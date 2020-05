Nord Stream 2: US-Botschafter Grenell droht deutschen Firmen erneut mit Sanktionen

Der undiplomatische Diplomat Richard Grenell, US-Botschafter in Deutschland auf Abruf, hat im Handelsblatt mit neuen US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 gedroht. Dieses Mal sollen diejenigen, die in Zukunft Gas aus Nord Stream 2 kaufen und diejenigen, die die Pipeline warten werden, mit Sanktionen belegt werden.

Grenell sprach davon, Deutschland solle aufhören, „das Monster zu füttern“, während es gleichzeitig zu wenig für die Nato bezahle. Wir sind solche Äußerungen des Elefanten im diplomatischen Porzellanladen schon so sehr gewöhnt, dass diese Aussagen nicht einmal mehr allzu große Schlagzeilen gemacht haben. Das war zu Beginn seiner Amtszeit noch ganz anders, als sich Politik und Medien in Deutschland noch getraut haben, seine Drohungen gegen Nord Stream 2 und deutsche Unternehmen zu kritisieren.

Das russische Außenministerium hat das allerdings getan und die Aussagen Grenells in einer offiziellen Erklärung kritisiert, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Apropos USA und internationales Recht: Ich kann nicht umhin, die US-Drohungen gegen Nord Stream 2 kommentieren. Wir sprechen über die Aussagen des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Der US-Diplomat drohte mit neuen Sanktionen gegen das Gaspipeline-Projekt Nord Stream-2. Wir haben den klaren Kurs der amerikanischen Diplomatie gegenüber Deutschland zur Kenntnis genommen. Solche Erklärungen, weit entfernt von Diplomatie, deuten darauf hin, dass Washington auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin anderen Ländern vorschreiben will, welche Energiepolitik sie umsetzen müssen. Dabei werden internationales Recht, marktwirtschaftliche Prinzipien und die wirtschaftlichen Interessen der Partner völlig ignoriert.

Für die nächste Pressekonferenz werden wir eine Auswahl von Erklärungen vorbereiten, die von der US-Administration vor 10 Jahren über die Unzulässigkeit und Ungerechtigkeit politischer Aussagen zur Energiepolitik verschiedener Staaten abgegeben wurden.

Von russischer Seite wurde wiederholt betont, dass Nord Stream-2 ein rein wirtschaftliches Projekt ist, das Europas Energiesicherheit erhöhen, sein wirtschaftliches Potenzial stärken und den Übergang zu emissionsarmer Energie erleichtern wird. Offenbar haben die USA beschlossen, den Kurs der Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen in ihrem Interesse fortzusetzen und den Europäern gewaltsam amerikanische Waren, einschließlich Flüssigerdgas, aufzudrängen. Diese Linie erscheint besonders zynisch vor dem Hintergrund der Umsetzung ernsthafter Maßnahmen einer großen Anzahl von Ländern zur Stabilisierung der Energiemärkte, was auch im Interesse amerikanischen Unternehmen liegt. Es ist bedauerlich, dass Washington von Politiken beherrscht wird, denen es nicht um die Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften internationalen Zusammenarbeit im Energiesektor geht, sondern die Energiepolitik nutzen, um die anti-russische und in der Tat anti-europäische Politik fortzusetzen, denn es geht hier um europäische Energieprojekte.

Ende der Übersetzung



