Die Medien feiern das Wunder: Hurra, Trump ist weg und der Impfstoff ist da!

Die Medien überschlagen sich vor Freude, nun ist endlich ein Corona-Impfstoff da, der sogar einen 90-prozentigen Schutz bewirkt! Dabei gibt es so einen Impfstoff seit Monaten, denn auch der russische Impfstoff hat diese Wirkung gezeigt. Aber der kam wohl zu früh und von den Falschen, denn er hat keine Begeisterung in den Medien ausgelöst. Warum? Und was hat das mit Trump zu tun?

Vor genau drei Monaten, am 6. August, habe ich in der Tacheles-Sendung #38 meine These über Corona und die Demokraten vorgestellt. Die These war (für mich) schlüssig, aber sie war natürlich auch verrückt. Ich will das hier nicht alles wiederholen, wer die These nicht kennt, kann sich die Sendung anschauen, der entsprechende Teil beginnt bei Minute 25 und dauert fast anderthalb Stunden.

Demokraturverständnis - Tacheles #38

Dieses Video auf YouTube ansehen

Eine verrückte These

In der Sendung habe ich – was ich selten tue – Prognosen abgegeben. Heute lässt sich überprüfen, ob sie eingetroffen sind. Dazu kommen wir gleich.

Wie gesagt war meine These mehr als verrückt, aber eben die einzige Erklärung, die für mich einleuchtend war. Aber es ist das Eine, eine verrückte These zur Diskussion zu stellen, denn das habe ich getan – ich habe nicht behauptet „so ist es“ sondern ich habe alle aufgefordert, die These zu prüfen -, aber es ist etwas anderes, wenn sich die These bestätigt.

Meine These war in Kurzform, dass die Kräfte hinter Joe Biden, die Unterstützer der Demokraten, den medialen Corona-Hype geschaffen haben, um die Wirtschaft (Trumps große Trumpfkarte im Wahlkampf) abzuwürgen, die Briefwahl durchzusetzen und von den Skandalen um Joe Biden abzulenken. Diese Unterstützer haben nicht nur ein Motiv, sie haben über die von ihnen kontrollierten (transatlantischen) Think Tanks, NGOs und anderen Strukturen auch die Macht und das Geld, eine solche Aktion durchzuführen.

Diese Kurzform klingt natürlich nach einer durchgeknallten Fantasie, aber ich habe das in der Sendung anderthalb Stunden lang mit allen Zusammenhängen, Kausalketten und auch öffentlich einsehbaren Finanzströmen aufgezeigt.

Eingetroffene Prognosen

Ich gebe ungern Prognosen ab, aber in diesem Fall habe ich es getan. Ich habe in der Sendung gesagt, dass es kurz vor der US-Wahl wieder zu Lockdown-Maßnahmen in Europa kommen wird, damit die US-Medien die Corona-Panik unmittelbar vor der Wahl noch einmal schüren können, was gut für Biden und schlecht für Trump ist. Und siehe da, der Lockdown in Deutschland (der nicht „Lockdown“ genannt werden soll) wurde knapp eine Woche vor der US-Wahl angekündigt und einen Tag vor der Wahl in Kraft gesetzt.

Aus dieser These folgte als logische Konsequenz meine zweite These. Unmittelbar nach der US-Wahl würde es Meldungen geben, dass endlich ein Corona-Impfstoff gefunden ist. Manche Zuschauer haben diese Aussage so interpretiert, als wäre Corona damit im Dezember vorbei.

Das habe ich aber nie gesagt, denn wenn ein Impfstoff gefunden ist, muss man – wenn man die Corona-Legende nicht als Fake entlarven will – das Spiel weiterspielen, denn es dauert Wochen oder gar Monate, bis der Impfstoff zugelassen und in ausreichender Menge produziert ist. Meine Prognose war und ist daher, dass es nicht vor März oder April 2021 eine wirkliche Corona-Entwarnung geben wird.

Wurden Impfstoff-Zulassungen künstlich verzögert?

Aber zurück zu dem Impfstoff.

So wie wenige Tage vor der US-Wahl der Lockdown in mehreren Ländern Europas ausgerufen wurde, damit die US-Medien unmittelbar vor der Wahl neue Gründe haben, über die Corona-Gefahr zu berichten, so wurde weniger als eine Woche nach der Wahl der Durchbruch bei dem Impfstoff verkündet. Das kann Zufall sein, aber es deckt sich exakt mit meiner These und meinen Prognosen, die ich Anfang August in der Tacheles-Sendung zur Diskussion gestellt habe.

Und jetzt kommt der Witz (der leider auch meine These bestätigt): Einen solchen Impfstoff gibt es schon seit Monaten, aber der war den „Qualitätsmedien“ keine solchen Jubelgesänge wert, wie der jetzige Impfstoff, denn er kommt aus Russland und – so meine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der Medien – er kam zu früh, nämlich lange vor der US-Wahl und er hätte die Corona-Panik abschwächen können. Die Demokraten brauchten diese Panik aber, um die Briefwahl durchzusetzen, bei der es nun massenhaft Hinweise auf Manipulation zu Gunsten von Joe Biden gibt.

Vergleichen wir mal die Wirkung der beiden Impfstoffe. Der Spiegel hat am 9. November unter der Überschrift „Kampf gegen Coronavirus – Mainzer Impfstoffhersteller macht Hoffnung auf 90-prozentigen Schutz“ gemeldet:

„Die Firma Biontech hat erste Ergebnisse aus ihrer Phase-III-Studie vorgelegt: Diese sehen vielversprechend aus. Eine Zulassung soll kommende Woche beantragt werden.“

Erinnern Sie sich noch an den Shitstorm in den Medien, als es um den russischen Impfstoff Sputnik-V ging? Der ist bis heute nicht zugelassen, obwohl die westlichen Medien das im August gemeldet haben. Er wurde in Russland lediglich registriert, was nach russischem Recht die Voraussetzung für den Beginn der Phase-III-Studie ist. Diese Studie läuft derzeit und in Russland nehmen tausende Freiwillige daran teil, wobei bevorzugt Menschen aus gefährdeten Berufsgruppen wie Mediziner oder Lehrer teilnehmen dürfen.

Aber die Medien haben damals aus allen Rohren gegen den russischen Impfstoff geschossen, obwohl er nicht einmal der „schnellste“ Impfstoff war. Ende August habe ich berichtet, dass zu dem Zeitpunkt, als Russland – begleitet von wildesten Beschimpfungen der westlichen Medien – seinen Impfstoff zur Phase-III-Studie registriert hat, bereits mehrere westliche Impfstoffe in Phase-III-Studien getestet wurden und ich habe die Frage aufgeworfen, ob die Zulassung der Impfstoffe im Westen künstlich bis nach der US-Wahl verzögert wird.

Und die Frage ist berechtigt, wie die Chronologie (laut Informationen der forschenden Pharmaunternehmen) zeigt. Im Juli liefen bereits Phase-III-Studien folgender westlicher Hersteller: BioNTech/Pfizer (der Impfstoff, der gerade von den Medien gefeiert wird, ist seit dem 27. Juli in Phase III), AstraZeneca (der Skandalimpfstoff, bei dem es bereits mehrere schwere Nebenwirkungen gab, ist seit Ende Juni in Phase III), Modena (seit 27. Juli in Phase III), Sinovac Biotech (seit 21. Juli in Phase III). Aber erst im August ist der viel gescholtene russische Impfstoff in Phase III gegangen, was den westlichen Medien einen Shitstorm wert war, während sie über die Fortschritte der westlichen Impfstoffe geschwiegen haben.

Trump hat in den letzten Monaten immer wieder den Vorwurf erhoben, die westlichen Pharmaunternehmen würden die Zulassung ihrer Impfstoffe künstlich bis nach der Wahl hinauszögern, um ihm zu schaden. Das wurde von den „Qualitätsmedien“ als wirrer Vorwurf von Trump bezeichnet, für den es natürlich keinerlei Belege geben würde. Aber kaum ist die Wahl gelaufen und Biden von den Medien (nicht von der Wahlkommission!) zum Sieger erklärt worden, kommt die Erfolgsmeldung an der „Impfstoff-Front“ und der Spiegel schreibt in seinem schon erwähnten Artikel vom 9. November:

„Weiter hieß es, Biontech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.“

Das perfekte Timing – Alles Zufall?

So ein Zufall aber auch, die Erfolgsmeldung kommt sechs Tage nach der US-Wahl und am ersten Arbeitstag, nachdem Biden am Wochenende von den Medien zum Wahlsieger ausgerufen wurde. Man muss schon sehr an Zufälle glauben wollen, wenn man dabei nicht misstrauisch wird.

Und die Medien feiern die Meldung und machen sich über Trump lustig. Nur zwei aktuelle Beispiele für Überschriften aus dem Spiegel dazu: „„Hart aber fair“ zum Corona-Impfstoff – „Trump abgewählt, Impfstoff gefunden““ und „Attacke gegen Pharmakonzerne – Trump beklagt Zeitpunkt von guten Impfstoff-News“

Über den nun gefeierten Impfstoff schreibt der Spiegel in seinen Artikeln immer wieder:

„Erstmals gibt es für einen wichtigen Corona-Impfstoffkandidaten Zwischenergebnisse zur entscheidenden Studienphase. Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19.“

90 Prozent Schutz, das ist super und vor allem gibt es „erstmals“ solche Ergebnisse, sagt der Spiegel. Das ist gelogen, denn Daten des russischen Impfstoffs sind schon im September veröffentlicht worden und siehe da, auch der russische Impfstoff bietet einen Schutz von 90 Prozent.

Aber der russische Impfstoff hat zwei entscheidende Nachteile: Erstens haben die Russen ihre Erfolge zu früh, nämlich vor der US-Wahl, gemeldet und zweitens sollen westliche Pharmakonzerne die Milliarden bekommen, die die westlichen Staaten für den Kauf von Impfstoffen bereit gestellt haben. Da stören die Russen nur, schließlich geht es um viel Geld!

Das Rundum-Sorglospaket für die Pharmakonzerne

Das geht so weit, dass die EU-Kommission mit den Pharmakonzernen schon Milliarden-Verträge abgeschlossen, ihnen das Geld als Vorkasse bezahlt und ihnen auch noch eine Haftungsbefreiung für mögliche Impfschäden garantiert hat. Das ultimative Rundum-Sorglospaket! Und sicher eine nette Motivation, den Impfstoff nicht vor der US-Wahl zur Zulassung zu bringen, sondern ein wenig abzuwarten, schließlich ist das Geld ja schon geflossen, wozu noch beeilen?

Anmerkung in eigener Sache: Ich weiß, dass es wie Eigenlob klingt, wenn ich hier auf meine These aufmerksam mache und darauf, dass meine Prognosen sich bestätigt haben und die aktuellen Ereignisse genau zu meiner These passen. Daher habe ich lange überlegt, ob ich diesen Artikel überhaupt schreiben soll.

Aber ich finde es – unabhängig von meiner These und ihrem Wahrheitsgehalt – so schockierend, wie selektiv die Medien bei der Frage der Impfstoffe berichten, dass ich darüber schreiben wollte. Und das Bild wird leider nur dann „rund“, wenn ich auch den (von mir in den Raum gestellten) Zusammenhang mit der US-Wahl einbeziehe.

Ich habe mehrere Versuche gemacht, diesen Artikel ohne diesen Zusammenhang zur US-Wahl zu formulieren, aber sie waren alle nicht „rund“, weil dieser (vorhersehbare und von mir prognostizierte) zeitliche Zusammenhang von Lockdown in Europa und Erfolgsmeldungen an der Impfstoff-Front mit der US-Wahl einfach zu sehr ins Auge springt.

Leider haben alle Meldungen, die es seit der Tacheles-Sendung vom 6. August zu Corona und den US-Wahlen gab, meine These bestätigt und nicht widerlegt. Das ist bedauerlich, denn wenn meine These wirklich stimmt und die Unterstützer der Demokraten die Macht haben, solche Dinge so perfekt zu koordinieren, dann stehen uns sicher keine rosigen Zeiten bevor.

Ich behaupte immer noch nicht, dass meine These wahr ist, auch wenn bisher alles in diese Richtung deutet. Ich stelle meine These hiermit erneut zur Diskussion und hoffe, dass mir jemand aufzeigt, dass ich Unrecht habe.

Denn in diesem Fall wäre es mein größter Wunsch, einfach nur Unrecht zu haben.



