Estland macht Druck auf russische Medien und stellt Gebietsforderungen gegen Russland

In deutschen Medien wird immer behauptet, dass die Nato die baltischen Staaten vor territorialen Ansprüchen Russlands schützen müsse. Das Problem ist, dass es genau umgekehrt ist: Nicht Russland stellt Forderungen an die Balten, sondern sie fordern Gebiete von Russland.

In seiner Neujahrsansprache hat der Sprecher des estnischen Parlaments, Henn Pylluas, mitgeteilt, dass der Friedensvertrag von Tartu von 1920 seiner Meinung nach immer noch gültig ist:

„Am 2. Februar jährt sich die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Tartu zum 100. Mal. In diesem Vertrag erkannte Russland die Unabhängigkeit Estlands an, damit endete den Befreiungskrieg und die Grenze zwischen Estland und Russland wurde festgelegt. Bei der Wiederherstellung der Unabhängigkeit erkannten alle Staaten Estland als Nachfolger der Republik Estland, einschließlich der Staatsgrenze an. Der Friedensvertrag von Tartu ist gültig und steht noch immer auf der Liste der bestehenden internationalen Verträge der Vereinten Nationen.“

Nach dem Vertrag von Tartu, der zwischen der Russischen Sowjetrepublik und Estland am 2. Februar 1920 geschlossen wurde, gehörte Iwangorod und ein Teil der Region Pechora zu Estland. Nachdem Estland im Jahr 1940 Teil der UdSSR wurde, wurden die betreffenden Gebiete Teile der Russischen Sowjetrepublik. Estnische Politiker erklären regelmäßig, dass der Vertrag ihrer Ansicht nach immer noch in Kraft ist. Insbesondere behauptete der estnische Außenminister Urmas Reinsalu am 21. November 2019, dass das Dokument seiner Meinung nach gelte, solange es keinen neuen Grenzvertrag zwischen Estland und Russland gebe. Gleichzeitig sagte der estnische Außenminister, dass es derzeit keine Möglichkeit für den Abschluss eines Grenzabkommens zwischen den beiden Ländern gebe, weil es Meinungsverschiedenheiten über den Friedensvertrag von Tartu gibt.

Pylluas selbst sagte am 20. November, Russland solle gemäß dem Friedensvertrag von Tartu die genannten Gebiete an die baltische Republik zurückgeben. Zuvor behauptete der estnische Innenminister und Vorsitzende der konservativen Volkspartei, Martin Helme, dass „Russland 5,2 Prozent estnischen Territoriums noch nicht an Estland zurückgegeben hat“.

Das russische Außenministerium wiederum hat wiederholt festgestellt, dass der Friedensvertrag von Tartu seine Gültigkeit verloren hat, nachdem Estland Teil der UdSSR geworden ist. So erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass „Russlands Position bekannt ist: der Vertrag von Tartu ist seit langem Geschichte“ und er sei – genauso, wie alle anderen internationalen Abkommen, die Estland, auch mit Sowjetrussland, im Zeitraum 1920-1940, geschlossen hat – nicht mehr gültig. „Für uns ist dieses Thema endgültig abgeschlossen“, resümierte Sacharowa.

Die russische Botschaft in Estland wies darauf hin, dass die baltische Republik offiziell auf alle territorialen Ansprüche gegen Russland verzichtet habe, als sie 2011 den gültigen Grenzvertrag unterzeichnet hat. Die russische Seite habe keine offiziellen Mitteilungen darüber erhalten, dass sich an dieser Position etwas geändert habe, hieß es aus der russischen Botschaft. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt, der Kreml halte Tallinns territoriale Ansprüche gegen Moskau für inakzeptabel.

In dem Vielvölkerstaat Russland können die Menschen in ihren Ausweisen vermerken lassen, welcher „Nationalität“ (gemeint ist damit die Ethnie) sie sich zugehörig fühlen. Bei der letzten Volkszählung im Jahre 2010 ergab sich für Iwangorod folgendes Bild: Von 9.865 Einwohnern bezeichneten sich 8.356 Menschen als Russen und 740 machten keine Angabe. Lediglich 25 Einwohner nannten Estnisch als ihre ethnische Zugehörigkeit.

Außerdem haben die Mitarbeiter von Sputink-Estland zum 1. Januar kündigen müssen, weil die estnischen Behörden jedem Mitarbeiter Strafverfahren angedroht haben, der nach dem 1. Januar 2020 noch für die russische Nachrichtenagentur arbeitet. Sputnik kündigte jedoch an, die Internetseite weiterhin im vollen Umfang betreiben zu wollen.



