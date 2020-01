In eigener Sache: Frist zur Bestellung handsignierter Bücher läuft ab

Freitag der 31. Januar ist der letzte Tag, an dem Sie mein neues Buch „Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lügt am meisten im ganzen Land“ mit Signatur bestellen können.

Diese Aktion läuft nun aus und voraussichtlich am 11. Februar wird das Buch im Handel sein und wird der Versand der von mir handsignierten Exemplare beginnen. Da diese „Sonderaktion“ ein großes Echo gefunden hat, weise ich darauf hin, dass nur Bestellungen berücksichtigt werden, die bis zum 31. Januar um Mitternacht eingegangen sind.

Da es sehr viele Vorbestellungen gibt, es sind schon über 1.000, hat mein Verleger angekündigt, einige Fotos davon zu machen, wie ich im Lager die Bücher unterzeichne und wie mir am Ende wohl die rechte Hand absterben wird. Vielleicht veröffentliche ich sie. Ich hoffe, dass die letzten Unterschriften noch leserlich sein werden. Aber natürlich freue ich mich über das unerwartet große Interesse an meinem neuen Buch.

Ich möchte auch allen Lesern danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin oder über die Ukraine-Krise 2014 kaufen. Das gilt natürlich auch für das neue „Spieglein“. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Auch am Wochenende werde ich wieder einige Artikel veröffentlichen, die in den letzten Tagen „liegen geblieben“ sind, also schauen Sie gerne wieder beim Anti-Spiegel vorbei!

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper

Bis Ende Januar können Sie mein neues Buch vorbestellen und bekommen dann ein von mir Hand signiertes Exemplar zugeschickt. Das Buch ist eine Sammlung der dreistesten „Ausrutscher“ der „Qualitätsmedien“ im Jahre 2019 und zeigt in komprimierter Form, wie und mit welchen Mitteln die Medien die Öffentlichkeit in Deutschland beeinflussen wollen. Von „Berichterstattung“ kann man da nur schwer sprechen. Über den Link kommen Sie zur Buchbeschreibung.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen