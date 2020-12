Leserfragen: Hat Putin sich lebenslange Straffreiheit gesichert?

Viele Leser haben mir Mails zu der Frage geschrieben, ob es wahr ist, dass Putin sich in einem Gesetz lebenslange Immunität garantiert hat. Daher will ich hier darauf eingehen.

Vorweg sei schon gesagt: Ja, grundsätzlich stimmt das, zu den Details kommen wir gleich. Bei der Gelegenheit stellen sich aber auch die Fragen nach möglichen Gründen und vor allem: Ist das etwas Ungewöhnliches in der Welt?

Was das russische Gesetz besagt

Das russische Gesetz, das gestern von der Duma beschlossen wurde, garantiert keine wirkliche Straffreiheit, sondern verlängert die Immunität, die der russische Präsident genießt, auf die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Eine solche Immunität ist nichts ungewöhnliches, sondern ganz normal. Auch deutsche Abgeordnete, Minister und so weiter genießen Immunität. Ungewöhnlich ist bestenfalls, dass sie für ehemalige russische Präsidenten nun auch nach Ende der Amtszeit gilt. Aber das ist – wie wir gleich sehen werden – keinesfalls einmalig, es gibt noch dreistere Beispiele für lebenslange Immunität ehemaliger Politiker.

In dem russischen Gesetz steht geschrieben, dass ehemalige russische Präsidenten nicht verhaftet werden dürfen und dass ihre Wohnungen, Büros, Autos und so weiter nicht durchsucht werden dürfen.

Aber jede Immunität kann aufgehoben werden (okay, fast jede, aber dazu kommen wir gleich noch). Im Falle von ehemaligen russischen Präsidenten sind die Anforderungen recht hoch. Die Immunität kann nur bei „Verrat und anderen schweren Verbrechen“ aufgehoben werden, wie es im Gesetz heißt. Dazu muss die Duma die Aufhebung mit Zweidrittelmehrheit beschließen, das Verfassungsgericht muss die Vorwürfe bestätigen und dann muss der Föderationsrat das bestätigen.

Wozu ein solches Gesetz?

Es gibt reichlich Beispiele auf der internationalen Bühne, dass im politischen Machtkampf die Strafverfolgungsbehörden missbraucht werden. Nach dem Putsch in Bolivien vor einem Jahr hat die neue Regierung den aus dem Amt geputschten Präsidenten Morales als Terroristen, als Pädophilen und als Hochverräter verfolgen lassen. Einer Verhaftung konnte er sich nur durch Flucht ins Ausland entziehen und kaum hatte die Putschregierung die Wahlen verloren, konnte er in sein Land zurückkehren. Die Vorwürfe waren samt und sonders aus politischen Gründen inszeniert worden.

In Brasilien wurde ein weiterer Wahlsieg des populären, aber den USA nicht genehmen Präsidenten Lula nur dadurch verhindert, dass man ihn wegen angeblicher Korruption ins Gefängnis gesteckt hat. Das Verfahren ist hochumstritten und es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich ebenfalls um aus politischen Gründen fabrizierte Vorwürfe handelt.

Und auch dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gab es eine ganze Reihe solcher Fälle.

Um sich vor politisch motivierter Rache nach der Amtszeit zu schützen, macht ein solches Gesetz aus Putins Sicht also Sinn, denn aus politischen Gründen konstruierte Vorwürfe sind nichts ungewöhnliches. Aber natürlich hat ein solches Gesetz auch ein „Geschmäckle“, das kann man kaum bestreiten.

Ist das ein ungewöhnliches Gesetz?

Ja, so ein Gesetz ist nicht der Normalfall. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ehemalige Staats- und Regierungschefs (oder sogar einfache Minister und Abgeordnete) nach ihrer Amtszeit vor Strafverfolgung geschützt werden. Nur wird das in westlichen Ländern geschickter gemacht.

In Deutschland zum Beispiel gibt es dafür die Paragrafen 146 und 147 Gerichtsverfassungsgesetz. Die besagen, dass der Justizminister den Staatsanwälten verbieten kann, gegen jemanden zu ermitteln, egal wie dringend der Verdacht auf Straftaten ist. Das gilt auch umgekehert, der Justizminister kann die Staatsanwälte anweisen, gegen jemanden zu ermitteln (ja sogar, ihn zu verhaften), gegen den in Wahrheit nichts vorliegt. Die deutsche Strafverfolgung ist also keineswegs von der Politik unabhängig, was sogar der Europäische Gerichtshof festgestellt und kritisiert hat. Er hat festgestellt, dass in Deutschland die Möglichkeit besteht, dass Menschen aus politischen Gründen strafrechtlich verfolgt werden können, auch wenn gar nichts gegen sie vorliegt. Wenn Sie das hier zum ersten Mal hören, finden Sie hier die Details zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs inklusive Link zum Urteil selbst.

Diese Paragrafen werden in Deutschland auch oft angewendet. Nehmen wir zum Beispiel Helmut Kohl, der Millionen an illegalen Geldern angenommen hat. Das waren gleich mehrere Straftaten: Es ging um illegale Parteienfinanzierung, es ging um den Verdacht der Korruption und einiges mehr. Aber haben deutsche Staatsanwälte gegen Kohl ermitteln dürfen? Nein. Kohl hat den der Partei entstandenen Schaden aus eigener Tasche erstattet und hat das Geheimnis, wer ihm die Millionen gegeben hat (und welche möglichen Gegenleistungen dafür erbracht wurden) mit ins Grab genommen und kein Staatsanwalt durfte an den Fall ran.

Wenn man so etwas sieht (also eine lebenslange Immunität „durch die Hintertür“), dann ist das russische Gesetz in meinen Augen ehrlicher, denn es wird den Bürgern des Landes wenigstens offen gesagt, dass es so etwas gibt. In Deutschland hat aber kaum jemand etwas davon gehört, dass es hier praktisch genauso läuft, nur eben in unscheinbaren Paragrafen versteckt wird, von denen kaum jemand je etwas gehört hat.

Und die Liste von Politikern, die in Deutschland lebenslange Immunität „durch die Hintertür“ genießen, ist lang. Auch Gerhard Schröder müsste, wenn die Staatsanwälte arbeiten dürften, lebenslang ins Gefängnis, schließlich hat er sogar öffentlich zugegeben, dass der Krieg gegen Jugoslawien illegal war. Und auf die Planung eines Angriffskrieges steht in Deutschland lebenslange Haft. Aber Schröder läuft weiterhin frei herum und wurde noch nicht einmal zu einer Vernehmung vorgeladen.

In den USA ist es nicht anders, dort wird das über Begnadigungen geregelt. Das berühmteste Beispiel ist Präsident Nixon und seine Watergate-Affäre: Kaum war er zurückgetreten, hat sein Nachfolger ihn begnadigt und damit war vor Strafverfolgung und einer langjährigen Gefängnisstrafe geschützt.

Es gibt also viele (auch und gerade westliche) Länder, in denen führende Politiker (und keineswegs „nur“ Präsidenten) lebenslang vor Strafverfolgung geschützt sind. Solche Regelungen sind international eher die Regel als die Ausnahme. Nur wird es meist nicht so offen gemacht, wie in Russland, sondern es läuft verdeckter ab.

Besonders umfassende Immunität in der EU

Als im Zuge der Eurokrise der ESM geschaffen wurde, da wurde eine besonders umfassende Immunität beschlossen, von der selbst Putin nur träumen kann. Sowohl der gesamte Besitz, als auch die Führungskräfte des ESM genießen eine umfassende Immunität für alles, was sie tun. Und das beste ist: Nur sie selbst können die Immunität aufheben. Während in Russland die Immunität ehemaliger Präsidenten zwar schwer aufzuheben ist, bestimmt aber immerhin nicht der Betroffene selbst über die Aufhebung. Anders beim ESM: Da entscheiden die Betroffenen selbst, ob sie Ermittlungen gegen sich selbst zulassen.

Gleiches gilt für die EU-Kommission. Auch ehemalige EU-Kommissare genießen nach ihrer Amtszeit Immunität, die nur von der EU-Kommission aufgehoben werden kann, nicht etwa zum Beispiel vom EU-Parlament oder gar von nationalen Parlamenten.

Fazit

Immunität für politische Entscheidungsträger wurde ursprünglich geschaffen, damit Abgeordnete und Regierungsmitglieder nicht unter Vorwänden von Strafverfolgungsbehörden unter Druck gesetzt werden können und so vollkommen frei für das eintreten können, was ihnen ihr Gewissen sagt. Nach dieser Logik macht auch eine Immunität nach Ende Amtszeit Sinn, denn sonst müssten die Betroffenen befürchten, dass man im Nachhinein Rache für ihre politischen Entscheidungen nimmt.

Aber natürlich schafft eine solche Immunität auch Möglichkeiten für Missbrauch, wenn eine Uschi von der Leyen zum Beispiel ganz offen gegen eine ganze Reihe von Gesetzen verstoßen kann, ohne befürchten zu müssen, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hätte ein Manager in der Privatwirtschaft so gehandelt, wie sie es in der Berateraffäre getan hat, wäre er für Jahre hinter Gitter gewandert. Uschi hingegen wurde nach Brüssel befördert, wo sie nun eine noch umfassendere (und auch lebenslange) Immunität genießt.

Man kann und sollte eine solche lebenslange Immunität durchaus kritisch sehen. Aber für westliche Kritik am russischen Gesetz über die Immunität ehemaliger Präsidenten gilt: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.

Andererseits gilt auch, dass die Immunität durchaus Sinn hat, wenn die Gefahr besteht, dass ein ehemaliger Staats- oder Regierungschef nach seiner Amtszeit aus Gründen der politischen Rache mit inszenierten Vorwürfen bestraft werden soll, wie zum Beispiel kürzlich in Bolivien geschehen. Auch in den USA ist es durchaus möglich, dass die Demokraten Trump demnächst mit konstruierten Vorwürfen anklagen, um zu verhindern, dass er 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat antritt. Und Trump dürfte – im Gegensatz zu Nixon – kaum von seinem Nachfolger begnadigt werden.

So ein Immunitätsgesetz ist also ein sehr zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es in meinen Augen richtig, die politische Verfolgung ehemaliger Politiker zu verhindern, andererseits bietet es natürlich auch sehr viel Raum für Missbrauch.

Aber das deutsche Beispiel zeigt, dass es ein solches Gesetz gar nicht braucht, um die Strafverfolgung von (ehemaligen) Politikern zu verhindern, dafür reichen auch zwei unscheinbare und der Öffentlichkeit unbekannte Paragrafen im Gerichtsverfassungsgesetz aus. So gesehen hat das russische Gesetz zwar ein „Geschmäckle“, aber es ist zumindest ehrlicher und offener, als die Regelung zum Beispiel in Deutschland.



