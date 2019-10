Trump: „Nach den US-Kriegen im Nahen Osten ist die Region unsicherer, als vorher“

US-Präsident Trump hat am Mittwoch eine Rede an die Nation über die Lage in Syrien gehalten, die sehr bemerkenswerte Inhalte hatte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.

In seiner Rede, die Sie hier als Text und hier als Video finden können, hat Trump den Sieg über den IS zwar den USA angedichtet, aber sei es drum, daran hat man sich inzwischen gewöhnt. Interessant ist jedoch, was er über die Außenpolitik der USA der letzten 20 Jahre gesagt habt. Diese Aussagen habe ich übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Acht lange Jahre nach Präsident Obamas unglücklichem Versuch eines Regimewechsels sind die US-Truppen in Syrien immer noch am Boden aktiv. Mehr als eine halbe Million Menschen sind tot, Hunderttausende trugen schreckliche Verletzungen davon und Millionen weitere Syrer wurden vertrieben. Es ist wirklich ein Alptraum des Elends.

Überall im Nahen Osten haben wir Angst in einem kolossalen Ausmaß gesehen. Wir haben 8 Billionen Dollar für Kriege im Nahen Osten ausgegeben, ohne diese Kriege tatsächlich gewinnen zu wollen. Aber nachdem all das Geld ausgegeben worden ist und all diese Menschen ums Leben gekommen sind, sind junge Männer und Frauen schwer verwundet – so viele – und der Nahe Osten ist weniger sicher und weniger stabil, als vor Beginn dieser Konflikte.

Als Kandidat für das Präsidentenamt habe ich deutlich gemacht, dass wir einen neuen Ansatz in der amerikanischen Außenpolitik brauchen, der nicht von Ideologie, sondern von Erfahrung, Geschichte und einem realistischen Verständnis der Welt geleitet ist.

Wenn wir amerikanische Truppen in den Kampf schicken, dürfen wir das nur tun, wenn ein lebenswichtiges, nationales Interesse auf dem Spiel steht und wenn wir ein klares Ziel, einen Plan für den Sieg und einen Weg haben, wieder aus dem Konflikt heraus zu kommen. Das ist es, was wir brauchen.

Ende der Übersetzung