Lockdown, Freiheitsrechte und Ausbreitung von Corona in Russland – Ein Dilemma für die Medien

„Russland Bashing“ ist ein geflügeltes Wort geworden. Schlimm sind bei der anti-russischen Berichterstattung jedoch nicht nur die eindeutig „anti-russischen Hetzartikel“, sondern die unterschwellige Propaganda. Das will ich am Beispiel Corona aufzeigen.

„Propaganda“ ist ein böses Wort und viele denken, dass es in Deutschland keine Propaganda mehr gibt, weil das Dritte Reich und die DDR untergegangen sind. Dass die Propaganda heute nicht weniger schlimm ist, als in den dunklen Zeiten der deutschen Geschichte, zeigt sich, wenn man sich mit den Mitteln und Instrumenten der Propaganda beschäftigt.

Propaganda ist dann am erfolgreichsten, wenn der Leser sie gar nicht bemerkt. Eine der vielen Regeln der Propaganda ist laut dem Standardwerk und „Lehrbuch“ über Propaganda von Edward Bernays, den „Gegner“ mit möglichst viel Dreck zu bewerfen, denn in den Augen der Leser bleibt dabei garantiert etwas hängen. Man muss also bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit negative Meldungen über den „Gegner“ in die Berichte einbauen, damit sich das gewollte negative Bild im Unterbewusstsein der Leser festsetzt.

Das können wir bei praktisch jedem Bericht und jeder Meldung über Russland sehen. Sogar in Weihnachtssendungen der ARD darf das gewollte anti-russische Narrativ nicht fehlen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Coronakrise. Und dabei ist es besonders interessant, wie sich der O-Ton der Meldungen verändert hat, das anti-russische Narrativ aber beibehalten wurde.

Im März brach Corona mit aller Macht über Europa herein und in Deutschland war das wichtigste Thema der Lockdown. Während das Coronavirus, die täglichen Meldungen über Neuinfektionen und Opfer von Corona die deutschen Medien beherrscht haben, war in Russland von all dem noch nichts zu spüren. Russland hat zu Beginn der Krise sehr viel richtig gemacht und den Ausbruch der Epidemie verzögern können. Während in Deutschland die Menschen im März zu Hause sitzen mussten, ging das Leben in Russland bis Ende März noch unverändert weiter.

Das hat die deutschen „Qualitätsmedien“ nicht ruhen lassen. Sie konnten ja schlecht sagen, dass Russland einiges besser gemacht hat, als die westlichen Regierungen. Also musste man eben berichten, dass Russland lügt und dass die russischen Angaben nicht stimmen können. Und im Spiegel durfte die Lügenbaronin Christina Hebel, Moskau-Korrespondentin des Spiegel, über die angebliche Zensur in Russland beim Thema Corona-Tote berichten. In beiden Fällen mussten die Autoren der Artikel entweder lügen, oder die wichtigsten Informationen weglassen, damit sie ihr Narrativ präsentieren konnten.

Inzwischen hat sich die Situation in Russland geändert. In Russland gibt es inzwischen fast so viele Infizierte, wie in Deutschland, es gibt auch viele Todesopfer und daher können die „Qualitätsmedien“ Russland nun nicht mehr unterstellen, es verschweige die wahren Zahlen oder betreibe Zensur, um sie geheim zu halten. Also wurde dieses Narrativ still und heimlich beerdigt.

Nun wird das Gegenteil gemeldet: Die Lage in Russland ist nun ganz schlimm und Putin bekommt den Unmut der Menschen zu spüren. Natürlich stimmt auch das so nicht. Die Ausgangsbeschränkungen sind in Russland genauso beliebt oder unbeliebt, wie in Deutschland, aber in Deutschland hat Corona für Merkel und die CDU Höhenflüge in den Umfragen gebracht.

Der Spiegel meldet in seinem „Corona-Newsticker“ täglich die Zahl der Neuinfektionen in Russland und dabei wird jeden Tag berichtet, dass Russland bei den Neuinfektionen von einem Rekord zum nächsten eilt und die Zahl der Infizierten sich täglich erhöht. Das tut sie in Deutschland übrigens auch, aber das nur am Rande. Heute kann man in dem Spiegel-Newsticker zum Beispiel lesen:

„Fast hilflos muss Kremlchef Wladimir Putin den massiv steigenden Infektionszahlen in der Coronakrise zuschauen. Zwar steht in Russland schon seit mehr als einem Monat alles still. Doch an der Virus-Front explodieren die Zahlen – zuletzt gab es um die 10.000 neue Fälle täglich.“

Während der Spiegel bei den Infektionszahlen in der EU immer darauf hinweist, dass die nackten Zahlen kaum aussagekräftig sind, weil die entscheidende Frage ist, wie schnell sich das Virus prozentual ausbreitet, fehlt dieser Hinweis bei Russland jedes Mal. Es geht dem Spiegel offenbar darum, ein möglichst negatives Russlandbild zu zeichnen, da stören Details nur.

Dabei ist die prozentuale Dynamik der russischen Zahlen durchaus interessant, denn sie zeigen ein sehr ungewöhnliches Bild. In Deutschland war es so, dass im März täglich 20 Prozent Neuinfektionen in Deutschland gemeldet wurden, jetzt sind diese Zahlen gesunken und in Deutschland steigt die Zahl der Infizierten nur noch weniger als ein Prozent am Tag.

In Russland war die prozentuale Steigerung geringer, es waren immer „nur“ um die zehn Prozent am Tag. Aber das Problem in Russland ist, dass dieser Wert auch nicht wirklich zurückgeht. Die „explodierenden Zahlen“, die der Spiegel heute gemeldet hat (10.000 Neuinfektionen) bedeuten einen Anstieg um etwa sieben Prozent.

Auch in einem weiteren Artikel schlägt der Spiegel heute in die gleiche Kerbe. Unter der Überschrift „Corona-Pandemie – Wie das Virus nach Russland kam“ hat der Spiegel einen interessanten Artikel veröffentlicht, der sich auf Basis von genetischen Analysen mit den Ausbreitungswegen von Corona beschäftigt. Der Artikel ist über weite Strecken sachlich (klar, ohne Seitenhiebe auf Putin geht es auch in dem Artikel nicht) und der Leser hat das Gefühl, einen objektiven Artikel zu lesen. Aber ohne das anti-russische Narrativ geht es in den „Qualitätsmedien“ nicht, auch wenn man dafür lügen muss. So kann man in einem geschickt eingestreuten Satz lesen:

„Mittlerweile verzeichnet kein anderes Land der Welt so hohe Zuwächse an Neuinfektionen. Am Montag meldeten russische Behörden 10.581 neue Fälle innerhalb eines Tages.“

In Russland wurden heute 10.581 neue Fälle gemeldet, in den USA waren es 25.501. Welches Land hat jetzt die höchsten Zuwächse? Aber Russland muss von den Medien negativ dargestellt werden. Würde der Spiegel wahrheitsgemäß melden, Russland hätte derzeit, nach den USA, die zweithöchsten Zuwächse an Neuinfektionen, würde das nicht mehr allzu negativ klingen.

Wenn es meine Aufgabe wäre, negativ über Russland zu berichten, würde ich mich auf die Zahlen der Dynamik der Ausbreitung von Corona stürzen, denn sie zeigen, dass Russland – nach den anfänglichen Erfolgen – derzeit ein Problem hat: Die Dynamik der Neuinfektionen will einfach nicht abnehmen. Während diese Dynamik in Deutschland nach einem Monat Isolierungsmaßnahmen von 20 Prozent am Tag auf zwei Prozent zurückgegangen ist, will sich dieser Trend in Russland bisher einfach nicht einstellen. Die Dynamik war – das ist positiv für Russland – nie so hoch, wie in Europa. Aber da der Trend sich in Russland auch nach einem Monat der Isolierung der Menschen einfach nicht merklich abschwächen will, scheint Russland wohl andererseits nun irgendetwas schlechter zu machen, als der Westen.

Wäre es meine Aufgabe, Russland in ein schlechtes Licht zu stellen, würde ich mich um dieses Thema kümmern.

Über die Gründe, warum sich der Trend in Russland bisher nicht ändert, kann ich nur spekulieren. Und da ich in Russland lebe, will ich das einmal tun.

Die Ausgangsbeschränkungen sind in Russland recht streng, man darf nur in den nächstgelegenen Supermarkt, in die nächstgelegene Apotheke und mit dem Hund darf man nur im Umkreis von hundert Metern um das eigene Haus spazieren gehen. In Moskau, wo fast die Hälfte aller Infizierten Russlands gemeldet wird, scheint das auch recht streng kontrolliert zu werden.

Aber in den meisten anderen Regionen Russlands stehen die Regeln anscheinend nur auf dem Papier. Ich lebe in Petersburg, das unter den russischen Regionen auf dem dritten Platz bei den Infektionen steht. Ich weiß von Freunden, die ganz offiziell in der Stadt unterwegs sein dürfen, weil sie bei systemrelevanten Firmen arbeiten, dass noch niemand von denen auf der Straße oder in U-Bahn von einem Polizisten nach der schriftliche Erlaubnis gefragt wurde, sich in der Stadt zu bewegen. Von denen, die mit dem Auto unterwegs sind, hat mir nur ein Freund berichtet, er sei einmal kontrolliert und nach dem Papier gefragt worden. Und das lokale Fernsehen berichtet von Jugendlichen, die in Parks Grillparties veranstalten, die aber von der Polizei kein Bußgeld bekommen, sondern nur aufgefordert werden, die Party zu beenden und nach Hause zu gehen.

In Russland sind die Menschen sehr empfindlich, was ihre Grundrechte angeht und befreundete Juristen sagen mir, dass die erteilten Bußgelder vor russischen Gerichten keine Chance haben, weil solche Einschränkungen des Rechtes auf Versammlungs- und Bewegungsfreiheit nur dann möglich wären, wenn offiziell der Ausnahmezustand verhängt worden wäre. Da das nicht passiert ist, wird nun eine Welle von gerichtlichen Beschwerden gegen verhängte Bußgelder erwartet, zumal die Gerichtsgebühren in Russland weniger als zehn Euro betragen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sich die Polizei darauf beschränkt, Verwarnungen auszusprechen und die Leute aufzufordern, nach Hause zu gehen.

Das könnte auch ein Grund sein, warum der Trend bei den Neuinfektionen in Russland einfach nicht abflachen will.

Aber wenn die deutschen Medien berichten würden, dass eine Einschränkung der Grundrechte in Russland nicht so leicht umzusetzen ist, wie im angeblich freien Westen, dann würde das irgendwie auch nicht zu einem negativen Russlandbild beitragen.



