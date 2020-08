Explosion in Beirut – Angriff oder Unfall?

Die Explosion von letzter Woche in Beirut gibt Fragen auf und ich bekommen viele Mails zu dem Thema. Daher will ich einmal objektiv das zusammenfassen, was bekannt ist.

Laut offiziellen Angaben ist in Beirut ein Lager mit 2.750 Tonnen Amoniumnitrat explodiert. Diese Chemikalie ist hochexplosiv und wird sowohl zur Sprengstoff-, als auch zur Düngerherstellung verwendet. Da vor der großen Explosion bereits ein benachbartes Lager mit Feuerwerkskörpern in Brand geraten war und es auch dort Explosionen gab, haben unzählige Menschen das Ereignis aus allen Richtungen gefilmt. Die Explosion ist also gut dokumentiert.

Nun stellt sich die Frage, ob die Explosion ein Unfall oder ein Angriff war. Und wie wir sehen werden, ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten.

Israelischer Raketenangriff?

Im Netz kursiert ein Video, dass zeigen soll, dass eine Rakete die Explosion ausgelöst haben soll. Das Video ist ein Falschfarbenvideo und schon das macht misstrauisch. Wie gesagt gibt es ungezählte Videos im Netz, die die Explosion aus allen möglichen Blickwinkeln zeigen und auf keinem dieser Videos ist eine Rakete zu sehen.

Das Video, das die Rakete zeigen soll, ist mit einem sehr einfachen Filter bearbeitet worden. Dabei wurde zusätzlich die Rakete hineinmontiert, wie ein Vergleich mit dem vorher schon veröffentlichten Originalvideo zeigt. Das wird hier gut erklärt.

Schon durch bloßes Nachdenken kann man ausschließen, dass es ein Video der Israelis ist, die die Wirkung ihrer „neuen Waffe“ mit einer Spezialkamera dokumentiert haben. Wenn es so wäre, wäre das Video streng geheim und wäre nicht ins Internet gestellt worden.

Aber wie oben gezeigt wird, ist das Video ohnehin eine plumpe Fälschung.

Eine neue israelische Waffe?

Bei Voltairenet ist ein Artikel von Thierry Meyssan erschienen, der von einer neuen israelischen Waffe spricht. Allerdings ist dieser Artikel – diplomatisch ausgedrückt – mit Vorsicht zu genießen, denn Meyssan ist ein pro-syrischer und anti-israelischer Journalist, keine objektive Quelle. Das muss man wissen, auch wenn viele seiner Artikel in der Vergangenheit fundiert gewesen sein mögen, denn israelische Verbrechen aufzuzeigen, ist nicht schwierig. Aber sein aktueller Artikel ist leider fachlich ausgesprochen schwach, wie man leicht erkennen kann.

Meyssan behauptet, Israel habe eine neue, noch geheime Waffe eingesetzt. Er stellt dabei Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie zu belegen. In der Einleitung heißt es:

„Der erste israelische Ministerpräsident hat die Zerstörung eines Waffenlagers der Hisbollah in Beirut mit einer neuen Waffe angeordnet.“

Diese Behauptung zieht sich durch den ganzen Artikel und sie wird im Brustton der Überzeugung vorgetragen, aber es wird kein Beleg dafür angeführt. Wer der israelischen Politik kritisch gegenüber steht – was auch für mich gilt -, der ist versucht, diese Aussage nur allzu gerne zu glauben. Aber man sollte kritisch bleiben. Der Artikel gipfelt in folgender Aussage:

„Man weiß nicht, was für eine Waffe benutzt wurde. Sie wurde jedoch bereits seit Januar 2020 in Syrien getestet. Es handelt sich um eine Rakete, deren Kopf eine taktische nukleare Komponente enthält, die einen für Atomwaffen typischen Rauchpilz verursacht.“

Ein Atompilz?

Wäre in Beirut eine „nukleare Komponente“ zum Einsatz gekommen, würde man dort erhöhte Radioaktivität messen können, das ist nicht passiert. Und auch die Formulierung über „einen für Atomwaffen typischen Rauchpilz“ ist Unsinn, denn ein Rauchpilz ist eine zwangsläufige Folge jeder Explosion.

Bei einer Explosion wird die Luft mit großem Druck und hoher Geschwindigkeit vom Explosionsort verdrängt, wodurch ein Gebiet mit niedrigem Luftdruck (bei starken Explosionen fast ein Vakuum) entsteht und wenn die Druckwelle vorbei ist, strömt die Luft mit hoher Geschwindigkeit dahin zurück, trifft sich in der Mitte und sucht sich den Weg nach oben. Dabei ensteht der Pilz. Das ist bei jeder Explosion so und je nach Stärke der Explosion ist der Pilz größer oder kleiner.

Dieses Video von einem Polenbböller zeigt einen kleinen Rauchpilz, der natürlich schnell verweht wird. Aber man sieht selbst bei dieser kleinen Explosion kurz, wie sich ein Rauchpilz bildet.

Auf diesem Video sieht man die wahrscheinlich mächtigste nicht-atomare Bombe der Welt, es ist eine russische Vakuumbombe. Hier sieht man auch die Druckwelle der Explosion deutlich, die auch in Beirut so beeindruckend zu beobachten war.

Entscheidend ist, dass es Rauchpilze bei jeder Explosion gibt, sie entstehen nicht durch eine Atombombe, sondern durch die Druckwelle. Der Pilz ist umso beeindruckender, je größer die Explosion ist, daher ist er bei Atombomben so groß und so lange zu sehen, während er bei kleineren Explosionen schneller verweht wird. Wenn Meyssan in seinem Artikel also von einer „nukleare Komponente“ schreibt, weil da ein Rauchpilz zu sehen ist, dann ist das ein sehr dursichtiger Versuch, ein (ohnehin schon schreckliches) Ereignis weiter zu dramatisieren.

Angriff oder nicht?

Nein, natürlich kann man einen Angriff nicht ausschließen. Aber er ist unwahrscheinlich, wenn wir uns die Chronologie in Erinnerung rufen. Zuerst kam es in einem benachbarten Lager für Feuerwerkskörper zu einem Feuer und zu Explosionen, die man auf manchen Videos deutlich sieht. Wenn soetwas in unmittelbarer Nähe zu einem Lager mit 2.750 Tonnen einer hochexplosiven Substanz geschieht, ist es nicht verwunderlich, wenn diese explodiert.

Wie (und vor allem warum) sollte Israel zuerst das Lager mit den Feuerwerkskörpern gesprengt haben und erst danach das große Lager mit einer Rakete beschossen haben? Dann hätte Israel doch direkt und sofort auf das große Lager feuern können.

Natürlich kann man nun behaupten, das Lager mit den Feuerwerkskörpern sei als Ablenkungsmanöver gesprengt worden, nur wozu das Ganze?

Hinzu kommt, dass in den ersten ca. 36 Stunden nach der Tragödie niemand von einem Angriff gesprochen hat. Erst danach begann die libanesische Regierung von einem möglichen Angriff zu sprechen. Und das kann niemanden verwundern.

Wenn es – und danach sieht es aus – durch Schlamperei und Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen zu der großen Explosion gekommen ist, dann wäre dafür die libanesische Regierung verantwortlich. Entweder weil sie selbst Eigentümer des Lagers und damit direkt verantwortlich ist, oder weil sie – wenn es ein privates Lager gewesen ist – keine ausreichenden Kontrollen durchgeführt hat. Den schwarzen Peter hat in jedem Fall die libanesische Regierung, daher hätte es mich überrascht, wenn sie keine Gerüchte über einen Angriff in die Welt gesetzt hätte.

Natürlich sind all das nur Indizien und am Ende kann jeder glauben, was er für wahrscheinlicher hält.

Läuft im Libanon ein Regimechange?

Nun gibt es Proteste in Beirut und die US-Botschaft ruft zwar zur Gewaltlosigkeit auf, solidarisiert sich aber gleichzeitig mit den Demonstranten. Das tun die USA nur, wenn sie einen Regimechange erreichen wollen. Dann sind sie solidarisch mit Protestlern in Hongkong, Moskau,Venezuela und auf dem Maidan. Die USA sind aber keineswegs immer solidarisch mit Protesten gegen eine Regierung, oder haben Sie gehört, dass die US-Botschaft in Berlin sich mit den Corona-Demonstranten solidarisiert hätte?

Die Tatsache, dass die US-Botschaft in Beirut Solidarität mit den Demonstranten zeigt, sollte aufhorchen lassen.

Ich bin kein Experte für den Libanon, aber die USA haben einige Gründe, sich dort eine neue Regierung zu wünschen. Im Libanon ist die Hisbollah eine mächtige Kraft und sowohl Israel als auch die USA würden sich durchaus eine libanesische Regierung wünschen, die gegen die Hisbollah vorgeht. Ob das realistisch ist, ist allerdings eine andere Frage, denn die Hisbollah ist in dem Land und der Bevölkerung fest verwurzelt.

Aber auch wenn die USA sich eine neue Regierung im Libanon wünschen und die Demonstranten ermutigen, ist das noch kein Beweis für einen Angriff oder Anschlag, denn man kann ein Ereignis (wie diese Explosion) ja auch für die eigenen Zwecke instrumentalisieren, ohne es selbst verursacht zu haben. Für die USA könnte die Explosion einfach eine „günstige Gelegenheit“ sein.

Fazit

Wie wir sehen, gibt es starke Hinweise in beide Richtungen. Es gibt gute Gründe für Zweifel an einem Angriff oder Anschlag, es gibt Interessen der Regierung, von der eigenen Schlamperei abzulenken, aber es gibt wohl auch Kräfte in den USA, denen die Explosion gelegen kommt, um die libanesische Regierung zu schwächen oder zu stürzen.

Sicher können wir also nicht sein, was in Beirut passiert ist, das werden wir wohl erst später sicher wissen. Aber was nicht weiterhilft, sind Artikel, die mit reichlich Fantasie von „nuklearen Komponenten“ fabulieren. Das ist plumpe Propaganda und die stelle ich nicht nur bloß, wenn sie vom Westen oder aus Israel kommt, das tue ich auch, wenn sie von einem pro-syrischen Journalisten kommt.



