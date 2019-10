Putin im O-Ton über Greta Thunberg

In Moskau findet in diesen Tagen die „Russian Energy Week“, eine große internationale Konferenz über die Zukunft der Energieversorgung, statt. Heute war Putin dort auf der Podiumsdiskussion und wurde unter anderem auch nach Greta gefragt.

Ich werde in den nächsten Tagen noch ausführlich über die Podiumsdiskussion berichten, denn wie üblich wurden Putin nicht nur Fragen zur Energieversorgung gestellt, der westliche Moderator der Diskussion nutzte die Gelegenheit und stellte Putin bei der Podiumsdiskussion natürlich auf Fragen zu anderen Themen. Sobald das offizielle Protokoll der Diskussion komplett veröffentlicht ist, werde ich die wichtigsten Fragen und Antworten übersetzen und darüber berichten.

Aber Putin wurde auch eine Frage zu Greta Thunberg gestellt. Putins Antwort hat die TASS bereits gesondert auf YouTube gestellt. Daher möchte ich den deutschen Lesern Putins Antwort nicht vorenthalten. Das Video mit seiner Aussage im Original finden am Ende dieses Artikels.

Beginn der Übersetzung:

Vielleicht enttäusche ich Sie, aber ich teile nicht die allgemeine Begeisterung über Greta Thunbergs Auftritte nicht.

Schließlich hat niemand Greta erklärt, dass die moderne Welt schwierig und komplex ist, sich schnell entwickelt, und die Menschen in Afrika oder in vielen asiatischen Ländern wollen auf dem gleichen Wohlstandsniveau leben, wie in Schweden. Wie kann man das erreichen? Soll man sie heute zwingen, Sonnenenergie zu nutzen, wovon es in Afrika genug gibt? Hat ihr irgendjemand erklärt, was dafür nötig ist?

Ich bin sicher, dass Greta ein gutes und sehr aufrichtiges Mädchen ist, aber Erwachsene sollten alles tun, um Teenager und Kinder nicht in extreme Situationen zu bringen, sie sollten sie vor überflüssigen Emotionen schützen, die die Persönlichkeit der Kinder noch nicht vertragen und sie zerstören können

Kinder zur Erreichung eigener – auch so guter – Ziele benutzen, vor allem in so emotionaler und harter Form, finde ich nicht richtig.

Ende der Übersetzung

Das war nur ein Ausschnitt aus der Antwort Putins zu Greta. Ich habe die Veranstaltung live im Fernsehen verfolgt. Die TASS zitiert Putin in dem Artikel, in dem sie das kurze Video (siehe unten) veröffentlicht hat, korrekt noch mit folgenden Worten:

„Nach Meinung des russischen Staatschefs ist es richtig, dass Jugendliche „auf die akuten Probleme von heute hinweisen, einschließlich der Umweltprobleme“. „Aber wenn jemand Kinder und Jugendliche zum eigenen Vorteil benutzt, kann man das nur verurteilen.“ betonte der russische Präsident. Es sei besonders schlimm, wenn irgendjemand versuche, damit Geld zu verdienen, so das Staatsoberhaupt weiter. „Ich sage nicht, dass dies hier der Fall ist, aber wir müssen das genau im Auge behalten.“ sagte Putin.“

