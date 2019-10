„Ukraine-Krise“: Was der Spiegel seinen Lesern über Joe Biden und seinen Sohn verschweigt

Es ist wirklich faszinierend, wie eindeutig und offen die deutschen Medien Partei ergreifen, anstatt objektiv und kritisch zu berichten, wie ich an einem einfachen Beispiel aufzeigen will.

Natürlich geht es in diesem Beispiel um den „Ukraine-Skandal“, der derzeit die Medien beherrscht. Ich will jetzt gar nicht auf die Hintergründe des Falls eingehen, es geht nur die Berichterstattung zu einem kleinen, aber wichtigen Aspekt.

Bei dem „Ukraine-Skandal“ geht es um die Frage, ob Joe Biden und sein Sohn in Korruption verwickelt sind. Und nun möchte ich nur die bekannten und unbestrittenen Fakten aufzählen:

Joe Biden war Vizepräsident der USA und hat seinen Sohn, der keinerlei Regierungsamt hatte, regelmäßig auf dienstliche Reisen ins Ausland mitgenommen. (In Deutschland ist es schon ein Skandal, wenn der Ehepartner eines Ministers mit dem Dienstwagen zur Arbeit gebracht wird) Bekannt ist eine Reise nach Peking 2013 und während Papa Biden große Politik gemacht hat, hat Sohnemann Biden Anteile an einem chinesischen Investmentfond erhalten, für die er später etwas über 400.000 Dollar bezahlt hat. Papa Biden war unter Obama nach dem Maidan für die Ukraine zuständig und als die Reifen auf dem Maidan noch qualmten, hat Sohnemann Biden sofort einen mit 50.000 Dollar monatlich dotierten Nebenjob bei einem ukrainischen Gaskonzern bekommen. Sohnemann Hunter Biden kannte weder die Ukraine, noch hatte er Erfahrung im Gasgeschäft. Er war komplett unqualifiziert für den Job. Aber er war der Sohn des US-Vizepräsidenten, der gerade für die Ukraine zuständig war.

Das sind die Fakten.

Im Spiegel können wir dazu seit Tagen einen sich immer wiederholenden Satz lesen:

„Trump verdächtigt die Bidens ohne Belege, in Korruptionsvorgänge in der Ukraine wie in China verwickelt gewesen zu sein.“

Ohne Belege? Das macht der Spiegel geschickt, denn: Ja, es gibt für die „Korruptionsvorgänge“ noch keine Belege und das liegt daran, dass Papa Biden den Generalstaatsanwalt der Ukraine, der gegen den Gaskonzern ermittelt hat, gefeuert hat. Der neue Generalstaatsanwalt hat dann die Ermittlungen eingestellt. Daher kann es keine Belege geben, denn Papa Biden hat die Ermittlungen, die Belege hätten erbringen können, selbst abgewürgt.

Joe Biden hat die ukrainische Regierung erpresst: Wenn sie nicht sofort den Generalstaatsanwalt feuern, wird eine Milliarde US-Dollar an Hilfsgeldern nicht an die Ukraine ausbezahlt. Das hat Biden 2018 selbst ganz stolz öffentlich erzählt.

Und nun frage ich Sie: Wie würde der Spiegel berichten, wenn ein russischer Ministerpräsident seinen völlig unfähigen Sohn, der auch noch zeitweise Drogen- und Alkoholabhängig war, in leitende Stellungen bringen würde? Wir würden wochenlang Überschriften über Korruption und Vetternwirtschaft in Russland lesen.

Der „New Yorker“ hat in einem ausführlichen Artikel über die Bidens detailliert über die Eskapaden von Biden junior berichtet. Demnach war Hunter Biden, während er 50.000 Dollar pro Monat aus der Ukraine bekam, schwer alkoholabhängig und hat teilweise, bevor er das Haus verlassen hat, eine ganze Flasche Wodka getrunken.

Egal, ob einer beiden Bidens in der Ukraine mit den Korruptsfällen zu tun hatte oder nicht: Was wir hier sehen ist Vetternwirtschaft erster Güte, bei der Joe Biden seinem Sohn Positionen und Geld zuschanzt, die der nur bekommen hat, weil Papa Vizepräsident der USA war. Niemand hätte einen zu dem Zeitpunkt Drogen- und Alkoholabhängigen ohne jede relevante Berufserfahrung in den Vorstand eines Gaskonzerns geholt und ihm für´s Nichtstun 50.000 Dollar pro Monat bezahlt.

Im Spiegel kann man stattdessen über Trumps Verdacht und Vorwürfe, die Bidens seien in der Ukraine in illegale Geschäfte verstrickt, folgendes lesen:

„Trumps Verdacht gründet sich offenbar auf Gerüchte, Joe Biden habe als Vizepräsident die Absetzung eines früheren ukrainischen Generalstaatsanwalts betrieben, um seinen Sohn Hunter vor Korruptionsermittlungen zu schützen.“

Gerüchte? Biden selbst hat ganz stolz öffentlich erzählt, wie er den Generalstaatsanwalt, den „Hurensohn“ („Son of a bitch“), gefeuert hat. Aber der Spiegel schreibt von „Gerüchten„, Papa Biden habe „die Absetzung eines früheren ukrainischen Generalstaatsanwalts betrieben„. Da fühlt man sich als Spiegel-Leser doch gleich umfänglich informiert, oder nicht?

Mal ehrlich: Ist es nicht die Aufgabe einer Regierung, etwaige Missstände oder gar Korruptionsvorwürfe in einer Vorgängerregierung zu untersuchen? Wäre ich Biden und hätte ich eine weiße Westen, würde ich selbst eine Untersuchung fordern, um die (in einem solchen Falle) ungerechtfertigten Vorwürfe, die meinen Ruf beschädigen, aus der Welt zu schaffen.

Stattdessen zetert Joe Biden gegen die Ermittlungen. Darüber sollte man mal nachdenken.

Nach dem Maidan-Putsch in der Ukraine hat der Westen von der neuen Regierung gefordert, die Korruption in der alten Regierung zu untersuchen. Genau das fordert Trump gegen seine Vorgängerregierung. Was ist daran verwerflich? Zumal, wenn da nichts dran wäre, dann wäre Trump doch hinterher blamiert.

Stattdessen betreiben die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Das lässt tief blicken.

Aber der Spiegel-Leser erfährt von all dem natürlich nichts.