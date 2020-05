Kommentar im russischen Fernsehen zu „Transgender-Gesetz“: „Die Ungarn wollen Ungarn bleiben“

Ungarn hat kürzlich beschlossen, dass das in die Geburtsurkunde eingetragene Geschlecht später nicht mehr verändert werden darf. Der Aufschrei in den deutschen Medien war gewaltig. Wie wird in Russland darüber berichtet?

In der Sendung „Nachrichten der Woche“ ist das russische Fernsehen kurz auf die Entscheidung des ungarischen Parlaments eingegangen und vor allem auf die Reaktion von Amnesty International, die das neue Gesetz scharf kritisiert haben. Ich will das Thema nicht weiter kommentieren, sondern habe den kurzen Kommentar des russischen Moderators übersetzt, um zu zeigen, wie außerhalb der westlichen Wertegemeinschaft und Medienmacht auf dieses Thema geblickt wird.

Beginn der Übersetzung:

Gibt es im Westen Dinge, die wichtiger sind als die Demokratie? Manche können antworten, Geld sei wichtiger. Möglich, aber darüber könnte man streiten. Wir interessieren uns für das, worüber man nicht streiten kann. Das Unbestrittene sind die Rechte sexueller Minderheiten. Die sind wichtiger als Demokratie. Sie wollen Beweise? Nehmen Sie nur die Verachtung für Ungarn, die von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gekommen ist.

Dabei hat das Parlament des Landes ganz demokratisch dafür gestimmt, in Dokumenten das Geschlecht bei der Geburt anzugeben – männlich oder weiblich. 134 Abgeordnete stimmten dafür und 56 dagegen. Die Entscheidung wurde angenommen. Demokratisch, unter Beachtung aller Verfahrensregeln. Aber Demokratie ist nicht der höchste Wert. Wichtiger sind die Äußerungen der Vertreterin von Amnesty International in Ungarn, Cristina Tamas-Sharu:

„Diese Entscheidung bringt Ungarn zurück ins Mittelalter und tritt die Rechte von Transgender und Intersexuellen mit Füßen. Sie diskriminiert sie nicht nur weiter, sondern wird auch die Intoleranz und Feindseligkeit verstärken, mit der die LGBTI-Gemeinschaft in diesem Land konfrontiert ist“, sagte Tamas-Sharu.

Bedeutet die Abstimmung, dass es in Ungarn nicht möglich sein wird, das Geschlecht chirurgisch zu ändern? Nein, Sie können es jedes Jahr ändern, wenn Sie wollen. Es ist nur so, dass im Pass das Geschlecht bei Geburt angegeben ist. Das ist Fakt. Weiter kann jeder so kreativ sein, wie er will. Aber was empört Amnesty International dann so sehr? Es ist die ungarische Politik, die Familien zu unterstützen, damit sie Kinder bekommen. Das unterscheidet Ungarn von den europäischen Ländern, die beschlossen haben, ihre einheimische Bevölkerung durch Menschen anderer Kulturen, durch Migranten, zu ersetzen. Die Ungarn haben demokratisch entschieden, dass das nicht zu ihnen passt. Sie haben beschlossen, auch in Zukunft Ungarn zu bleiben.

Ende der Übersetzung



