Das russische Fernsehen über Corona in den USA und Trumps Chancen bei den Präsidentschaftswahlen

Der traditionelle Wochenrückblick des russischen Fernsehens auf die politischen Grabenkämpfe in den USA lässt diese Woche tief blicken. Es gibt sie kaum noch, auch in den USA dreht sich alles um Corona.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ seinen traditionellen Blick über den großen Teich geworfen und ebenfalls traditionell habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Amerika hat von Italien die traurige Rolle des Führenden bei den Coronavirus-Infektionen übernommen. Mehr als 100.000 Menschen haben sich in den Vereinigten Staaten infiziert. Das Land ist in Quarantäne. Und als Folge davon kommt die tiefste Wirtschaftskrise. In nur einer Woche wandten sich 3,5 Millionen Amerikaner an die Behörden, um Arbeitslosengeld zu erhalten. Ein absoluter Rekord. Und immer mehr Vorhersagen über den Beginn einer neuen Großen Depression in den Vereinigten Staaten werden laut.

Das ist der Hintergrund, vor dem das Rennen um die Präsidentschaft läuft, das Donald Trump vor ein paar Monaten mit Leichtigkeit gewinnen wollte. Jetzt ist das nicht mehr so klar. Die Ergebnisse werden weitgehend vom Erfolg der Trump-Administration bei der Bekämpfung des Coronavirus abhängen und davon, wie schnell sie die Wirtschaft wiederbeleben kann.

In der Zeitnot Trump setzt Trump alles auf eine Karte und will die Quarantäne aufheben und den „Neustart“ des Landes zu Ostern in zwei Wochen. Trump bestreitet die Gefahr einer Pandemie und sagt, dass „die Behandlung nicht gefährlicher sein sollte als die Krankheit selbst“.

Die Ambulanzsirenen klingen auf den aus Angst verlassenen Straßen besonders unheimlich. Ihr alarmierendes Echo rauscht durch die Stadt, obwohl die Krankenwagen die Straßen jetzt für sich alleine haben. Diejenigen, die es können, verstecken sich zu Hause.

Ein Dutzend Zelte von Obdachlosen stehen zwischen dem Weißen Haus und dem Außenministerium. Berichte über die Epidemie haben die Bewohner im Radio gehört, solange die Batterien durchgehalten haben. Für amerikanische Obdachlose ist die Epidemie am gefährlichsten. Eine halbe Million Menschen leben auf der Straße, sie können sich nirgends die Hände waschen und haben kein Geld für eine Behandlung.

In Kalifornien wurde ein 17-Jähriger mit Coronavirus und ohne Versicherung von einem Krankenhaus ins andere abgeschoben. Er starb. Das US-Gesundheitssystem selbst erstickt. Krankenschwestern tragen Schutzanzüge aus Müllsäcken.

„Wir mussten die Leichen der verstorbenen Patienten in einen Anhänger mit einer Kühlkammer stecken. Wir kämpfen jetzt darum, dass uns wenigstens ein paar Beatmungsgeräte mehr zugeteilt werden“, sagte einer der Ärzte.

Die Vereinigten Staaten bereiten sich auf das Schlimmste vor. Sie rufen Reservisten in die Städte, die Truppen der Nationalgarde. Nur durch Vorhänge getrennte Krankenabteile entstehen in dieser Ausstellungshalle. Die Krankenhausbetten reichen nicht aus, so dass schwimmende Krankenhäuser der Marine in die Häfen der Städte einlaufen.

Der Nordosten ist das Epizentrum in den USA. In New York ist jeder dritte Coronavirus-Test positiv.

„Einige Leute wollten, dass New York unter Quarantäne gestellt wird, weil dies der problematischste Ort bei uns ist. New York, New Jersey, vielleicht noch ein paar andere Orte. Ich denke darüber nach, dort eine Quarantäne einzuführen“, sagte Donald Trump.

Später gab Trump die Idee der Quarantäne auf und die Behörden rieten den Bewohnern mehrerer Bundesstaaten nur, von Reisen durch das Land Abstand zu nehmen. Die Möglichkeit, den Inlandsflugverkehr zu unterbrechen, wird diskutiert. Der öffentliche Verkehr in den Städten wird bereits eingestellt.

Nur 19 der 90 Stationen der Washingtoner U-Bahn wurden bisher geschlossen. Die Züge halten dort nicht, sondern fahren durch. Das Problem ist, dass die Stationen jetzt mehrmals am Tag desinfiziert werden müssen und es gibt nicht genug Mitarbeiter dafür. Einige U-Bahn-Mitarbeiter wurden unter Quarantäne gestellt, weil bei ihren Kollegen das Coronavirus diagnostiziert wurde. Nicht nur Fahrer der U-Bahnzüge sind krank. Auch Feuerwehrleute, Polizisten und Lehrer sind krank.

Das Pentagon kratzt sich am Kopf. Das Coronavirus hat den Flugzeugträger „Theodore Roosevelt“ „getroffen“. Das Schiff erreichte einen Hafen in Vietnam und mindestens 30 Besatzungsmitglieder sind jetzt infiziert. Insgesamt gibt es in der US-Armee etwa 300 bestätigte Fälle.

„Wenn sich dieses Virus ausbreitet, werden wir natürlich sehen, dass es auch die Menschen in unseren Reihen zunehmend betrifft. Das kann einen gewissen Einfluss auf die Kampfbereitschaft haben“, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper.

Fünf Kongressabgeordnete haben das Coronavirus. Aber Krankschreibungen und Homeoffice konnten nicht verhindern, dass schnell ein Gesetz zum Kampf gegen das Coronavirus beschlossen wurde. Die Krankheit wurde als Naturkatastrophe eingestuft und es wurden mehr als 2 Billionen Dollar für seine Bekämpfung bereitgestellt.

Das Maßnahmenpaket ist beispiellos, aber mit so etwas war das Land noch nie konfrontiert. Umfragen zufolge hat die Epidemie 25 Prozent der Amerikaner arbeitslos gemacht.

Diese kostenlosen Mittagessen sind ein Geschenk von anderen Arbeitslosen. In den Kühlschränken der geschlossenen Restaurants sind viele Lebensmittel übrig geblieben. Leidensgenossen haben das Geschenk für entlassene Kollegen von Hotels und Cafés, Museen und Stadien zubereitet.

Gezwungen, zu Hause zu bleiben, bestellen die Amerikaner immer mehr Waren online. Und das ist auch eine Überlebenschance für kleine Unternehmen. Diejenigen, die sich in Quarantäne langweilen, kaufen immer mehr Alkohol und Schallplatten.

Gene Melkisetyan ist selbständig und beschäftigt sieben weitere Menschen. Bisher musste er noch keine Stelle streichen. „Wir müssen weiterhin Miete zahlen, wir versuchen, das Personal zu halten, damit sie ihre Kredite bezahlen und sich selbst ernähren können. Bisher gibt es keine Unterstützung von den Behörden. Es ist unwahrscheinlich, dass kleine Unternehmen etwas bekommen. Alles wird, wie immer, an Fluggesellschaften, Banken, an diejenigen gehen, die sowieso viel Geld haben. Natürlich würde ich gerne etwas bekommen, aber ich rechne nicht damit“, sagte Gene.

Die Luftfahrtgiganten, die immer mehr Flüge streichen, haben bereits staatliche Unterstützung beantragt. Dass die Wirtschaft vor der Wahl in den Abgrund stürzt, kann Trump ganz und gar nicht brauchen. Er übernimmt die Kontrolle. Die Zahl der Infizierten geht durch die Decke, aber der Präsident sagt, dass das Land bis zum 12. April wieder zur Arbeit gehen sollte.

„Wir verlieren jährlich Tausende und Abertausende von Menschen durch die Grippe. Aber wir schalten das Land nicht ab. Wir verlieren viel mehr bei Autounfällen. Wir rufen aber nicht die Autofirmen an und sagen ihnen, dass sie aufhören sollen, Autos zu bauen. Wir müssen wieder an die Arbeit gehen“, sagte Trump.

Der Optimismus hat die Märkte ein wenig nach oben gebracht. Auch Trumps Zustimmungswerte sind gestiegen, 49 Prozent der Amerikaner unterstützen ihn. Die Epidemie ist ein Test für seine Präsidentschaft. Er wird alle Chancen haben, wiedergewählt zu werden, wenn sich das Land schnell erholt und auf den Straßen amerikanischer Städte wieder das Leben ertönt, und nicht nur heulende Sirenen.

Ende der Übersetzung



