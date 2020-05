Der EU-Außenbeauftragte Borrell spricht vom Ende der Dominanz des Westens – Russland reagiert mit Humor

Vor einigen Tagen hat der EU-Verantwortliche für Außenpolitik, Josep Borrell, etwas gesagt, was in den Medien nicht gerne gehört wurde: Er sprach vom nahenden Ende der weltweiten Dominanz des Westens. Dem russischen Außenministerium war das eine humorvolle, aber offizielle Erklärung wert.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, hat auf ihrer Pressekonferenz das Thema aufgegriffen, das für den Westen und auch die Menschen dort so schwer verdaulich ist. Immerhin dominiert der Westen seit über 500 Jahren die Welt. Es war zuerst das spanische Imperium, dann das britische Weltreich und heute sind es die USA, die Weltherrschaft innehaben oder sie anstreben. In den USA nennt man das „global dominance“.

Einzugestehen, dass diese 500 Jahre dauernde Epoche zu ende geht, ist für viele nicht nur schwierig, sondern unvorstellbar. Aber dass genau das geschieht, kann kaum jemand ernsthaft bestreiten. Und genau das sagte nun auch der Außenbeauftrage der EU, Josep Borrel, öffentlich. Das war Maria Sacharova eine offizielle Erklärung wert, die sie mit ihrem ganz eigenen Humor vorgetragen hat und die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wir haben die jüngsten Erklärungen des Hohen Vertreters der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Borrel aufmerksam verfolgt, die er während einer Videokonferenz abgegeben hat. Über all dies wurde in den Medien berichtet. Er sagte, das neue Coronavirus sei ein „Katalysator für die Geschichte“. Wie Herr Borrel bemerkte, sagen Analysten schon so lange, dass „das Ende der amerikanischen Führung“ kommt und das „Zeitalter Asiens“ beginnt. Das interessante an der Aussage ist, auf welchen Analysten unsere europäischen Partner sich beziehen.

Wir haben eine kleine Analyse durchgeführt, uns mit der jüngeren Geschichte befasst und uns angeschaut, welche Analysten in den letzten Jahren derartige Prognosen abgegeben haben. Ich zeige Ihnen hier ein paar sehr interessante Zitate.

Januar 2015: „In dem Maße, in dem die Vereinigten Staaten und der gesamte sogenannte „historische Westen“ ihre absolut dominante Stellung verlieren, die sie seit mindestens fünf Jahrhunderten genießen, (…) erscheinen objektiv gesehen, als Folge des natürlichen Verlaufs der Geschichte, neue Zentren des Wirtschaftswachstums, der Finanzmacht, des politischen Einflusses … und die Vereinigten Staaten versuchen leider frustriert durch illegitime Methoden, den Rückgang ihrer Führungsrolle in der Weltpolitik aufzuhalten.“ März 2017: „Man muss anerkennen, dass sich die Welt verändert hat und sich von der unterscheidet, wie sie Hunderte von Jahren war, als der Westen die führende Rolle gespielt hat. Wir leben in einer polyzentrischen Welt. Egal, ob wir es multipolar, polyzentrisch oder demokratischer nennen, der Prozess ist im Gange.“ August 2015: „Wir erleben das Ende der sehr langen Ära historischer, wirtschaftlicher, finanzieller und politischer Vorherrschaft des Westens. Sie dauerte Hunderte von Jahren. Nun tritt diese Ära in objektive Widersprüche mit der Tatsache, dass neue Machtzentren entstehen, auch im asiatisch-pazifischen Raum. […] Wahrscheinlich ist es nicht leicht einzugestehen, dass Eure fast ungeteilte Herrschaft, die seit vielen Jahrhunderten existiert, gerade endet.“ Oktober 2014: „Wir haben es nicht nur mit dem Beginn der nächsten historischen Phase zu tun, sondern offenbar mit einem Epochenwechsel. […] … Wir sehen ein grundlegend neues Bild der Welt, das nicht in die seit mehreren Jahrhunderten etablierte Vorstellung von der weltweiten Dominanz des Westens in der Wirtschaft, den Finanzen und der Politik passt.“

Was ist das für ein Analytiker, der vorausgesehen hat, worüber unsere Partner in der Europäischen Union heute sprechen und dessen Zitate von vor zwei, drei, vier und fünf Jahren sie nun wiederholen? Sie werden es nicht glauben, aber das ist der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Ende der Übersetzung

Auch Putin hat sich immer wieder in dieser Richtung geäußert, wie Sie in meinem Buch über Putin nachlesen können. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse.



