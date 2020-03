Putin im O-Ton über die Wirtschaftssanktionen und ihre Folgen

Anlässlich des 20. Jubiläums von Putins Amtsantritt hat der russische Präsident der TASS ein langes Interview gegeben, von dem ich Teile übersetze. Dieses Mal geht es um die Wirtschaftssanktionen.

Ich habe aus dem Interview schon Fragen zur Wirtschaft und zu Chodorkowski und auch über das russische Verhältnis zur Ukraine übersetzt. Heute übersetze ich einen dritten Teil des Interviews, in dem es um die Wirtschaftssanktionen und ihre Folgen geht.

Beginn der Übersetzung:

Vandenko: Wir sind wegen der Ukraine sanktioniert worden.

Wladimir Putin: Drauf gespuckt auf diese Sanktionen. (Anm. d. Übers.: „Drauf gespuckt“ ist im Russischen ein umgangssprachlicher, aber nicht unanständiger Ausdruck, den man auf Deutsch mit „völlig egal“, oder auch mit „scheiß drauf“, oder noch anderen sinngemäßen Formulierungen übersetzen kann.) Nach verschiedenen Schätzungen haben wir etwa 50 Milliarden verloren, aber wir haben den gleichen Betrag auch an anderer Stelle verdient.

Vandenko: Das ist nicht wenig.

Wladimir Putin: Es ist eine Menge, aber die Sanktionen haben uns gezwungen, unsere Gehirne einzuschalten. Wir haben ziemlich viel Geld für die so genannte Importsubstitution ausgegeben und begonnen, solche Produkte und Technologien herzustellen, die wir vorher nicht hatten, oder die wir mal hatten, aber dann vergessen und verloren haben. Und das kommt uns zugute, es diversifiziert unsere Wirtschaft. Tatsächlich hat es uns geholfen, unser Schlüsselproblem zu lösen. (Anm. d. Übers.: Der Westen hat Russland immer vorgeworfen, dass seine Wirtschaft zu stark von Öl und Gas abhängig ist. Ironie des Schicksals ist es, dass ausgerechnet die westlichen Wirtschaftssanktionen der Impuls waren, den Russland brauchte, um diese Abhängigkeit abzubauen und andere Industrien zu entwickeln.)

Vandenko: Aber die Gegensanktionen wurden wahrgenommen, wissen Sie… wie eine Bombardierung von Woronesch (Anm. d. Übers.: Stadt in Russland, die Formulierung könnte also übersetzt werden mit „sich selbst ins Knie geschossen“)

Anm. d. Übers.: Die Gegensanktionen hat Russland 2014 als Reaktion auf die Sanktionen des Westens verhängt und zum Beispiel den Import von Lebensmitteln aus der EU verboten. Das war eine in Russland ausgesprochen unpopuläre Sache, denn die Russen haben zum Beispiel europäische Käse geliebt und ich erinnere mich an die Diskussionen im Freundeskreis 2014, als alle sich beschwert haben, dass es keinen Schimmel- oder Parmesankäse mehr zu kaufen gab. Inzwischen ist das vergessen und russische Hersteller haben sich Profis aus Europa geholt und stellen inzwischen selber hervorragende Käse her

Wladimir Putin: Das ist alles Unsinn. Die Gegensanktionen haben uns geholfen, unsere Landwirtschaft zu entwickeln. Sie haben unseren heimischen Markt frei gemacht für unsere eigenen Produzenten. Wenn wir über vergangene Jahre sprechen, beginnend in den 2000er Jahren und so weiter, haben wir über die Landwirtschaft immer wie über ein schwarzes Loch gesprochen, Sie erinnern sich wahrscheinlich daran. Was für ein Loch ist sie heute? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, um das wie viel fache die Produktion der Landwirtschaft gewachsen ist. Ich glaube, sie ist um das 2,6-fache gewachsen. Wir waren immer Käufer von Getreide, jetzt sind wir der größte Weizenexporteur der Welt. Sogar die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien haben wir überholt. Sie produzieren mehr, verbrauchen aber auch mehr. Und wir liefern mehr auf den internationalen Markt.

Das bedeutet, dass wir angefangen haben, uns selbst mit Grundnahrungsmittel zu versorgen. Milch, Geflügel und Schweinefleisch, alle Grundnahrungsmittel. Ja, es gibt noch viel zu tun bei Gemüse, bei Rindfleisch liegt noch Arbeit vor uns. Aber wir tun es. Niemand hätte sich früher vorstellen können, dass wir 2019 Lebensmittel für 25 Milliarden Dollar exportieren würden. Ich denke, dass es in diesem Jahr 24 Milliarden sein werden. Wir verkaufen nur für 15 Milliarden Dollar Waffen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass wir ein so großer Exporteur werden könnten. Und es wird noch mehr werden.

Aus dieser Sicht und in Bezug auf die Entwicklung und Produktion von High-Tech-Produkten, haben die Importsubstitutionen sehr geholfen, auch bei der Entwicklung der Landwirtschaft. Ist das gut oder schlecht? Nun, aus diesem Blickwinkel, war das gut für uns. Anderes war schlecht. Es ist schlimm, dass damit die gesamte Wirtschaftswelt und der europäische Raum erschüttert wurde. Das ist schlecht. Und Wettbewerb sollte natürlich sein, ohne äußere Einschränkungen. Tatsache ist aber, dass auch unsere Partner ungefähr den gleichen Betrag verloren haben und verlieren. Europa hat nach eigenen Schätzungen etwa den gleichen Betrag verloren. Sie verlieren sogar noch sensiblere Dinge. (Anm. d. Übers.: Putin spielt darauf an, dass europäische Technologie-Firmen den russischen Markt wahrscheinlich dauerhaft verloren haben. Denn während europäische Firmen wegen der Sanktionen ihre Verträge mit Russland nicht erfüllen konnten, hat Russland sich neue Lieferanten gesucht und kauft die Produkte nun in Asien – vor allem in China – ein. Selbst wenn die Sanktionen morgen abgeschafft werden, dürften viele russische Firmen zögern, europäischen Firmen Aufträge zu geben, weil sie nicht sicher sein können, ob geschlossene Verträge morgen wieder wegen irgendwelcher Sanktionen nicht erfüllt werden. Die europäische Wirtschaft hat durch die Sanktionen in Russland sehr viel Vertrauen eingebüßt)

Vandenko: Aber es gibt 40 Länder in Europa und wir haben sie verloren.

Wladimir Putin: Verstehen Sie, sie verlieren Arbeitsplätze. Wir haben derzeit die niedrigste Arbeitslosigkeit in unserer Geschichte. Wir haben in dieser Hinsicht nichts verloren. Aber sie verlieren Arbeitsplätze. Denn die Importe sind drastisch zurückgegangen. Aus einer Reihe von Gründen. Einschließlich der Sanktionen.

Ende der Übersetzung

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse. Über die Sanktionen und Putins Aussagen dazu im Laufe der Jahre gibt es in dem Buch ein eigenes Kapitel.



