Nord Stream 2: Sputnik und Handelsblatt melden einander widersprechende Neuigkeiten – Was stimmt?

Zu Nord Stream 2 gibt es derzeit widersprüchliche Nachrichten in Deutschland. Sputnik meldete, dass die Pipeline eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe, andere Medien melden das Gegenteil. Was ist da los?

Am 20. Mai gab es gegensätzliche Meldungen zu Nord Stream 2. Es geht um die Frage, ob Nord Stream 2 unter die Regelungen der EU-Gasrichtlinie fällt, oder nicht. Sollte das so sein, wäre die Pipeline wahrscheinlich unrentabel, weshalb die Nord Stream 2 AG eine Ausnahmegenehmigung bei der Bundesnetzagentur beantragt hat, die am 15. Mai abgelehnt wurde. Um nicht alles zu wiederholen, verweise ich auf diesen Artikel, in dem das detailliert erklärt wird.

Die Bundesnetzagentur hatte die Ausnahmegenehmigung am 15. Mai abgelehnt und die Nord Stream AG konnte nun den Klageweg nehmen. Sputnik hat am 20. Mai ohne Verlinkung von Quellen gemeldet „Nord Stream AG: Ausnahmen bei EU-Regulierung für Ostseepipeline beschlossen“ und geschrieben:

„Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch Ausnahmen bei der EU-Regulierung für die Ostseepipeline Nord Stream 2 beschlossen. Das teilte die Betreiber-Gesellschaft Nord Stream AG mit.“

Schön wär´s.

Leider berichteten das Handelsblatt und auch zum Beispiel die russische Wirtschaftsseite RBC übereinstimmend das Gegenteil. Im Handelsblatt hieß es zum Beispiel:

„Das EU-Gericht hat Klagen der Pipelinebetreiber von Nord Stream und Nord Stream 2 gegen die neue europäische Gasrichtlinie abgewiesen. Dies teilte das Gericht am Mittwoch in Luxemburg mit. Aus Sicht der EU-Richter müssten die Betreiber vor deutschen Gerichten klagen. (Rechtssachen T-526/19 und T-530/19)“

Und wer die genannten Rechtssachen bei Google eingibt, findet auch den Text der Pressemitteilung des europäischen Gerichts (Siehe Titelbild)

Es scheint also so zu sein, dass bei Sputnik der Wunsch der Vater des Gedanken gewesen ist und dass die Nord Stream 2 AG derzeit den juristischen Weg geht, weil die Ausnahmegenehmigung abgelehnt worden ist. Das europäische Gericht hat sich für nicht zuständig erklärt, was sogar verständlich ist, denn es geht ja nicht um eine EU-Frage, sondern um die Frage der Anwendung der EU-Richtlinie im deutschen Recht.

Wahrscheinlich war sich die Nord Stream 2 AG dessen auch bewusst und hat die Klage nur eingereicht, um Zeit zu sparen. Ein deutsches Gericht hätte die Klage nämlich nach Luxemburg verweisen können, was viel Zeit gekostet hätte. Das ist nun schon mal ausgeschlossen, denn das europäische Gericht hat sich für nicht zuständig erklärt. Damit dürfte es nun einen Prozess in Deutschland geben. Ausgang offen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen