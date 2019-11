Verteidigungsministerin mit alter Forderung: „Germans to the front!“

Dieses Zitat aus der Kaiserzeit, als die Briten deutsche Soldaten zur Niederschlagung des Boxeraufstandes in China forderten, scheint Annegret Kramp-Karrenbauer gut zu gefallen. Die Verlautbarungen der Ministerin der letzten Tage zeigen das deutlich.

Der unsinnige und unrealistische Vorschlag von AKK, in Nordsyrien eine internationale Sicherheitszone durch die Nato unter UN-Mandat einzurichten, hat die geballte Inkompetenz der Dame allen deutlich vor Augen geführt. Weder wird es dafür ein UN-Mandat geben, weil dazu Russland und China zustimmen müssten, noch werden die Syrer, Russen und Türken freiwillig das Gebiet räumen, damit irgendwelche Nato-Streitkräfte dort einrücken können. Der Vorschlag war eine Totgeburt, was die Dame aber nicht davon abhält, ihn als „wichtige Initiative“ zu verteidigen, obwohl die Nato-Partner schon abgewunken haben.

Aber AKK ist diese Tage nicht zu stoppen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Mittwoch, dass AKK mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr fordert:

„Die Ministerin und CDU-Vorsitzende sagte der Süddeutschen Zeitung, Deutschland müsse künftig „offen damit umgehen, dass wir – so wie jedes andere Land dieser Welt – eigene strategische Interessen haben“. Die Bundesrepublik sei wie kein anderes Land „darauf angewiesen, dass wir einen freien Handel haben, der auf Regeln basiert“ und dass es „offene Handelswege“ gebe.“

Wenn ich solche Worthülsen lese, möchte ich immer nachfragen: Wer bedroht den freien Handel und welche Handelswege sind denn nicht offen?

Die Antworten sind einfach: Die Handelswege sind weltweit offen, vielleicht mit Ausnahme des Horns von Afrika, wo Somalia als Staat zerschlagen wurde und nun Piraten ihr Unwesen treiben. Aber da ist die Bundeswehr ja schon vor Ort. Wo also soll sie noch hin, Frau Ministerin?

Der freie Handel ist in der Tat bedroht. Allerdings bedrohen ihn in erster Linie die USA mit ihren Sanktionen, die den Handel mit vielen Ländern behindern oder verbieten sollen. Will AKK etwa den freien Handel verteidigen und die Bundeswehr gegen die USA einsetzen? Nein, das glaube ich kaum. Aber wen oder was kann sie dann gemeint haben?

Diese Fragen würde ich gerne stellen, denn die Worthülsen der Politiker sind inhaltsleer, klingen aber super. Es ist Opium für das Volk, aber keine Aussage. Interessanter war da schon diese Aussage der Ministerin, die die Süddeutsche zitiert:

„In den vergangenen Jahren „haben wir oft nicht aktiv genug gehandelt: Wir sind zu Einsätzen dazugekommen, wenn wir gefragt worden sind – mal haben wir uns stärker beteiligt, mal weniger“.“

Was genau das bedeuten soll, ist nicht ganz klar. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder will sie, dass Deutschland seine Soldaten zukünftig bei mehr Einsätzen selbst aktiv als Kanonenfutter anbietet, oder sie will, dass Deutschland gleich selbst neue Einsätze vorschlägt und mit wehenden Fahnen voranstürmt. Wenn man sich ihren sinnfreien Vorstoß zum Thema Syrien anschaut, muss man fast befürchten, sie will letzteres: Deutschland soll in mehr Kriegen kämpfen und sie auch selbst anfangen.

Das zeigt sich auch an folgender Aussage:

„Deutschland müsse in Zukunft „aber auch selbst die Initiative ergreifen, Impulse setzen, Optionen aufzeigen“. Und es müsse bereit sein, „die damit verbundenen Kosten zu tragen – finanziell, politisch und moralisch (…) Nur so könne Deutschland „ein internationales Umfeld beschützen und gestalten, das unseren Werten und Interessen gemäß ist“. Dabei müsse man „grundsätzlich bereit sein, das Spektrum an Fähigkeiten, über das wir verfügen, auch zur Verfügung zu stellen“. Kramp-Karrenbauer sagte, sie wisse, „wie schwer das ist, wie viele Opfer das verlangt“.“

Das muss man erst einmal sacken lassen.

Wenn sie sagt, Deutschland müsse „selbst die Initiative ergreifen„, dann bedeutet das, dass sie tatsächlich fordert, Deutschland solle öfter Initiator für bewaffnete Auslandseinsätze sein. Schöne Umschreibung für: Deutschland soll mehr Kriege anfangen und führen.

Entschuldigung, aber wo leben wir eigentlich?

Und sie sagt auch gleich, wofür wie die Bundeswehr in den Krieg schicken sollen: Für „ein internationales Umfeld, das unseren Werten und Interessen gemäß ist„.

Im Klartext: Wir sollen junge Deutsche in den Krieg schicken, um für unsere „Werte“ zu kämpfen? Wer eine andere Staatsform hat, der darf angegriffen werden, weil er unsere „Werte“ nicht teilt? Solche Töne gab es in Deutschland zuletzt vor vielen Jahrzehnten und das ist gar nicht gut ausgegangen, weder für Deutschland, noch für den Rest der Welt.

Für „Werte“ kämpfen ist nichts anderes, als ein Kampf für eine Ideologie. Auch die Nazis und die Kommunisten haben für ihre „Werte“ gekämpft. Das hat in der Geschichte keine guten Ergebnisse gebracht. Das dürfte kaum anders werden, wenn der neoliberale Westen für seine Ideologie in zu dem Waffen ruft. Aber genau das fordert AKK offensichtlich.

Und richtig zynisch wird es, wenn sie sagt, dass das viele Opfer verlangt. Aber nicht sie oder ihre Kinder bringen die Opfer. Ich finde, Politiker sollten nur dann Soldaten in den Krieg schicken dürfen, wenn ihre eigenen Kinder an vorderster Front ihre Knochen für die „Werte“ hinhalten.

Nach dem Ersten Weltkrieg sagte jemand: „Das fatale ist, dass diejenigen über Krieg entscheiden, die selbst nicht im Krieg kämpfen.“ Das ist heute nicht weniger wahr, als vor hundert Jahren.

Daher bin ich auch für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Deutsche Soldaten kämpfen heute in so vielen Kriegen, wie nie zuvor in der Geschichte. Deutschland ist im Krieg, aber die Menschen im Lande bemerken es nicht, weil nur eine kleine Zahl freiwilliger Soldaten daran teilnehmen. Und die sind ja quasi selbst Schuld, wenn ihnen was passiert, sie hätten sich ja einen anderen Job aussuchen können. Das hört man ja oft als Argument.

Dabei hat die Abschaffung der Wehrpflicht es überhaupt erst möglich gemacht, dass Deutschland an so vielen Fronten kämpft, weil nun nicht mehr jeder junge Mann zur Bundeswehr muss, bekommt die Gesellschaft gar nicht mit, dass Deutschland im Krieg ist. Es ist ganz so, wie in den USA, wo die Menschen nicht mitbekommen, dass ihre Soldaten in Kriegen viele Länder komplett zerstört haben. Die USA sind fast ununterbrochen im Krieg, aber die Menschen zu Hause bemerken es nicht einmal. Den Menschen zu Hause geht es ja gut. Das gleiche Spiel läuft nun auch in Deutschland ab.

Und wie menschenverachtend eine solche Politik ist, zeigt das nächste Zitat von AKK:

„Auf den Einwand, dass deutsche Soldaten dann häufiger in Zinksärgen aus dem Einsatz zurückkämen, sagte die Verteidigungsministerin, jeder Einsatz sei gefährlich.“

Im Klartext: Es scheint ihr gleichgültig zu sein, wenn Deutsche für die „Werte“ sterben. Solche Sätze gehen heute problemlos durch, weil wir eine Freiwilligenarmee haben. Wie gesagt, die Soldaten sind ja selbst Schuld, dass sie sich für den Beruf entschieden haben. Hätten wir noch die Wehrpflicht und bestünde die Gefahr, dass Wehrpflichtige zwangsweise an die Front geschickt werden, dann würde ein solcher Satz wohl einen Sturm der Entrüstung auslösen.

So hat die Abschaffung der Wehrpflicht die ungezählten Kriege des Westens erst möglich gemacht. Die Lektion haben die USA in Vietnam gelernt, wo das Volk aufgestanden ist, weil die jungen Leute zwangsweise in den Krieg geschickt wurden. Nach der Abschaffung der Wehrpflicht ist in den USA ein solcher Protest nicht mehr zu beobachten gewesen. Und da immer mehr Menschen in den USA verarmen, hat die US-Armee keine Nachwuchssorgen. Für die Ärmsten bietet sie einen Beruf, eine Ausbildung und eine Chance, der Armut zu entkommen. Wenn man denn unverletzt überlebt.

Und damit für all das auch genug Geld da ist, hat AKK wieder eine deutliche Erhöhung ihres Wehretats gefordert. Der Etat bricht jedes Jahr neue Rekorde, wie man im Spiegel lesen konnte:

„Für 2020 werde mit für das Bündnis relevanten Investitionen und Kosten in Höhe von 50,36 Milliarden Euro gerechnet (…) Der Betrag von 50,36 Milliarden Euro entspricht einer Steigerung von etwa 6,4 Prozent im Vergleich zu den Ausgaben in Höhe von 47,32 Milliarden Euro, die zuletzt für das laufende Jahr angenommen wurden.“

Wo all das Geld hingeht, ist ein Rätsel. Als Westdeutschland im Kalten Krieg eine halbe Million Soldaten unter Waffen hatte, war der Wehretat niedriger als jetzt, wo es keine 200.000 Soldaten mehr sind. Dafür sind unsere Panzer nicht fahrtüchtig und die Flugzeuge und Hubschrauber bleiben wegen Mängeln am Boden. Ich habe mal analysiert, was andere Länder für ihre Milliarden bekommen und das Ergebnis ist eindeutig: Das deutsche Verteidigungsministerium muss unerreichter Weltmeister in Sachen Inkompetenz und Korruption sein, anders lässt es sich nicht erklären, wie Deutschland mit seinem Etat so viel weniger Armee und funktionierende Ausrüstung hat, als andere Länder mit viel kleineren Budgets.

In manchen Ressorts sind inkompetente Minister einfach nur ärgerlich, im Verteidigungsministerium sind sie aber brandgefährlich, denn ihre Entscheidungen kosten nicht nur Geld, sondern auch Menschenleben. Und damit hat AKK – wie sie selbst gesagt hat – anscheinend kein größeres Problem.