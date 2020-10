In eigener Sache: Aus aktuellem Anlass gibt es nächste Woche eine Sonderreihe beim Anti-Spiegel

Liebe Leserin, lieber Leser!

In dieser Woche dürfte sich das deutsch-russische Verhältnis grundlegend geändert haben und das war Thema von vielen Artikeln diese Woche auf dem Anti-Spiegel. Aufgrund dieser Ereignisse habe ich für nächste Woche eine kleine Sonderreihe geplant, in der ich jeden Tag für ein Land aufzeigen will, was diese Länder verlieren oder verloren haben, weil sie sich gegen Russland abschotten und was sie gewinnen würden, wenn sie einfach nur ein normales Verhältnis zu unserem größten Nachbarn pflegen würden. Voraussichtlich werde ich das an den Beispielen der baltischen Staaten, Polens, der Tschechei, natürlich Deutschlands und der EU insgesamt machen.

Ich habe die genannten Länder ausgewählt, weil sie die größten Einpeitscher bei der anti-russischen Politik der EU sind. Länder wie Ungarn oder Italien zu nehmen, macht weniger Sinn, die wissen das auch so und deren Regierungen würden die Russland-Sanktionen am liebsten wieder abschaffen und stimmen den Sanktionen immer nur Zähne knirschend zu.

Jetzt möchte ich mich noch bei allem den Lesern bedanken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014 oder das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Da ich für die Serie ein wenig recherchieren muss, wird es am Wochenende etwas ruhiger auf dem Anti-Spiegel, aber spätestens ab Sonntag Nachmittag wird es wieder Artikel geben, denn ich gehe davon aus, dass die russische Sendung „Nachrichten der Woche“ mir am Sonntag wieder viel Material zum Übersetzen geben und mir die meine übliche sonntägliche Nachtschicht bescheren wird, damit am Montagmorgen die ersten der Artikel bereits online stehen.

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen