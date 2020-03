„Liebesgrüße aus Russland“ – Moskau schickt 9 Flugzeuge mit dringend benötigten Hilfsgütern nach Italien

Russland schickt neun Flugzeuge mit Ärzten, medizinischem Gerät und Desinfektionseinheiten nach Italien. Während im „Werte-Westen“ jedes Land für sich kämpft und Italien allein gelassen wird, helfen ausgerechnet und Russland und China.

Am Samstagabend haben der russische Präsident Putin und der italienische Premierminister Conte telefoniert. Der Kreml berichtete, die beiden hätten die Situation in Italien und den Kampf gegen das Coronavirus besprochen. Putin sprach Conte sein Mitgefühl aus und bot an, Hilfe zu schicken. Conte nahm das dankbar an. Sie einigten sich darauf, dass Russland Spezialisten, mobile LKW zur Desinfizierung von Fahrzeugen und Gelände, sowie medizinisches Gerät schicken werde.

Schon heute ist das erste von neun Flugzeugen der russischen Luftwaffe nach Italien gestartet. Es wird auf einer Luftwaffenbasis 30 Kilometer von Rom entfernt landen. Insgesamt will Russland neun Transportflugzeuge vom Typ IL-76 nach Italien schicken. Es werden 100 Spezialisten geschickt, darunter auch erfahrene Seuchenexperten, die in Afrika Erfahrung beim Kampf gegen Ebola gesammelt haben.

Kremlsprecher Peskow teilte mit:

„Die Entscheidung, der italienischen Republik zu helfen, hat Putin in erster Linie aus humanitären Beweggründen getroffen.“

Italien ist das am schwersten vom Coronavirus betroffene Land der Welt. Bei der Zahl der Infizierten wird es in den nächsten Tagen China übertreffen, bei den Todesopfern steht Italien bereits an erster Stelle in der Welt. Conte hat heute beschlossen, alle Produktionsbetriebe im Land still zu legen, die nicht zur unmittelbaren Versorgung der Italiener mit Lebensnotwendigem nötig sind.

Die europäischen Länder schotten sich voneinander ab und verweigern einander praktische Hilfe. So hat Deutschland die Hilferufe aus Nachbarländern ignoriert und den Export von Schutzmasken, Medikamenten und so weiter genehmigungspflichtig gemacht. Auch wenn diese Maßnahme inzwischen wieder gekippt wurde, zeigt sie anschaulich, was die angebliche europäische oder auch westliche Solidarität wert ist. Wenn es zum Schwur kommt, ist sich jeder selbst der Nächste.

Ganz anders reagieren China und Russland. China hat schon vor einer Woche Spezialisten aus Wuhan nach Italien geschickt und hilft auch mit Videokonferenzen, bei denen erfahrene chinesische Ärzte ihren italienischen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite zur Seite stehen.

China hat in der Nacht rund 100 Tonnen dringend benötigte medizinische Hilfe für den Kampf gegen das Coronavirus in die Tschechei geschickt. Ein riesiges Transportflugzeug vom Typ An-124 ist kurz vor Mitternacht auf dem Flughafen von Pardubice gelandet. An Bord waren laut Medienberichten unter anderem zwei Millionen Schutzmasken, 200.000 Schnelltests und 120.000 Schutzanzüge. Der tschechische Innenminister hat ein Video der Landung getwittert.

Nun hat auch Russland begonnen, Italien unter die Arme zu greifen, desse Hilferufe bei seinen westlichen Partnern, die außer warmer Worte nichts für Italien hatten, ungehört geblieben sind. Das medizinische Material wird in Kartons ausgeliefert, die den Aufdruck: „Liebesgrüße aus Russland“ tragen.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse.



