Demenzverdacht – Ist Joe Biden noch in der Lage, ein zusammenhängendes Interview zu geben?

Wie unkritisch die deutschen Medien für Joe Biden Wahlpropaganda machen, zeigt sich an einem aktuellen Spiegel-Artikel. Das ist an sich nicht neu, aber der Spiegel-Artikel über ein Interview von Joe Biden mit einer Rapperin zeigt das besonders anschaulich.

Der Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Biden im Interview mit Rapperin Cardi B – „Ihr werdet Dinge ändern!““ ist reine Wahlpropaganda und er klingt gerade so, als könnten die Deutschen an den US-Wahlen teilnehmen. Wie unsinnig das Interview war, zeigt sich schon an dieser Stelle im Artikel:

„Zunächst aber legte Cardi B, die bei den Vorwahlen Bidens linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders unterstützt hatte, dem Präsidentschaftskandidaten eine lange Wunschliste vor: kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose Hochschulbildung, ein Ende der Polizeigewalt gegen Afroamerikaner.“

Traumtänzerei

Diese Forderungen wird Biden natürlich nie umsetzen, denn das hätte er schon früher tun können, als er mit Obama an der Macht war und die Forderungen sind ja alle nicht neu.

Aber das Gesundheitssystem in den USA ist das teuerste der Welt und die Lobbyisten sind so mächtig und die finanziellen Interessen der Versicherungsgesellschaften, privaten Krankenhauskonzerne und der Pharmaindustrie, die alle hervorragend an der heutigen Situation verdienen, werden einschneidende Änderungen, die ihre Gewinne schmälern, verhindern. Und solange die Gesundheitsversorgung so teuer ist, wird es für den Staat schlicht unbezahlbar, eine kostenlose Versorgung anzubieten. Die Forderung ist völlig realitätsfern, aber sie klingt toll.

Gleiches gilt für die Hochschulbildung, denn auch da sind es private Universitäten, die von dem System der kostenpflichtigen Ausbildung profitieren. Und was die Polizeigewalt gegen Schwarze angeht, da hat der schwarze Präsident Obama rein gar nichts geändert und die aktuelle Vizepräsidentschaftskandidatin Harris hat als Generalstaatsanwältin tausende Schwarze wegen Marihuana-Konsum für Jahre hinter Gitter gebracht. Weder Biden noch Harris sind in der Vergangenheit mit irgendwelchen politischen Maßnahmen aufgefallen, die an der Situation der Schwarzen in den USA etwas zum Besseren geändert hätten.

Aber all das erfährt der Spiegel-Leser nicht, stattdessen kommen danach in dem Spiegel-Artikel die typischen Politiker-Plattitüden von Biden:

„Es gibt keinen Grund, warum wir all das nicht haben können“, antwortete Biden. „Präsidenten müssen Verantwortung übernehmen.“ Er warf Trump vor, die Gesellschaft zu spalten, Vorurteile zu schüren und Hass zu verbreiten. (…) Biden betonte, junge Wähler könnten bei der Präsidentschaftswahl den Ausschlag geben: „Deine Generation kann darüber entscheiden, was bei der nächsten Wahl passiert“, sagte der einstige Stellvertreter von Präsident Barack Obama. Die junge Generation sei für ihn Grund zum Optimismus: „Ihr seid die schlauste, am besten ausgebildete, am wenigsten voreingenommene und am meisten engagierte Generation der Geschichte. Und ihr werdet Dinge ändern.“

Das ist also ein reiner Wahlwerbe-Artikel für Biden, der Spiegel verbreitet genau die Plattitüden, die die Demokraten verbreiten wollen und macht sich damit zu deren Sprachrohr. Es gibt im Spiegel keinerlei Frage dazu, ob diese Forderungen realistisch sind. Joe Biden ist seit 40 Jahren in der Politik und der Spiegel fragt nicht, warum Biden für all diese Themen in den letzten 40 Jahren nicht gekämpft hat, zumal in seiner Zeit als Vizepräsident von Obama. Aber nun sagt Biden, all das sei natürlich problemlos möglich.

Interview-Show mit einem dementen Kandidaten

Worüber der Spiegel berichtet, ist kein Interview im eigentlichen Sinne. Es ist ein Werbevideo, in dem die beiden sich gegenseitig Honig um den Bart schmieren und sich gegenseitig die Stichworte geben. Und zu viel mehr scheint Biden auch gar nicht mehr in der Lage zu sein.

Corona ist seine Rettung, er stellt sich schon länger keinen Journalistenfragen mehr, weil offensichtlich die Angst in seinem Stab zu groß ist, Biden könnte Unsinn reden. YouTube ist voll mit Videos davon, wie Biden bei kaum einem Auftritt auch nur sagen kann, in welcher Stadt er gerade auftritt und bei einer Rede zum Beispiel bei einer Veranstaltung in Pittsburg den Menschen in Philadelphia für den herzlichen Empfang dankt.

Daher habe ich das Video (das der Spiegel natürlich nicht verlinkt hat) auf YouTube gesucht und gefunden (hier ist der Link). Es dauert 15 Minuten und es zeigt eindrücklich, wie sehr Biden neben der Spur sein muss. Ich habe nur mal bei den Minuten fünf bis sieben die Schnitte gezählt. Es sind sage und schreibe neun Schnitte in 120 Sekunden. Das bedeutet, dass der hocherfahrene Politikprofi Joe Biden auf dem Video keine 20 Sekunden am Stück gut rüberkommt, sondern immer wieder unterbrochen werden und neu aufgenommen werden musste. Mich würde interessieren, wie lange der Dreh für die 15 Minuten Video gedauert hat.

Ich mache bekanntlich alle zwei Wochen mit Robert Stein die Tacheles-Sendungen auf NuoViso und auch wir müssen manchmal einen Schnitt machen, wenn wir zum Beispiel Probleme mit der Internetverbindung haben. Aber das passiert nur alle zwei oder drei Sendungen ein Mal und unsere Sendungen dauern über anderthalb Stunden. Klar, wir machen keine Wahlwerbung, aber es geht hier ja um die Frage, ob Biden in der Lage ist, selbst mit einer ihm freundlich gesinnten Interview-Partnerin ein paar Minuten lang frei zu sprechen. Und das Video nährt der Verdacht seiner Gegner, dass er dazu nicht mehr in der Lage ist.

Corona is everywhere

Ich bin wirklich gespannt, ob die TV-Duelle mit Trump tatsächlich stattfinden.

Die Frage ist nämlich berechtigt, denn die Demokraten können versuchen, die TV-Duelle mit der Corona-Ausrede abzusagen. Wie wichtig dem Team von Biden die Corona-Panik ist, zeigt sich ebenfalls in dem Interview, denn Biden beginnt es mit Maske, um sie sofort abzusetzen. Das ist natürlich reine Show, denn entweder muss er die Maske beim Dreh wegen irgendeiner Gefahr tragen, oder nicht. Gleiches gilt für seine Tochter, die kurz ins Bild kommt und dabei auch zuerst Maske trägt, um sie danach sofort abzusetzen.

Corona wird von den Demokraten genutzt, um Panik zu verbreiten, obwohl die Zahl der Toten in den USA pro 100.000 Einwohner geringer ist, als in Schweden. Und in Schweden liegt sie – obwohl es kaum Corona-Einschränkungen gegeben hat – nur auf dem Niveau einer schweren Influenza-Saison. Die war aber noch nie ein Grund für Lockdown, Maskenpflicht oder Briefwahl.

Derzeit beherrschen in den USA denn auch keine politischen Themen den Wahlkampf, sondern es geht stattdessen um die Briefwahl, die die Demokraten propagieren, weil es wegen Corona angeblich zu gefährlich ist, im Wahllokal zu wählen.

Daher ist es durchaus denkbar, dass die Demokraten die TV-Duelle kurzfristig wegen der angeblichen Corona-Gefahr absagen. Denn für die Demokraten gilt derzeit eine einfach Regel: Jeder Tag, an dem Joe Biden nicht öffentlich frei spricht, ist ein guter Tag für die US-Demokraten.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen