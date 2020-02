Nachricht mit über eine Woche Verspätung veröffentlicht – Spiegel-Leser sind spät informiert

Der Spiegel hat am Montag eine Meldung als „Neuigkeit“ gebracht, die man auf dem Anti-Spiegel schon vor über eine Woche lesen konnte.

Die Meldung im Spiegel ist schnell erzählt. Die Washington Post hat am 7. Februar einen Artikel veröffentlicht, in dem sie meldete, dass Trump für die Übernachtungen von Mitarbeitern des Secret Service überhöhte Rechnungen gestellt hat. Die Mitarbeiter des Secret Service sind seine Leibwächter und wenn Trump in einem seiner Anwesen übernachtet, dann stellt Trump für die Übernachtungen Rechnungen an den Staat. Es geht um Rechnungen von bis zu 650 Dollar pro Wachmann und Nacht.

Das russische Fernsehen hat darüber am 9. Februar in der Sendung „Nachrichten der Woche“ in einem Beitrag berichtet, den ich übersetzt habe. Leser des Anti-Spiegel haben davon also über eine Woche vor den Lesern des Spiegel gehört (sorry, kleines Eigenlob).

Aber ernsthaft: Man fragt sich, warum der Spiegel zehn Tage braucht, um eine Meldung aus der Washington Post zu bringen. Die Meldung war ja am gleichen Tag in den internationalen Nachrichtenagenturen. Und im Gegensatz zu alternativen Medien, wie dem Anti-Spiegel, hat der Spiegel eine ganze Redaktion zur Verfügung. Da sollte man doch – zumal wenn man als Leser dafür viel Geld bezahlt – erwarten können, dass man Nachrichten auch aktuell erfährt. Oder ist das zu viel verlangt?

Ich weiß nicht, warum der Spiegel so lange gebraucht hat, um darüber zu berichten. In der Tat wäre es durchaus ein Skandal, wenn Trump sich als Präsident überhöhte Rechnungen vom Staat bezahlen lässt. Allerdings verwundert es, dass die Medien das Thema nicht massiv aufgreifen, so wie sie es sonst mit jedem echten oder ausgedachten Skandal rund um Trump tun.

Mal abwarten, ob das Thema nicht demnächst doch noch hochkocht.



