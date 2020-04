Helfen Steuersenkungen der Wirtschaft gegen die Coronakrise?

Die Coronakrise wird die Wirtschaft schwer treffen, das ist unbestreitbar. Nun werden Steuersenkungen für Unternehmen ins Spiel gebracht, um betroffenen Branchen zu helfen. Was ist davon zu halten und würde das tatsächlich helfen?

Praktisch alle Branchen und Unternehmen werden unter der Coronakrise leiden, viele werden pleite gehen. Das bedeutet, dass auch eine erhöhte Arbeitslosigkeit droht. Das gilt es natürlich möglichst zu verhindern. Nur wie?

Einerseits hat die Bundesregierung – so wie fast alle Regierungen der Welt – bereits massive Hilfsprogramme angekündigt, mit denen man in Not geratenen Firmen helfen will. Ich will hier nicht auf die Ausgestaltung dieser Programme und ihre Finanzierung eingehen, das führt zu weit. Auch ist die Frage der Ausgestaltung der Programme, also die Frage, wer unter welchen Umständen welche Hilfen erhält – ein eigenes Thema. Dabei gibt es sicherlich kein „richtig oder falsch“, aber doch eine Menge Diskussionsbedarf. Aber auch das ist hier nicht mein Thema.

Um zu verstehen, welche Maßnahmen tatsächlich helfen würden, müssen wir uns das Problem erst einmal genau anschauen.

Die Wirtschaft leidet unter Umsatzeinbußen und die haben unterschiedliche Gründe. Bei Touristik, Gastronomen, Hotels und so weiter ist es einfach so, dass in Zeiten der Isolierung niemand mehr reist oder ein Hotel bucht und auch Restaurants haben ein Problem, wenn sie wegen Corona schließen müssen. Andere Branchen leiden darunter, dass die Leute derzeit wegen Kurzarbeit weniger Geld haben oder auch einfach ihr Geld zusammen halten, weil sie nicht wissen, wie es beruflich weitergeht. Ich sehe das zum Beispiel daran, dass fast keine Bücher mehr gekauft werden, dabei sollte man doch meinen, dass die Menschen gerade jetzt Zeit zum Lesen haben.

Was die Wirtschaft also braucht, sind Umsätze. Die Menschen müssen Geld haben, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen.

Es ist also furchtbar einfach und wir haben das auch 2008 gesehen, als im Zuge der Finanzkrise die Abwrackprämie kam, die den Autoherstellern über die Krise helfen sollte. In Zeiten der Krise helfen nur Programme, die den Menschen mehr Geld in die Hand geben, das sie ausgeben können.

Trotzdem erleben wir nun wieder ein altes Ritual: Lobbyisten der Wirtschaft reden von Steuerleichterungen als Mittel gegen die Krise.

Dabei muss man unterscheiden: Das eine sind Steuererleichterungen für die einfachen Leute. Das würde tatsächlich die Nachfrage ankurbeln, denn die „kleinen Leute“ geben ihr Geld direkt aus, sie verdienen zu wenig, um großartig Geld auf die Seite zu legen. Das würde der Wirtschaft helfen.

Aber von Steuererleichterungen für die „kleinen Leute“ wird gar nicht gesprochen. Stattdessen wird eine schnellere Abschaffung des Soli ins Gespräch gebracht. Aber den zahlt heute ohnehin nur noch, wer als Ehepaar mindestens 123.400 zu versteuerndes Einkommen hat. Das sind 10.000 Euro monatlich, wohlgemerkt: Nicht Bruttoeinommen, sondern zu versteuerndes Einkommen. Wie viele Menschen kennen Sie, die davon betroffen sind?

Aber die Forderung nach einer Senkung des Soli wird ernsthaft mit Corona begründet, wie man im Spiegel lesen konnte:

„CSU-Chef Markus Söder hatte vorvergangene Woche Steuersenkungen ins Spiel gebracht, um die Wirtschaft zu stabilisieren, auch die Forscher der Nationalakademie Leopoldina griffen in ihrem Fahrplan steuerliche Entlastungen auf. „Der Soli muss schneller und für alle abgeschafft werden“, sagte Söder der „Bild am Sonntag““

Das ist Lobbyismus für Gutverdiener (denen ich ihr Einkommen von Herzen gönne), aber es hilft eben nicht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

Wenn man hingegen für Geringverdiener die Steuern senken oder sogar (zumindest vorübergehend) abschaffen würde, würde das zusätzliche Geld direkt in den Konsum, also in die Wirtschaft fließen. Aber davon redet niemand.

Auch eine Senkung der Mehrwertsteuer, die nun gefordert wird, würde nichts bringen. Der Spiegel berichtete:

„Die CSU hat angekündigt, bei dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotels und Gaststätten zu thematisieren. „Die sieben Prozent müssen jetzt kommen in der Koalition“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das fordert auch der Branchenverband Dehoga.“

Wir erinnern uns: Die sieben Prozent für Hotels waren früher schon mal ein politisches Thema, wie man auch in einem anderen Spiegel-Artikel lesen konnte:

„Im Jahr 2009 senkte die schwarz-gelbe Bundesregierung bereits den Steuersatz für Hotelübernachtungen. Diese Wohltat ist mittlerweile als „Mövenpick-Steuer“ berüchtigt, weil die FDP zuvor eine Großspende vom Haupteigentümer der gleichnamigen Hotelgruppe erhalten hatte. Schon damals wurde die Steuersenkung als Krisenmittel verkauft, und schon damals war neben der FDP die CSU von Markus Söder treibende Kraft. Nur dass es diesmal eben nicht ums Übernachten geht, sondern ums Essen in Restaurants, Cafés oder Bistros.“

Die FDP hatte damals die größte Parteispende ihre Geschichte bekommen und als Dank sofort die Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen gesenkt. Würde so etwas zum Beispiel in Kenia passieren, würden die deutschen Medien das als Korruption bezeichnen, nur wenn das in Deutschland passiert, ist das für die „Qualitätsmedien“ aus irgendwelchen Gründen keine Korruption.

Die Maßnahme führte dann auch nicht zu sinkenden Preisen, die Hotels haben sich das gesparte Geld einfach als Gewinn in die Tasche gesteckt. Obwohl heute jeder weiß, dass die erhofften Effekte (Preissenkungen) nicht eingetreten sind, wurde diese sinnlose und durch Korruption entstandene Steuersenkung nicht wieder rückgängig gemacht.

Warum sollte das nun anders sein, wenn es um die Rechnungen für Frühstück und Kaffee geht? Auch die als Tamponsteuer bekannte Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Hygieneartikel hat nicht zu einer Preissenkung, sondern zu steigenden Gewinnen geführt.

Senkungen der Mehrwertsteuer sind, so traurig es ist, nichts, was irgendwem hilft, außer den Aktionären. Die einfachen Leute haben davon nichts, weil sich diese Steuersenkung nicht auf die Preise auswirkt. Und auch die Nachfrage wird dadurch nicht erhöht, dabei ist es doch das, worum es derzeit geht: Die Nachfrage muss erhöht werden, die Menschen müssen mehr kaufen, damit die Unternehmen Umsatz haben und keine Entlassungen vornehmen müssen.

Es kommt aber noch besser. Es gibt auch Forderungen, die Steuern für Unternehmen generell zu senken. Dabei dürfen wir eins nicht vergessen: Steuern auf den Gewinn zahlt nur ein Unternehmen, das auch Gewinne macht. Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet sind, machen keine Gewinne, sondern Verluste, sie zahlen also keine Steuern auf ihre Gewinne, weil sie keine Gewinne haben.

Dänemark hat das richtig gemacht: Dort wurden Unternehmen, die Gewinne machen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder in Steueroasen registriert sind, von den Corona-Hilfsprogrammen ausgeschlossen. Das ist nur logisch, denn warum sollte man in dieser Situation Unternehmen helfen, denen es noch so gut geht, dass sie Gewinne machen. Und vor allem: Warum sollten Unternehmen in den Genuss staatlicher Hilfen kommen, die ihre Steuern dem Staat vorenthalten?

Wie helfen also Steuersenkung den in Folge von Corona in Existenznot gekommenen Unternehmen? Richtig: Gar nicht!

Es geht bei den Forderungen nach Senkung der Unternehmenssteuern, die nun mit Corona begründet werden, um reine Lobbyarbeit. Mehr noch: Sie ist gefährlich, weil damit denen, denen es noch recht gut geht, Geld gegeben wird, das dann anderen, denen es schlecht geht, dringend brauchen.

Dabei gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, Unternehmen zu helfen.

Unternehmen müssen bei verschiedenen Steuern eine sogenannte Steuervorauszahlung leisten, die nach den Zahlen des letzten Jahres berechnet wird. Diese Vorauszahlungen könnte der Staat sofort aussetzen und das Geld bei den Unternehmen belassen. Das kostet noch nicht einmal Geld, denn die Unternehmen müssten ihre Gewinne, so sie welche haben, ohnehin versteuern. Nur eben nicht in Form einer Vorauszahlung, sondern hinterher auf Basis der tatsächlichen Unternehmensergebnisse. Der Staat bekäme sein Geld also sowieso, nur eben etwas später.

Die Unternehmen hätten aber sofort Liquidität zur Deckung ihrer Kosten und sie müssten dafür keinen Kredit aufnehmen.

Aber ich wollte ja nicht über konkrete Maßnahmen schreiben. Ich wollte nur erklären, warum Steuersenkungen (egal welcher Art) für Unternehmen in der Corona-Situation nicht helfen. Wer Steuersenkungen für Unternehmen fordert und sie mit Corona begründet, zeigt damit, dass es ihm nicht um die Corona-Folgen, sondern um Lobbyismus geht.

Steuersenkungen sind nur das Mittel der Wahl, wenn die Einkommensteuer und die Sozialabgaben für kleine Einkommen gesenkt werden. Das Geld käme noch im gleichen Monat der Wirtschaft zu Gute.



