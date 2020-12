Jahrespressekonferenz: Putin über Merkel und das Verhältnis zu Deutschland

Nach der eigentlichen Pressekonferenz stellt sich Putin immer noch einmal extra für einige Minuten den Fragen der Journalisten des „Kreml-Pools“, also der Journalisten, die am nächsten an Putin heran dürfen. Dabei wurde eine Frage zum Verhältnis zu Merkel und zu Deutschland gestellt.

Nach Deutschlands Verhalten im Fall Navalny hat das russische Außenministerium davon gesprochen, dass das russisch-deutsche Vertrauen „zerschnitten“ sei. Auch das russische Verteidigungsministerium hat sich in ungewohnt scharfer Form über die deutsche Verteidigungsministerin geäußert.

Putin war bei seiner Antwort wesentlich diplomatischer, weshalb ich sie sehr interessant finde. Warum Putin nicht den scharfen Worten seiner Ministerien gefolgt ist, darüber kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Ich will darüber derzeit nicht spekulieren.

Ich habe die Frage des Journalisten und Putins kurze Antwort zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Wladimir Wladimirowitsch, werden Sie Merkel vermissen?

Wladimir Putin: Merkel vermissen? Nun, sie geht ja Gott sei Dank noch nicht, sie arbeitet noch. Ich glaube also nicht, dass es richtig wäre, jetzt zu sagen, dass sie weg ist und was dann passieren wird. Dort gibt es eine parlamentarische Regierungsform.

Ich bin mir darüber bewusst, was (in Deutschland, Anm. d. Übers.) im innenpolitischen Leben geschieht, ich bin mir darüber bewusst, was dort in naher Zukunft passieren kann. Die Frau Bundeskanzlerin und ich haben ein gutes persönliches Verhältnis und das zwischenstaatliche Verhältnis ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Die Bundesrepublik Deutschland ist einer unserer größten Handels- und Wirtschaftspartner. Nach Ländern nimmt Deutschland nach China wahrscheinlich den zweiten Platz ein, wir müssen uns die neuesten Daten ansehen, dort ist alles wegen dieser Pandemie zurückgegangen, aber ohne Zweifel gehören deutsche Unternehmer zu den größten Investoren in der russischen Wirtschaft. Im Gegensatz zu anderen Investoren investieren sie in die Realwirtschaft. Wir schätzen das sehr hoch ein, ich möchte noch einmal betonen, dass wir viele Freunde dort haben, die uns vertrauen und wir schätzen dieses Vertrauen.

Ende der Übersetzung

