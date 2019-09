Schwerpunkt Naher Osten: Tacheles #15 ist online

Dieses Mal haben Röper und Stein trotz schlechter Internetverbindung wieder einige interessante Themen aufgegriffen.

Der Schwerpunkt war die Krise im Nahen Osten: Was ist bekannt über den Angriff auf die saudische Raffinerie, was sind die Hintergründe des Konfliktes mit dem Iran und worum geht es eigentlich in dem Atomabkommen?

Zum Nahen Osten gehört natürlich auch Israel und die Ankündigung Netanjahus, das Westjordanland zu annektieren. Bei der Gelegenheit stellte sich die Frage, wie die westlichen Medien echten und angeblichen Annektionen umgehen.

Und auch einen Blick in Ukraine gab es noch, denn es gibt einiges Hin und Her um die Frage des nächsten Treffens im Normandie-Format, wo in Kiew anscheinend eine Hand nicht weiß, was die andere tut.