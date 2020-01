Meinung zum neuen Organspende-Gesetz: Wie man das Problem ganz einfach lösen könnte

In Deutschland wird derzeit der Organspende-Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn diskutiert, der es erlaubt, allen, die nicht explizit abgelehnt haben, nach ihrem Tod Organe zu entnehmen. Das Gesetz überrascht mich, denn die Lösung wäre so einfach…

Es ist bekannt, dass es zu wenig Spenderorgane gibt und dass jedes Jahr viele Menschen in Deutschland sterben, während sie auf ein Spenderorgan warten. Und es ist bekannt, dass es Menschen gibt, die absolut dagegen sind, dass ihnen nach ihrem Tod Organe entnommen werden. Wie bekommt man das unter einen Hut?

Die derzeitig geltende Regelung ist so ziemlich die schlechteste, die man sich vorstellen kann. Jeder kann einen Organspenderausweis ausfüllen, aber den hat man nicht immer dabei. So kann es passiere , dass Menschen einen Unfall erleiden, die eigentlich bereit waren, Organe zu spenden, deren Organe aber nicht entnommen werden, weil sie den Ausweis nicht dabei hatten. Und geradezu unmenschlich ist es, dass derzeit – kaum das ein geliebter Mensch gestorben ist – die Angehörigen entscheiden müssen, ob ihm Organe entnommen werden dürfen. Das überfordert viele, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

Als mein Vater gestorben ist, war ich nicht in Deutschland. Und meine Verwandten, die im Krankenhaus waren, waren unsicher, wie sie entscheiden sollten. Mein Vater hatte keinen Organspenderausweis, aber ich weiß aus ungezählten Gesprächen mit ihm, dass er seine Organe gespendet hätte. So konnte ich dann telefonisch davon erzählen und sein Wille wurde erfüllt.

Ein weiteres Problem der Gegner der Organspende ist, dass sie die Frage des Hirntodes anzweifeln und daher gegen Organspenden sind, weil sie das für eine Tötung eines noch lebenden Menschen halten. Das kann man lange diskutieren, es geht aber am Thema Organspende vorbei. Hirntote werden so oder so von lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet und sterben nach sehr kurzer Zeit an Organversagen. Ich weiß von Meldungen, dass Menschen nach festgestelltem Hirntod wieder zu sich gekommen sind, aber das sind sehr wenige Einzelfälle.

Das betrifft aber nicht die Frage der Organspende, es betrifft die medizinische Frage, wann ein Mensch „tot“ ist. Die Frage kann man diskutieren. Aber es ist eben so, dass nach dem – wie auch immer definierten und festgestellten – Tod die Lebenserhaltung abgeschaltet wird und dann recht schnell die Organe absterben und der Patient auch endgültig stirbt, indem Herzschlag und Atmung aufhören. Leider sind nach einem solchen Tod, viele Organe vorher abgestorben und nicht mehr zur Spende geeignet.

Daher plädiere ich dafür, diese zwei Fragen zu trennen, also die Frage danach, wann ein Mensch als medizinisch tot gilt und die Frage der Organspende. Eine Ablehnung der Organspende hat keinen Einfluss darauf, wann man für tot erklärt wird, das gilt für alle gleichermaßen.

Aber Fakt ist, dass viele Organe, die Verstorbene bereit waren zu spenden, nicht gespendet werden. Andererseits sterben Menschen, die noch Jahrzehnte hätten weiterleben können, während sie auf ein neues Organ warten. Das ist ein unhaltbarer Zustand.

Nun will Spahn das umdrehen. Wer nicht explizit abgelehnt hat, dessen Organe werden entnommen. Das hat die gleichen Schwächen, denn nicht jeder, der das explizit ablehnt, hat ein entsprechendes Dokument bei sich, wenn ihn der Tod unvorhergesehen – zum Beispiel durch Unfall oder Infarkt – ereilt.

Dabei wäre es so einfach, das zu lösen: Jeder Mensch in Deutschland muss einen Personalausweis haben. Man könnte also eine Datenbank einrichten und jeden Menschen, der einen neuen Personalausweis bekommt, bei der Gelegenheit fragen, ob er bereit ist, Organe zu spenden, oder nicht. Diese Entscheidung könnte jederzeit geändert werden, indem man zum Einwohnermeldeamt geht und mitteilt, man habe die Meinung geändert.

Diese Regelung würde alle bestehenden Probleme auf einen Schlag lösen.

Es würde jeder, der Organe spenden möchte, auch Organe spenden und jeder, der das nicht würde, könnte sicher sein, dass ihm nach seinem Tod keine Organe entnommen werden, zum Beispiel weil die Angehörigen es erlauben. Und vor allem: Man müsste die Angehörigen in dieser Situation nicht mit dieser Frage konfrontieren.

Außerdem würde wahrscheinlich die Zahl der verfügbaren Organe steigen, was viele Leben retten würde.

Aber die geballte Kompetenz in der deutschen Regierung ist nicht in der Lage, eine so einfache, gerechte und hilfreiche Lösung zu finden.

Das war meine Meinung, ich lade alle ein, ihre Meinung als Kommentar zu hinterlassen.

