Sensationelle Enthüllungen: Insider erzählt im Interview über Korruption von Biden und Soros in der Ukraine

Morgen wird ein sensationelles Interview mit einem Insider aus der Ukraine veröffentlicht, der aus erster Hand über die kriminellen Vorgänge in der Ukraine nach dem Maidan berichtet.

Haben Sie sich gefragt, warum es auf Anti-Spiegel in den letzten Tagen keine neuen Artikel gegeben hat? Die Antwort ist einfach: Ich habe ein sensationelles Interview mit einem Insider aus der Ukraine geführt und hatte damit einiges an Arbeit.

In der Ukraine sind diese Dinge größtenteils bereits bekannt, aber in Deutschland ist das Interview eine „politische Atombombe“, denn darin erzählt ein Insider und ehemaliger Vertrauter von Petr Poroschenko im Detail von den Dingen, die in der Ukraine nach dem Maidan abgelaufen sind. Die deutschen „Qualitätsmedien“ berichten darüber jedoch nicht. Umso interessanter ist es, sich diese Geschichte aus dem Munde eines Insiders anzuhören.

Der Mann, den ich interviewen konnte, ist Alexander Onischenko, ein ehemaliger ukrainischer Politiker und Geschäftsmann, der bei all den Ereignissen in der ersten Reihe dabei war und dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe schon in dem Artikel „„Frau Merkels Gefangener“ – Welche Rolle Deutschland im Korruptionsskandal um Biden und Poroschenko spielt“ über ihn berichtet.

In dem Interview erzählt Herr Onischenko im Detail darüber, mit welchen Methoden Poroschenko sich nach dem Maidan bereichert hat. Er geht auch ausführlich auf die Rollen von Joe Biden und George Soros in der Ukraine ein. Er nennt Namen und Summen und erklärt, wer sich mit welchen Mitteln in der Ukraine illegal bereichert hat. Teilweise sind das wahre Mafiamethoden, die an Schutzgelderpressung erinnern.

Er erzählt auch im Detail von der angeblichen „russischen Wahleinmischung 2016“ und legt dar, wie der Wahlkampf von Hillary Clinton auf verdeckten und illegalen Wegen von einem ukrainischen Oligarchen im Gegenzug für Straffreiheit finanziert wurde.

Das Interview ist schockierend, denn es zeigt im Detail auf, wie und mit welchen Mitteln Joe Biden, George Soros und Petr Poroschenko die Ukraine buchstäblich wie eine Weihnachtsgans ausnehmen. Und zwar bis heute, denn Onischenko äußert sich auch über die Rolle von Selensky und warum sich auch nach der Abwahl von Poroschenko im letzten Jahr nichts in der Ukraine geändert hat.

Alexander Onischenko ist auch die Quelle, von der all die mit geschnittenen Telefonate von Poroschenko und Biden kommen. In dem Interview erzählt er, wie er an die Aufnahmen gekommen ist und dass bis September noch einige weitere Veröffentlichungen geplant sind, wobei die Brisanz bei jeder Veröffentlichung weiter gesteigert werden soll. Ich habe über die bisher drei Veröffentlichungen berichtet, die Berichte finden Sie hier (erste Veröffentlichung), hier (zweite Veröffentlichung) und hier (dritte Veröffentlichung) und ich habe eine Chronologie des Skandals geschrieben. Da es ein kompliziertes Thema ist, können Sie das entweder hier nachlesen oder es sich hier ab Minute 24 anhören. Es dauert in dem Interview eine Stunde, die Zusammenhänge aufzuzeigen.

Ich werde nach der Veröffentlichung des Interviews, die morgen um 19.00 Uhr erfolgen wird, im Detail über die einzelnen Themen des zweistündigen Interviews berichten. Sie können es sich aber auf YouTube schon für morgen Abend vormerken.

Insider packt aus: Wie Biden und Soros in der Ukraine über 1,5 Mrd. verdient haben

Dieses Video auf YouTube ansehen



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen