Deutscher Botschafter in Litauen hält befremdliche Rede über den Zweiten Weltkrieg

Der deutsche Botschafter in Litauen hat in einer Rede die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg so verdreht, dass er eine sehr heftige Reaktion des russischen Außenministeriums hervorgerufen hat. In Deutschland wären seine Aussagen unter Umständen justiziabel gewesen.

In Deutschland ist es gesetzlich verboten, die deutsche Kriegsschuld in Frage zu stellen. Ob die Rede des deutschen Botschafters in Litauen, Matthias Sonn, diesen Straftatbestand erfüllt, vermag ich nicht zu sagen, zumal mir der wortgenaue Text der Rede nicht vorliegt. Aber er hat bei einer Veranstaltung in Vilnius gesagt, dass Stalin die europäischen Länder nur befreit habe, um sie seiner repressiven Herrschaft zu unterwerfen.

Man kann trefflich über Stalin diskutieren und ihn für vieles kritisieren, aber was Botschafter Sonn vergisst, ist die entscheidende Kleinigkeit: Deutschland hat die Sowjetunion angegriffen und erobern wollen, nicht umgekehrt. Stalin hat sich gegen den deutschen Angriff verteidigt und am Ende gesiegt. Ohne den deutschen Angriff hätte sich der Stalinismus nicht nach Westen ausgebreitet. Außerdem hat Botschafter Sonn in seiner Rede – soweit mir bekannt – die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges in der Sowjetunion mit keinem Wort erwähnt, sondern stattdessen der Sowjetunion de facto eine Eroberungspolitik vorgeworfen.

Das ist in meinen Augen eine Verdrehung der Tatsachen des Zweiten Weltkriegs und könnte auch als in Frage stellen der deutschen Kriegsschuld gewertet werden und damit nach deutschem Recht eine Straftat darstellen.

Wie ich schon berichtet habe, werde ich am Samstag in Moskau an einer Konferenz zum 75. Jahrestages der Nürnberger Prozesse teilnehmen. In ihrer offiziellen Erklärung zu der Rede des deutschen Botschafters Sonn ist die Sprecherin des russischen Außenministeriums auch auf diese Konferenz eingegangen. Ich habe die offizielle russische Erklärung über die Rede von Botschafter Sonn übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wir sind empört über die Rede des deutschen Botschafters in Litauen bei der Eröffnungszeremonie des Denkmals für den jüdischen Wasserträger am 19. Oktober 2020 in Vilnius. Der Leiter der deutschen diplomatischen Vertretung in der litauischen Hauptstadt sagte, das Ziel der Befreiung der Roten Armee Deutschlands vom Nationalsozialismus sei nichts weiter, als die Etablierung von Stalins repressiver Herrschaft in dem besiegten Land gewesen.

Ich möchte unsere deutschen Kollegen fragen: Geht´s noch? Wir klassifizieren diese von durch ultranationalistische Kräften seit Jahrzehnten in Litauen kultivierten anti-russischen Gefühle inspirierten Ausführungen eines hochrangigen Diplomaten des deutschen Außenministeriums als grobe und zynische Provokation. In diesem Zusammenhang möchten wir zunächst daran erinnern, dass der sowjetische Krieg gegen Nazideutschland der Große Vaterländische Krieg der sowjetischen Völker für Freiheit und Unabhängigkeit war, es war der Kampf gegen die drohende Versklavung und Vernichtung durch die Nazis. Das Dritte Reich, besessen vom Wahnsinn der Rassentheorie des Hitlerismus, erklärte unser Land zu einem „Lebensraum“ der Deutschen, der von minderwertigen Völkern, vor allem Slawen, gereinigt werden sollte. Die offensiven Kämpfe der Wehrmacht und der SS, ihrer Verbündeten und Kumpane gegen die Sowjetunion wurden nicht nur für einen militärischen Sieg geführt, sondern auch zum Zweck der physischen Vernichtung der Bevölkerung des Landes. Sie wurden von beispiellosen Gräueltaten und Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begleitet, die unter die spätere internationale Definition von Völkermord fielen. Mehr als drei Jahre lang kämpfte das multiethnische Sowjetvolk um sein Überleben. Erst 1944 begann die Rote Armee, Ost- und Mitteleuropa auf Kosten der Leben unzähliger sowjetischer Soldaten und Offiziere dem Naziterror zu entreißen.

Unter Berücksichtigung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Rolle Deutschlands und seines Volkes im blutigsten Konflikt der Menschheit klang die oben erwähnte Rede des deutschen Botschafters in Litauen besonders zynisch und provokant. Wir sehen das als Provokation an. Wir erwarten Erklärungen von deutscher Seite und eine klare Distanzierung von solchen Einzelaussagen, die leider kein Einzelfall ist.

Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass in jüngster Zeit in Deutschland ein pseudohistorisches Narrativ immer aktiver gefördert wurde, das die UdSSR im Zusammenhang mit der Entstehung des Zweiten Weltkriegs mit dem Dritten Reich gleichsetzt und die kommunistischen und nationalsozialistischen Regime auf eine Stufe stellt. Dies geschieht offensichtlich in dem Bemühen, die Verantwortung Deutschlands für die unmenschlichen Verbrechen des Nationalsozialismus abzuschütteln. Diesen Ansatz lehnen wir kategorische ab und er stellt das beispiellose Ausmaß der menschlichen Selbstüberwindung der Nachkriegsversöhnung zwischen Russen und Deutschen in Frage.

Gegen eine derartige historische Amnesie, für ihre Prävention und Behandlung, findet das wissenschaftliche Forum „Lektionen von Nürnberg“ statt.

Am morgigen 20. November startet im Museum des Sieges das Internationale Wissenschaftsforum „Lektionen von Nürnberg“ – eine groß angelegte Veranstaltung zum 75. Jahrestag des Beginns des Nürnberger Tribunals, eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr des Gedenkens.

Wir wollten unsere deutschen Partner, Botschaften und Diplomaten, die hier akkreditiert sind, nicht darauf aufmerksam machen, aber nach derartigen Angriffen des deutschen Botschafters werden wir es tun.

Zu diesem großen Forum kommen Teilnehmer aller Fachrichtungen, Wissenschaftler, Vertreter von Berufsgemeinschaften, öffentlichen Organisationen, Kultur- und Bildungsvertreter der Russischen Föderation und aus 30 Ländern – aus Nachbarländern, Europa, Südostasien und Nordamerika. Angesichts der aktuellen Einschränkungen werden die meisten von ihnen online zugeschaltet.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird vor den Teilnehmern des Forums sprechen.

Am zweiten Tag des Forums, dem 21. November, werden neun thematische Veranstaltungen von Ministerien, Behörden, öffentlichen Organisationen, Museen und Medien organisiert. Ihre Teilnehmer werden historische, rechtliche, ideologische, humanitäre, pädagogische und andere Fragen im Zusammenhang mit dem Nürnberger Gerichtshof und seinen Entscheidungen diskutieren. Das Außenministerium organisiert gemeinsam mit dem Justizministerium und der Generalstaatsanwaltschaft die Themenplattform „Das Nürnberger Vermächtnis im internationalen und nationalen Recht“, an der namhafte russische und ausländische Juristen mit umfangreicher wissenschaftlicher und praktischer Erfahrung teilnehmen werden.

Es wird separate thematische Podiumsdiskussionen geben, die den Aktivitäten des Museums gewidmet sind, um die Erinnerung an die Tragödie der Völker während des Krieges zu bewahren; es werden Bildungsprogramme stattfinden; es wird um Mythen und Propaganda im modernen Informationsraum gehen. Das Forum wird auch die Ergebnisse einer Reihe von Veranstaltungen zusammenfassen, die im Jahr 2020 im Rahmen des Projekts „Erinnerung ohne Verfallsdatum“ stattgefunden haben. (Anm.: An der Diskussion über Mythen und Propaganda werde ich am Samstag als Speaker teilnehmen)

Das Forum wird auch das multimediale historische Projekt „Nürnberg – Der Beginn des Friedens“ vorstellen, das zum 75. Jahrestag des Beginns des wichtigsten Prozesses des zwanzigsten Jahrhunderts von der RIA Novosti Mediengruppe „Russia Today“ gestartet wird. Basierend auf einzigartigen Archiv- und Museumszeugnissen, Fotografien, Karikaturen und Videos wird das Projekt vom Tribunal im Format von Podcasts, VR-Rekonstruktionen und Performances erzählen. Das Internetportal nuremberg.media startet heute, am 19. November, auf Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch und wird ein Jahr lang laufen. Das Projekt basiert auf Zeugenaussagen aus erster Hand. Unter den Teilnehmern sind Journalisten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Historiker, Analysten, Militärexperten. Das Hauptziel des Projekts „Nürnberg – Der Beginn des Friedens“ besteht darin, nie gesehene Fakten und Beweise für den Völkermord am sowjetischen Volk während des Zweiten Weltkriegs zu präsentieren und sie zur Grundlage einer internationalen Bewertung der NS-Verbrechen zu machen und die historische Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Heute, wo in einer Reihe von Ländern Nazi-Doktrinen verkündet und zynische Versuche unternommen werden, die Opfer und Henker auszutauschen, Nazis und ihre Handlanger in den Rang von Helden zu erheben – ich habe gerade über die Rede des deutschen Botschafters gesprochen -, ist es notwendig, alle Anstrengungen darauf zu konzentrieren, die historische Wahrheit über den Großen Vaterländischen Krieg im Gedenken an die Millionen der Toten und im Namen der Bewahrung der Grundprinzipien der Demokratie zu verteidigen.

Wir sind davon überzeugt, dass das Forum einen wesentlichen Beitrag zu der Arbeit leisten wird, der Geschichtsfälschung entgegenzuwirken und eine konsolidierte Position der internationalen Gemeinschaft bei der Bewertung der Naziverbrechen gegen die Menschlichkeit zu bilden.

Ende der Übersetzung



