Jahrespressekonferenz: Putin über einen russischen Lockdown und den Umgang mit Impfgegnern

Nach der eigentlichen Pressekonferenz stellt sich Putin immer noch einmal extra für einige Minuten den Fragen der Journalisten des „Kreml-Pools“, also der Journalisten, die am nächsten an Putin heran dürfen. Dabei wurden noch einmal zwei Fragen zu einem Lockdown und zum Umgang mit Impfgegnern gestellt.

Auf der Pressekonferenz hat das Thema Corona natürlich viel Raum eingenommen, aber da die Fragen und Antworten sehr auf die Situation in Russland und die Probleme in einigen russischen Regionen zugeschnitten waren, werde ich sie nicht übersetzen. Bei der kurzen Fragerunde im Anschluss an die Pressekonferenz sind Journalisten aber noch einmal auf das Thema zurückgekommen und die Antworten von Putin waren kurz, aber umfassend, weshalb ich sie quasi als eine Art Zusammenfassung zu dem Thema übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Aber einen Lockdown wird es nicht geben?

Wladimir Putin: Wir planen keinen Lockdown.

Frage: Als ein Mensch, der den Impfstoff erhalten hat, möchte Sie fragen: Ich habe an der dritten Phase der Tests nach der Registrierung des Gamalei-Impfstoffs (Sputnik-V, Anm. d. Übers.) teilgenommen, aber viele meiner Freunde, sogar Verwandte, haben nicht verstanden, warum ich das getan habe. Viele Menschen wollen sich nicht impfen lassen…

Wladimir Putin: Erklären Sie es denen, man muss es ihnen erklären.

Frage: Ich erkläre es ihnen. Ich zeige es ihnen an meinem Beispiel auf.

Ist eine Möglichkeit vorgesehen, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen? Denn wenn das weiterhin freiwillig ist, werden sich viele Leute weigern. Und die Erholungsphase wird sich verlängern.

Wladimir Putin: Das kann nur freiwillig sein. Und was die Erklärungen, das Überzeugen der Menschen, angeht, das geschieht mit Ihrer Hilfe und mit Hilfe Ihrer Kollegen, den Vertretern der Medien, von Bloggern und Fachleuten, die den Menschen die notwendigen Informationen in einer klaren, verständlichen Sprache und auf eine vertrauenswürdige Weise vermitteln sollten.

Nachdem es dann kurz um andere Themen ging, kam ein Journalist noch mal auf das Thema zurück.

Frage: Vladimir Vladimirovitsch, können Sie garantieren, dass solche Einschränkungen…

Wladimir Putin: Nun, lassen Sie uns das nicht so formulieren. (Gelächter)

Frage: … versprechen, dass solche Einschränkungen, die es im Frühjahr mit diesen langen Ferien gab, mit den Beschränkungen für Einkaufszentren, der Schließung von Unternehmen, dass solche strengen Einschränkungen nicht noch einmal kommen werden? (Anm. d. Übers.: Die Maßnahmen im Frühjahr, als es in Russland ähnliche Einschränkungen gab, wie in Deutschland, wurden in Russland umgangssprachlich als „Ferien“ bezeichnet)

Wladimir Putin: Das ist nicht geplant, das kann ich Ihnen gleich sagen. Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Die Inzidenz ist ziemlich hoch, aber laut Experten war das zu erwarten, das heißt, eine so starke Zunahme sehen wir nicht.

Wir gehen davon aus, dass mit der Anzahl der Spezialbetten, die wir haben, mit der Erhöhung der Arzneimittelproduktion, ich hoffe, dass die erwähnten Probleme beseitigt werden, wir die Sache im Griff haben. Wir werden es genau beobachten, damit die Menschen die notwendigen Medikamente erhalten, damit sie rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden, wenn der Bedarf besteht. (Anm. d. Übers.: In der Pressekonferenz gab es aus vielen russischen Regionen Beschwerden darüber, dass es Probleme mit der Versorgung mit den nötigen Medikamenten gibt und dass Corona-Patienten teilweise sehr lange auf den Besuch eines Arztes warten müssen)

Das ist es, was Sie gerade gesagt haben: Einige glauben nicht daran und wollen nicht geimpft werden, sie glauben an gar nichts, und andere sind böse, weil sie nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden, wieder andere sind böse, weil sie keine Medikamente bekommen haben – auf all dies muss in der täglichen Arbeit sorgfältig und ruhig, aber wohl überlegt und rechtzeitig reagiert werden. Und wenn wir das tun, wenn wir uns an die Regeln und Anforderungen der Ärzte halten, brauchen wir keinen Lockdown.

Ende der Übersetzung

Nun kann jeder über die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit Corona nachdenken. Während Deutschland im harten Lockdown ist, gibt es in Russland kaum Einschränkungen. Die Zeit wird zeigen, wer recht hat und wo die Welt untergehen wird. Jedenfalls unterscheidet sich das Vokabular der russischen und deutschen Politiker bei dem Thema beträchtlich.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen