Das russische Fernsehen über Stand der Entwicklungen an Corona-Impfstoffen

Wenn es um Hightech und die Entwicklung von Impfstoffen geht, hat kaum jemand Russland auf der Liste. Dabei hat das Land seit Sowjetzeiten eine besonders große Expertise in der Arbeit mit gefährlichen Krankheitserregern. Die Arbeit an einem Corona-Impfstoff läuft dort auf Hochtouren.

Das russische Fernsehen hatte schon vor einer Woche eine exklusive Reportage aus den streng geheimen Labors gezeigt, in denen seit Jahrzehnten die gefährlichsten Krankheitserreger der Welt lagern. Am Sonntag zeigte das russische Fernsehen in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen weiteren Teil dieser exklusiven Aufnahmen. Es ging um den Stand der Arbeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus und ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Ein exklusiver Bericht von Nailia Asker-Sade, die zwei führende wissenschaftliche Zentren besucht hat, „Vector“ in der Region Nowosibirsk und das Anti-Pest-Institut „Mikrobi“ in Saratow. Die Objekte sind geheim, aber für den TV-Sender „Russia 1“ wurde eine Ausnahme gemacht.

Nur zwei Laboratorien auf der Welt haben die reichste Sammlung gefährlicher Viren, von der Spanischen Grippe über die Schwarze Pest bis Ebola. Das sind Vektor in Novosibirsk und das American Science Center in Atlanta. Dementsprechend ist das Schutzniveau in beiden Institutionen das höchste.

„Mitarbeiter kommen nur hinein, wenn es notwendig ist, entweder eine Ampulle mit einem Virus zur Arbeit zu holen, in der Regel zu Beginn der aktuellen Saison, oder im Gegenteil, nachdem wir einen neuen Virus bekommen haben, um ihn zu charakterisieren. Sie werden in einem freistehenden Gebäude auf dem Gelände gelagert, das rund um die Uhr von der Russischen Garde bewacht wird. Nur wenige Mitarbeiter des Zentrums haben Zugang dazu. Dabei wird das Vieraugen-Prinzip angewendet“, erklärt Rinat Maksyutov, der Leiter von Vektor.

Die Forschung in den Laboratorien wird nur in speziellen Schutzanzügen durchgeführt. „Dies ist ein Anzug für die Arbeit mit besonders gefährlichen Viren wie dem Pockenvirus oder dem Ebola-Virus und jetzt für den neuen Coronavirus“, sagte Maksyutov.

Der vorherige Anzug hieß „Antibelok“. Nicht nur die Farbe ist anders. Unverzichtbar ist die Kapuze mit einer Kunststofscheibe für den Durchblick. An der Hose befindet sich ein Ventil für die Belüftung.

„Nicht jeder kann in solchen Kostümen arbeiten.“

„Die Anforderungen für den Umgang mit besonders gefährlichen Viren in dem Pneumoanzug sind sehr streng. Der Auswahlprozess ist so streng wie für Kosmonauten“, sagte Rinat Maksyutov.

Die Arbeit mit dem neuen Coronavirus wird in den Boxen der dritten Klasse durchgeführt, das ist die maximale Sicherheitsstufe. Alle Abfälle aus dem virologischen Labor werden dreistufig behandelt. Die Mitarbeiter müssen vor dem Ausziehen des Spezialanzugs mehrmals unter einer Dusche mit Desinfektionslösung behandelt werden. Es gibt also keine Chance, sich im Labor mit Coronavirus anzustecken. Eher schon kann man das Virus außerhalb der Mauern des Instituts bekommen.

„Stellen Sie sich ein virales Teilchen vor, das Coronavirus, auf dessen Oberfläche die charakteristischen Vorsprünge, die Spitzen sind, die eben diese charakteristische Korona bilden. Wir haben eine genetische Sequenz daraus genommen, die die dornige Oberflächliche kodiert und sie so modifiziert, dass sie in unbegrenzten Mengen eine ungefährliche Hülle produziert“, erklärt Ilnaz Imatdinov, Leiter des Labors für Reverse Genetik bei Vektor. „Das ist notwendig, um eine der Plattformen für einen Impfstoff zu schaffen.“

Der Impfstoff wird nun an Mäusen, Frettchen und Primaten getestet. Sie haben das Medikament bereits erhalten. Vektor hat ein eigenes Tierheim, in dem jedes Jahr 70.000 verschiedene Tiere aufgezogen werden. Aber die Primaten werden aus Sotschi geholt. Da ist das einzige Tierheim in Russland, in dem Tiere für wissenschaftliche Zwecke gezüchtet werden. Normalerweise werden Affen und Rhesusmakaken zum Testen verwendet.

Wir verwenden spezielle Systeme für die Haltung von Tieren, wo jede Gruppe von Tieren in einer unabhängigen Box ist, mit unabhängiger Luftfilterung und unabhängiger Abluft. Es gibt keine Kontakte zwischen Tieren“, sagte Rinat Maksytov.

In Russland beginnen Ende Juni die Versuche mit dem Coronavirus-Impfstoff. Das Medikament wird mit 60, 120 oder 180 Freiwilligen getestet werden. Je nachdem, wie viele Impfstoffe in die klinischen Studien gehen.

„Es gibt sehr viele Freiwillige. Wir erhalten Anrufe von Freiwilligen, Bewohnern der Region Nowosibirsk und anderen Regionen, die die Ersten sein wollen, die Schutz vor einer Coronavirus-Infektion erhalten wollen“, gab Maksytov zu.

Unter den Freiwilligen sind auch Mitarbeiter von Vektor selbst. Ilnaz Imatdinov, 30 Jahre, leitet das Labor, in dem der Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt wird.

„Sie sind bereit, freiwillig am Test des Coronavirus-Impfstoffs teilzunehmen?“

„Ja natürlich. Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit unserer Medikamente und ihre Wirksamkeit. Wir sind bereit, freiwillig diese Impfstoffe zu testen“, sagte Imatdinov.

„Haben Sie keine Angst vor den Folgen?“

„Nein, kein bisschen.“

Sobald der Impfstoff vorhanden ist und alle klinischen Studien bestanden hat, wird dieses Labor voll ausgelastet sein. Es wird 6 bis 14 Tage dauern, um eine Charge Impfstoff zu produzieren, die aus 17.000 oder 85.000 Fläschchen besteht, je nachdem, welche Plattform für den Impfstoff schließlich ausgewählt wird. Zunächst werden die Zellen in einem kleinen und dann in einem großen Reaktor platziert. Die Temperatur im Raum beträgt 21-22 Grad. Es ist absolut steril hier und Zugang gibt es nur in einem speziellen Anzug.

Der Leiter von Vektor hat dem Präsidenten per Videoschalte persönlich über die Aussichten und den Zeitplan für den Coronavirus-Impfstoff berichtet.

„Ich war sehr beeindruckt von dem Gespräch. Es war eine einzigartige Gelegenheit, persönlich aus der ersten Reihe aus unserem virologischen Zentrum zu berichten. Im Gespräch ging es um Möglichkeiten, den Zeitpunkt der Einführung unserer Impfstoffe zu verkürzen. Die weltweite Erfahrung bei der Verkürzung der Zeit präklinischer und klinischer Studien wurde berücksichtigt. Und es gab einen sofortigen Aufruf an das Gesundheitsministerium, die entsprechenden Fragen zu klären“, sagte Rinat Maksyutov.

Das Novosibirsker Vektor arbeitet eng mit dem Saratover Institut zusammen. Sein Direktor Vladimir Kutyrev sagte bei einem Treffen von Virologen mit dem Präsidenten, es sei zu früh, um zu sagen, ob die Zeit der Selbstisolierung der Russen reduziert werden kann.

„Wir haben dieselbe Sprache gesprochen. Das heißt, der Präsident ist so tief in das Thema eingetaucht, dass er versteht, was passiert. Wir hatten ein sehr interessantes und konstruktives Gespräch. Er wollte einen „Uhrenvergleich“. Für uns war das sehr wichtig“, sagte Kutyrev.

Die Arbeit der Wissenschaftler findet nicht nur in Laboratorien statt, sondern auch vor Ort. Im Jahr 2014 reiste ein Team von Spezialisten – zwei von Vector und sechs Mitglieder des Mikrobi-Instituts – nach Guinea, wo Ebola grassierte.

„Als unsere erste Brigade abrückte, arbeitete sie, wie in Sowjetzeiten in Conakry, der Hauptstadt Guineas, in einem Krankenhaus, das noch von der Sowjetunion für Guinea gebaut wurde. Und wir haben das Labor direkt auf dem Krankenhausgelände eingerichtet. Wir lebten auf dem Territorium der Botschaft, sie hatten dort eigene Räume für uns. Rund um die Uhr haben wir an Diagnosen gearbeitet. Aber die zweite Phase war schon etwas anders, wir sind ins Berggebiet umgezogen. Wir haben uns mit Diagnostik und sanitären Fragen beschäftigt und viel Arbeit bei der Ausbildung lokaler Spezialisten für biologische Sicherheit geleistet“, sagte der Direktor von „Mikrobi“.

Zwei Labore auf Basis des geländegängigen LKW „Kamaz“ wurden mitgenommen. Obwohl die Mitarbeiter von Mikrobi über einen reichen Erfahrungsschatz im Kampf gegen gefährliche Krankheiten wie Cholera, Milzbrand und Pest verfügen, es ist übrigens die einzige Institution der Welt, die einen lebenden Impfstoff gegen Ebola entwickelt hat, das damals die ganze Welt in Atem gehalten hat. Die Sterblichkeit durch die Krankheit erreichte 60 Prozent.

„War es nicht beängstigend? Sie sind so jung.“

„Es ist nicht beängstigend. Weil ich mit besonders gefährlichen Virusinfektionen arbeite, ist das für mich ein kleines Risiko“, sagt Alexey Kabanov, Forscher bei Vektor.

Alexey Kabanov ist einer der Freiwilligen, die den Ebola-Impfstoff getestet haben. Seit 2005 arbeitet er bei Vektor im Labor mit den gefährlichsten Viren. Deshalb kannte er alle Ergebnisse der Tierversuche, die während der Entwicklung des Ebola-Impfstoffs durchgeführt wurden. Er war zum Zeitpunkt des Tests 30 Jahre alt.

„Zusammen mit mir waren es etwa 30 Leute. Es gab mehrere Gruppen. Ich war in der Gruppe der Doppelimpfung, das ist die stärkste Dosis des Medikaments“, erinnert sich Kabanov.

Solange es keinen Impfstoff für die Behandlung gibt, werden verschiedene Therapien verwendet. Eine davon ist die Transfusion von Blutplasma von denen, die bereits unter dem Coronavirus gelitten haben. Die Methode ist alt. Sie wurde viele Male bei verschiedenen Epidemien verwendet.

„Als wir am Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika beteiligt waren, wurden diese Methoden dort eingesetzt. Diese Methode liegt auf der Hand. Ein Mensch, der sich mit dem Virus infiziert hat, produziert Antikörper. Und sein Blutplasma wird als therapeutisches Medikament verwendet“, erklärt Vladimir Kutyrev.

„Je höher die Konzentration von Antikörpern ist und je mehr dieser schützenden Antikörper das Virus neutralisieren, desto effektiver ist diese Therapie. Und davon hängt auch ab, wie viele Patienten ein Spender retten kann“, sagte Rinat Maksytov.

Vektor hat bereits ein Testsystem entwickelt, um Antikörper gegen das neue Virus zu identifizieren. Die erste Charge wird sehr bald in den russischen Regionen ankommen. Der Test wird dazu beitragen, erstens festzustellen, ob jemand Kontakt mit dem Coronavirus hatte, und zweitens, die Immunität der Bevölkerung zu bewerten und die Wirksamkeit der Impfstoffe zu untersuchen, die entwickelt werden.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen