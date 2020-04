In den Medien bisher kaum ein Thema: Warum die Frage der Erntehelfer so wichtig ist

Ein Thema spielt eine erstaunlich kleine Rolle in den Medien und den Diskussionen der in der Politik: Die Erntesaison. Daher will ich aufzeigen, warum das Thema so wichtig ist.

In Deutschland haben wir uns daran gewöhnt, dass es alles zu kaufen gibt. Eine Hungersnot oder auch nur Versorgungsengpässe sind für die Deutschen unvorstellbar, das kennt man nur aus dem Fernsehen. Man hat sich so sehr daran gewöhnt, dass alles jederzeit zu haben ist, dass kaum noch jemand darüber nachdenkt, wo es herkommt.

Als es im März in Deutschland Versorgungsengpässe bei dem sprichwörtlich gewordenen Toilettenpapier und einigen Lebensmitteln gab, war man in Deutschland geschockt und viele haben Hamsterkäufe getätigt. Und es kam eine Panik auf, die Geschäfte könnten bald leer sein.

Das war natürlich Unsinn und dafür gibt es einen einfachen Grund: Das, was wir derzeit in den Geschäften kaufen, wurde zum Großteil im letzten Jahr geerntet. Es ist also bereits vorhanden und es kann bestenfalls zu Problemen bei der Belieferung mit einigen wenigen Waren kommen, die aber auch nur zeitlich begrenzt sein würden, denn es ist ja wie gesagt schon geerntet und in den Lagern vorhanden.

Ganz anders wird es ab Winter und im nächsten Jahr. Sollte die Ernte in diesem Jahr wegen des Virus ganz oder teilweise ausfallen, kann es im nächsten Jahr zu wirklichen Problemen bei Lebensmitteln kommen. Im besten Fall würden sie „nur“ teurer, im schlimmsten Falle könnte es zu Engpässen kommen.

Das Thema ist also wichtig und ich wundere mich, dass die Medien es so stiefmütterlich behandeln. Ich weiß aus meinem eigenen Umfeld zum Beispiel von einem großen Erdbeerbauern, der in diesem Jahr gar nicht ausgesät hat, weil er nicht wusste, ob er zur Ernte auch Erntehelfer bekommen würde. Die Frage war wichtig, denn auch die Aussaat kostet Geld und wenn danach nicht geerntet werden kann, wäre das existenzbedrohend. Da war es für ihn sinnvoller, in diesem Jahr auf Aussaat und Ernte zu verzichten.

Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich frage mich schon, wie viele Landwirte auf der ganzen Welt vor dieser Frage standen und ähnlich entschieden haben. Zahlen dazu habe ich nicht gefunden.

Die Frage der Erntehelfer ist also sehr wichtig und es wäre Aufgabe der Politik gewesen, den Landwirten die Garantie zu geben, dass sie genügend Erntehelfer bekommen und notfalls – sollte das nicht gelingen – ihnen eine Garantie zu geben, die finanziellen Schäden durch ausbleibende Erntehelfer zu übernehmen. Aber die Landwirtschaftsministerin heißt Klöckner und sie tut sich vor allem durch ihre Nähe zu Lobbyisten hervor, aber nicht durch Kompetenz auf ihrem „Fachgebiet“.

Dabei dürfte es keinen Mangel an Menschen in den osteuropäischen Ländern geben, die zur Ernte nach Deutschland wollen. Dort treffen die Einschränkungen durch das Coronavirus die Menschen noch wesentlich härter, als in Deutschland. Sie werden also gerne nach Deutschland kommen, um sich Geld hin zuzuverdienen, das sie dringend benötigen.

Derzeit ist Spargelzeit und man konnte über das Thema der Erntehelfer zumindest ab und an etwas in den Medien lesen. Nach einigem Hin und Her wurde erlaubt, dass Erntehelfer aus Rumänien nach Deutschland eingeflogen werden. Das wird vielleicht den Preis für Spargel erhöhen, aber es wird Spargel geben.

Bleibt zu hoffen, dass die Regierung mit den Entscheidungen, wie zur Ernte im Herbst vorgegangen werden soll, nicht so lange wartet, bis die Saison schon angefangen hat.



