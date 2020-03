Kuriose Maßnahme: Das russische Fernsehen sendet vom Homeoffice

Das russische Staatsfernsehen hat zu einem sehr ungewöhnlichen Mittel gegriffen: Der staatliche Nachrichtensender „Rossiya 24“ sendet Nachrichten nicht mehr aus dem Studio, die Nachrichtensprecher moderieren die Sendungen heute von zu Hause aus.

Ich hatte die Meldung verpasst und mich beim Einschalten der Nachrichten gewundert, denn die Moderatoren saßen nicht wie gewohnt im Studio, sondern offensichtlich zu Hause vor der Webcam. Und tatsächlich fand ich dann auch die Meldung dazu. Auf Twitter hatte der Sender heute Morgen mitgeteilt: „Wir sitzen zu Hause: Die Mitarbeiter von „Rossiya 24″ sind auf Homeoffice umgestiegen. Natürlich experimentieren die Mitarbeiter heute und möglicherweise kommt es zu technischen Problemen, aber wir hoffen, Ihnen ein hochwertiges Programm und ein vollständiges Bild des Tages liefern zu können.“

Die Stadt Moskau hat ab heute und bis 14. März die Selbstisolierung aller Menschen über 65 Jahren und aller chronisch Kranken angeordnet hat. Sie dürfen ihre Wohnungen in dieser Zeit nicht verlassen. Das ist jedoch kein existenzielles Problem, da in Russland Lieferservice sehr weit verbreitet sind und man problemlos einfach alles online bestellen kann und innerhalb eines Tage geliefert bekommt. Man muss also seine Wohnung nicht verlassen, wenn man Lebensmittel, Medikamente oder was auch immer braucht.

Der Hintergrund ist, dass es in Moskau mit Abstand die meisten Corona-Infizierten in Russland gibt. Stand heute gibt es in Russland 840 Infizierte, davon 546 in Moskau. Nachdem es gestern in Moskau die ersten zwei Todesopfer (zwei Senioren mit Vorerkrankungen) gegeben hat, hat die Moskauer Stadtregierung beschlossen, zum Schutz der Risikogruppen die Selbstisolierung anzuordnen.

Der russische Sender Rossiya 24 ist in etwa das Gegenstück zu Phoenix in Deutschland. Es ist ein staatlicher Nachrichtensender, der auch Parlamentsdebatten, Pressekonferenzen und so weiter live sendet. Der Sender will mit der eintätigen Aktion „Wir sitzen zu Hause“ aufzeigen, dass man sogar Fernsehen vom Homeoffice aus machen kann und damit möglichst viele Firmen motivieren, auch alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um auf Homeoffice umzustellen.



