicht lange mit dem Thema auf, sie konzentrieren sich lieber auf Themen, bei denen man greifbare Erfolge erzielen kann, also zum Beispiel bei der Frage der Umweltverschmutzung durch Müll.

Aber der Spiegel tut so, als wäre es anders. Dabei sind die Formulierungen verräterisch:

„Dabei würden die Kommilitonen von Makichyan gern mitstreiken. Mittlerweile posten Aktivisten weltweit Solidaritätsbekundungen: „Let Russia strike for climate“.“

Ob die Kommilitonen mitstreiken wollen, oder ob der Spiegel sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Aber der zweite Satz hat nichts mit den russischen Kommilitonen zu tun, wenn Aktivisten aus anderen Ländern etwas posten. Im Gegenteil: In Russland sind derartige Hashtags und Parolen auf Englisch unbeliebt und werden allgemein ins Lächerliche gezogen. Die Russen setzen, wenn ihnen ein Thema wichtig ist, einen russischen Hashtag. Wie groß aber die Wirkung solcher Hashtags auf Englisch sein kann, konnte man 2015 bei der Flüchtlingskrise und dem Hashtag „Refugees welcome in Germany“ beobachten. Plötzlich hatte man allein wegen der schieren Menge dieser Postings in sozialen Netzwerken das Gefühl, ganz Deutschland freut sich über die Flüchtlinge, dabei kamen die Postings von Bots in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien etc. Nur ca. sechs Prozent davon kamen aus Deutschland selbst.

Aber in Russland schlagen solche aus dem Ausland und auf Englisch gesteuerten Kampagnen nicht an, sie laufen ins Leere.

Im Spiegel darf natürlich der obligatorische „Experte“ nicht fehlen, der uns erklärt, dass der böse Putin das Thema Klimawandel nur für seine Interessen nutzt:

„“Russland nutzt Klimaverhandlungen taktisch durchaus geschickt für außenpolitische Zwecke, etwa um PR-Punkte zu sammeln und Entgegenkommen in anderen Politikfeldern auszuhandeln“, sagt Fabian Burkhardt, Russlandexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik“

Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist ein Think Tank, der 1962 unter der Regie der CIA und des BND gegründet wurde, um die öffentliche Meinung in Deutschland bei Bedarf in die gewünschte Richtung beeinflussen zu können. Und immer, wenn die Medien einen „Experten“ brauchen, der uns erklärt, wie böse Russland ist, darf jemand von der Stiftung ein paar Worte in ein Mikrofon sagen. So auch hier im Spiegel.

Dann kommt der Spiegel auf ein Unwetter, dass in diesen Tagen in Russland großen Schaden angerichtet und Tote gefordert hat. Nach Starkregen kam es in Sibirien zu schlimmen Überschwemmungen. Der Spiegel dazu:

„Während Klimaforscher der Universität Irkutsk einen Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel sehen, streiten die Behörden diese Version offiziell ab.“

Interessant ist vor allem der Link, den der Spiegel dazu gesetzt hat und den ich so im Text belassen habe. Wenn in einem Artikel etwas verlinkt wird, dann denkt der Leser, da fände sich eine Bestätigung für die Aussage. In diesem Fall denkt der Leser, dass dort ein Beleg dafür zu finden ist, dass die Universität Irkutsk diesen „Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel“ sieht. Aber wer auf den Link klickt, der kommt zu einem Kommentar auf der Seite der Deutschen Welle, also des deutschen Auslandsstaatsfunks. Wie gesagt, es ist ein Kommentar, es handelt sich also um die Meinung des Autors, nicht um Fakten. Und der Autor ist nur ein Redakteur bei der Deutschen Welle und nicht etwa ein Klimaexperte.

Aber trotzdem ist der Kommentar sehr interessant, denn in dem Kommentar wird zwar darüber geschrieben, dass russische Forscher von einem Klimawandel sprechen, aber nicht ein einziges Mal liest man dort das Wort „menschengemacht“. Und damit lügt der Spiegel mit seiner Aussage eindeutig, wenn er den Forschern der Universität Irktutsk diese Worte in den Mund legt.

Aber den Spiegel stört das nicht. Stattdessen wird weiter das Bild vom russischen „Unterdrückungsstaat“ aufgebaut:

„Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die russische Umweltschützerin Alexandra Koroleva in Deutschland Asyl beantragt hat.“

Davon hatte ich noch nie gehört und musste erst einmal recherchieren. Ergebnis: Alexandra Koroleva ist von einer Umweltschutz-Organisation, deren russischer Name „Экозащита!“ für Westler kam auszusprechen ist, weshalb man ihn kurzerhand ins Englische übersetzt: „Ecodefense“.

Der Verein wird aus dem Ausland unterstützt. Sie bekommen ihr Geld von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Europäischen Kommission.

In Russland muss eine Organisation, die Geld aus dem Ausland erhält und politisch tätig ist, sich registrieren. In ihrer Arbeit wird sie nicht eingeschränkt, sie muss nur ihre Finanzen offenlegen, weil der Staat sehen möchte, wenn Kräfte aus dem Ausland sich in die russische Innenpolitik einmischen. Das Gesetz dazu haben die Russen weitgehend aus den USA übernommen, wo es so ein Gesetz schon seit 1938 gibt, die Strafen dort sind aber strenger. Bei Verstößen drohen in Russland Geldstrafen, in den USA droht Gefängnis, wie eine junge russische Studentin gerade am eigenen Leib erfahren musste.

Frau Koroleva hat dieses russische Gesetz seit 2014 konsequent missachtet und inzwischen sind deswegen Geldstrafen in Höhe von umgerechnet ca. 27.000 Euro aufgelaufen, die sie alle nicht bezahlt hat. Nun drohen ihr daher bis zu zwei Jahre Gefängnis. Wie gesagt, sie hätte nur ihre Finanzberichte einreichen brauchen, dann wäre nichts passiert. Sie hätte weiter tätig sein können und weiterhin ihr Geld aus dem Westen beziehen können. Stattdessen hat sie Gesetze ignoriert und bittet nun in Deutschland um politisches Asyl.

Was passiert eigentlich, wenn Sie in Deutschland fünf Jahre lang zum Beispiel die GEZ-Gebühren nicht bezahlen? Wartet Deutschland mit einer Verhaftung wegen ausstehender Zahlungen fünf Jahre? Und können Sie in irgendeinem Land der Welt um politisches Asyl bitten, weil Sie zu Hause Strafen oder Gebühren nicht bezahlt haben?

Im Spiegel klingt das jedoch so:

„In Russland drohen ihr nun zwei Jahre Gefängnis wegen Verstoßes gegen das „Auslandsagenten“-Gesetzes. Demnach habe sie im Auftrag ausländischer Geldgeber gegen die russische Regierung operiert.“

Die Formulierung im zweiten Satz hat sich der Spiegel ausgedacht, damit es so klingt, als herrsche in Russland bei der Regierung eine Art Verfolgungswahn und vor allem, damit die Finanzierung aus dem Ausland wie eine fragwürdige russische Unterstellung aussieht.

In Wirklichkeit haben Leute von Ecodefense schon 2014, als die Aufforderung kam, sich registrieren zu lassen, dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Dort sagten sie selbst:

„Damit eine Organisation als „ausländischer Agent“ eingestuft wird, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Sie muss Geld aus dem Ausland erhalten. Das ist bei Ecodefense der Fall, sie erhält Geld von einer politischen Stiftung aus Deutschland und von der Europäischen Kommission. Außerdem muss die Organisation „politisch tätig“ sein.“

Wir sehen also an diesem Spiegel-Artikel deutlich, wie der Spiegel das Thema Klimawandel geschickt nutzt, um anti-russische Stimmung zu verbreiten. Und dabei ist sich der Spiegel auch nicht zu schade, zu lügen, wegzulassen oder bewusst so verdreht zu formulieren, dass die gewünschte anti-russische Botschaft beim Leser ankommt.

Es geht nicht um Wahrheit oder Berichterstattung, was der Spiegel hier macht, nennt man per Definition Propaganda.