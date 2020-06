Demokraten und CNN über Rassenunruhen in den USA: Russland ist schuld

Diese Besessenheit ist schon pathologisch!

Ich erinnere auch an Nacy Pelosi, die vor der Einleitung des Imepeachments in einem TV-Interview zur "Ukraineaffäre" Donald Trumps in einem Nebensatz bemerkte "By the way, I think, russia have his hands in that". Und davon kann ja beim besten Willen nicht die Rede sein! Selbst wenn die Vorwürfe alle zuträfen, hatte Russland damit nun wirklich nichts zu tun.

Hab den Link leider nicht aufgehoben. Könnte sogar auf CNN gewesen sein.

Die wittern mittlerweile hinter allem den Teufel Putin!