Frohe Weihnachten vom Anti-Spiegel und ein Ausblick auf das neue Jahr

Nun beginnen in Deutschland die besinnlichen Feiertage, während hier in Russland das Leben noch bis Sylvester seinen normalen Gang nimmt. An dieser Stelle möchte ich allen ein Frohes Fest und einen guten Rutsch wünschen und schon auf das hinweisen, was hier demnächst passieren wird.

In Russland vergesse ich manchmal, dass in Deutschland Weihnachten ist, weil hier das Leben noch bis Sylvester normal weitergeht. In Russland ist Sylvester der wichtigste Feiertag, der das familiäre Weihnachten mit Geschenken und Väterchen Frost mit einer lustigen Feier mit Freunden vereint. Danach sind in Russland bis zum 10. Januar Feiertage und das Land ist quasi komplett geschlossen. Weihnachten wird am 6. Januar gefeiert, es ist aber eher ein religiöses Fest und hat nicht den Stellenwert, den es in Deutschland hat.

Trotzdem ist auch Petersburg jetzt weihnachtlich geschmückt, wie ich Ihnen mit ein paar Bildern aus meiner Wahlheimat zeigen möchte.

Da es aber erfahrungsgemäß zwischen den Feiertagen kaum Nachrichten gibt (schließlich feiern auch Politiker die Feste) und auch die Menschen weniger auf Nachrichtenseiten wie den Anti-Spiegel gehen, habe ich für nächste Woche das Rechercheseminar angekündigt, weil ich in diesen Tagen die Zeit dafür habe. Die Termine sind praktisch ausgebucht und ich bin bereits in der Organisationsphase. Ob ich später eines dieser Seminare online stellen werde, entscheide ich später.

Außerdem arbeite ich gerade an dem neuen „Spieglein“-Propaganda-Jahrbuch 2020, das – wie dieses Jahr – Ende Januar oder Anfang Februar in den Handel kommen wird. Während Sie in Deutschland also die besinnliche Zeit genießen, habe ich bis Sylvester noch jede Menge Arbeit, auch wenn es in der Zeit wohl nicht viele Artikel auf dem Anti-Spiegel geben wird, weil es einfach kaum Nachrichten und Meldungen gibt. Aber ich habe einige komplexere und „zeitlose“ Themen zurückgestellt und vielleicht komme ich dazu, darüber etwas zu schreiben.

Ich möchte Ihnen, liebe Leser für Ihre Treue und Ihr Interesse danken, der Anti-Spiegel hat mittlerweile fast 600.000 Klicks pro Monat und ich hoffe, dass ich auch im neuen Jahr wieder Meldungen finden und Analysen schreiben kann, die für Sie interessant sind.

Das Wichtigste ist aber wie immer, allen von ganzem Herzen zu danken, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014 oder das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche Ihnen allen ein Frohes Fest, einen guten Rutsch und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



