Sonderreihe Teil 3: Warum Deutschland Politik gegen seine eigenen Interessen macht

Deutschland macht eine explizit anti-russische Politik. Das ist aus vielen Gründen tragisch, denn die beiden Länder haben in den Weltkriegen gegeneinander gekämpft und die meisten Opfer in den Kriegen zu erleiden gehabt.

Es waren die deutschen Regierungen unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, die mit ihrer Ostpolitik die Versöhnung eingeleitet haben. Und Helmut Kohl, der zunächst ein Gegner dieser Politik war, hat sie als Kanzler auch aus Überzeugung weitergeführt. Der Kern dieser Politik war, dass man trotz aller Differenzen auf den (wenigen) gemeinsamen Interessen aufbauen sollte, die es auch im Kalten Krieg gab. Mit der Zeit sind dadurch immer mehr gemeinsame Interessen und ein echtes politisches Vertrauen entstanden, das Merkel aktuell mit ihrer Politik wohl endgültig zerstört. Das politische Kapital aus 50 Jahren deutscher Ostpolitik wird derzeit durch den Kamin gejagt.

Aber schon die gemeinsame Geschichte und vor allem die schrecklichen Kriege sollten Grund genug sein, aus der Geschichte zu lernen und den politischen Fokus auf Völkerverständigung setzen und nicht auf Konfrontation. Deutschland und Frankreich haben auf vorbildliche Weise vorgemacht, dass und wie es funktioniert. Leider ist das zwischen Deutschland und Russland nie wirklich passiert.

Künstliche und echte Völkerfreundschaft

Sicher, es gab die von oben angeordnete Völkerfreundschaft zwischen der DDR und der Sowjetunion, aber der fehlte der entscheidende Teil: Die Freiheit, seine Freunde auch zu besuchen, wann man will. Es fehlte die Dynamik, die so ein Prozess bekommen kann, wenn er nicht nur von oben gewollt, sondern auch von den Menschen aktiv mit Leben gefüllt werden kann. Heute ist ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich undenkbar, es gibt mit Arte sogar einen gemeinsamen Fernsehsender. Niemand könnte den Deutschen heute erklären, dass die Franzosen das Böse personifizieren, die meisten Deutschen waren oft in Frankreich, viele sprechen Französisch und haben französische Freunde. Das macht den künstlichen Aufbau eines Feindbildes fast unmöglich.

Im Gegensatz dazu werden Reisen zwischen Deutschand und Russland durch Visapflicht behindert, nur wenige Deutsche waren je in Russland und daher können die Medien den Deutschen allen möglichen Blödsinn über Russland erzählen, bei dem ich – der ich in Russland lebe – nur den Kopf schütteln kann. Und während ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich heute undenkbar ist, stehen deutsche Truppen heute wieder an der russischen Grenze und die deutschen Medien sprechen über Krieg mit Russland.

Die Visapflicht, darauf möchte ich hinweisen, weil viele es nicht wissen, geht nicht von Russland aus. Russland spricht sich seit über 20 Jahren dafür aus, die Visapflicht abzuschaffen. Dazu ist Deutschland aber nicht bereit und Russland ist natürlich nicht bereit, die Visapflicht einseitig abzuschaffen. Inzwischen kommt hinzu, dass Visa für Russen heute für den ganzen Schengenraum gelten, was bedeutet, dass Deutschland eine Abschaffung der Visapflicht für Russen heute mit Brüssel besprechen müsste. Deutschland hat mittlerweile so viel seiner ohnehin eingeschränkten Souveränität abgegeben, dass es nicht einmal mehr alleine entscheiden kann, welche Staatsbürger es visafrei ins Land lässt.

Geopolitik

Ein Zusammengehen von Deutschland und Russland, das sagen Geopolitiker weltweit, würde beiden Ländern massiv zu Gute kommen. In den USA sagen Geopolitiker ganz offen, dass es seit 100 Jahren das Ziel der US-Außenpolitik ist, eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Auch in Büchern haben einflussreiche US-Geopolitiker das ausführlich erklärt.

In Europa hört man Stimmen, die Angst haben, dass eine solche deutsch-russische Allianz eine Gefahr für andere europäische Länder darstellen würde, dabei ist das Gegenteil der Fall. Wenn man in der Geschichte zurückblickt, dann waren die wohl stabilsten Zeiten in Europa die Perioden, in denen Deutschland und Russland gute Beziehungen hatten. Das führte zu einer gesunden Balance der Kräfte und am Ende haben alle Staaten Europas davon profitiert. Das heutige Russland hat in allen internationalen Organisationen, die in den letzten 20 Jahren geschaffen wurden, auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auch mit sehr kleinen Staaten gesetzt, die dort genauso eine einzige Stimme haben, wie das große Russland.

Das steht übrigens im Gegensatz zur US-Politik. Die USA haben in allen internationalen Organisationen, die in den letzten sieben Jahrzehnten mitgegründet haben, immer dafür gesorgt, dass sie weit mehr Stimmen haben, als alle anderen Mitglieder. Das gilt für die Weltbank, den IWF, die Nato und so weiter. Die USA würden keiner Organisation beitreten, bei der am Ende Entscheidungen getroffen werden können, die die USA nicht wollen.

Ganz anders Russland. Russland hat als Vielvölkerstaat gelernt, dass es keinen Sinn macht, kleine Völker oder Staaten zu unterdrücken, das führt nur zu Unruhe und Ärger. Russland setzt stattdessen auf Kompromisse. Es ist bezeichnend, dass die Eurasische Wirtschaftsunion, das ist eine Freihandelszone, in der sich viele ehemalige GUS-Staaten zusammengetan haben, nicht etwa Putins Idee war, auch wenn die westlichen Medien das immer behaupten. Der ehemalige kasachische Präsident reagiert darauf immer etwas beleidigt, denn in Wahrheit war das seine Idee, denn er wusste, dass Putin Russlands wirtschaftliche, politische und militärische Übermacht nicht gegen andere Partner ausspielen würde, sondern sie gleichberechtigt und auf Augenhöhe respektiert.

Wenn man sich Putins Rede von 2001 vor dem deutschen Bundestag anhört, die er auf Deutsch gehalten hat, dann hört man da das Programm, das Putin seit 20 Jahren umzusetzen versucht: Ein gemeinsames wirtschaftlich-kulturelles Gebiet von Lissabon bis Wladiwostok. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Deutschlands Vorteile

Deutschland würde von einem solchen Zusammengehen nur profitieren. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben Deutschland Milliarden gekostet. Nord Stream 2 zugunsten von amerikanischem Frackinggas aufzugeben, würde wegen der daraus folgenden höheren Energiekosten zu wirtschaftlichen Nachteilen in Deutschland führen und sicher Arbeitsplätze kosten. Mit seiner Technologie könnte Deutschland an der Förderung russischer Bodenschätze beteiligt werden und dann auch noch von deren Weiterverarbeitung in Deutschland selbst profitieren.

Von dem russischen Markt gar nicht zu reden. Die Exportbeschränkungen nach Russland haben der deutschen Wirtschaft einen der größten Märkte der Welt dauerhaft genommen, denn Technik, die die Russen dank der Sanktionen nicht mehr in Europa kaufen können, kaufen sie nun in China und selbst wenn die Sanktionen eines Tages fallen, wird die russische Wirtschaft nur schwer davon zu überzeugen sein, wieder in Europa einzukaufen, denn wer garantiert denn, dass nicht ein paar Jahre später wieder Sanktionen kommen?

Der Krieg in der Ukraine könnte beendet werden, wenn man endlich aufhören würde, von dem Land ultimativ zu fordern, sich zwischen Ost und West zu entscheiden und da die EU schon einen zweistelligen Milliardenbetrag in der Ukraine versenkt hat, von dem Deutschland den Löwenanteil getragen hat, würde Deutschland bares Geld sparen, wenn die Ukraine endlich wieder auf die Füße kommt und nicht ständig nach neuen Finanzhilfen rufen würde.

Der Krieg in Syrien könnte im Falle eines deutsch-russischen Zusammengehens beendet werden und syrische Flüchtlinge hätten eine Perspektive, in ihre Heimat zurückzukehren.

Und so zynisch es klingt, aber deutsche Firmen könnten am Wiederaufbau in Syrien oder der Ukraine auch noch Geld verdienen.

Wie schön es sein könnte

Es könnte also so schön sein, nicht nur für Deutschland oder Russland, sondern für ganz Europa. Von einer Allianz der beiden größten Staaten des Kontinents würden alle profitieren. Es würde Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung bringen, wenn die Grenzen, die Handel, Reisen und Kulturaustausch trennen, fallen würden und ein freier Austausch von Lissabon bis Wladivostok möglich wäre.

Der Witz ist ja, dass die EU genau das propagiert: Offene Grenzen, freien Handel und Kulturaustausch. Wir lesen täglich in den Medien, dass die EU genau dafür steht. Nur eben nicht, wenn es um den großen Nachbarn Russland geht, da gelten die Werte der EU plötzlich nichts mehr.

Wenn die Gegner eines solchen Zusammengehens ins Feld führen, das ginge nicht mit der aktuellen russischen Regierung, die müsse erst von den Russen abgewählt oder gestürzt werden, dann ist das heuchlerisch. Schließlich haben sie im Kalten Krieg genau darauf gesetzt und gefordert, dass die Bürger der sozialistischen Staaten gefälligst frei reisen können dürfen, um sich davon zu überzeugen, dass es im Westen so viel besser und freier ist.

Warum macht man das heute nicht? Warum ist es nun der Westen, der den Russen die Einreise mit der Visapflicht erschwert?

Die Antwort liegt auf der Hand: Die Russen würden heute nicht mehr sehen, dass es im Westen so viel besser ist, sie würden also nicht mit dem Wunsch nach fundamentalen Veränderungen zurück nach Hause fahren. Aber wäre das freie Reisen möglich, dann könnten die Menschen im Westen feststellen, dass die Russen gar nicht so sind, wie Medien und Politik sie darstellen.

Und das ist offensichtlich nicht gewollt. Heute tut der Westen das, was früher der Sozialismus getan hat: Er erschwert das Reisen, damit die Menschen nicht sehen, wie sehr sie belogen werden. Der Westen macht das nur geschickter als der Sozialismus früher: Er verbietet keine Reisen, er erschwert sie nur massiv.

Ein Verbot würde eine Gegenreaktion auslösen. So aber ist der Effekt umgekehrt: Da viele Menschen zum Beispiel in Deutschland keine Erfahrung mit Visa haben und gar nicht wissen, was es für Russen bedeutet, für Reisen nach Europa Visa zu benötigen, sind sie erbost, dass das böse Russland Visa verlangt, die auch noch Geld kosten. Solche Mails bekomme ich immer wieder. Diese Menschen wissen gar nicht, dass diese Regeln nur gelten, weil der Westen Visa von Russen verlangt und auch die Bearbeitungsgebühren sind auf beiden Seiten identisch.

Übrigens haben es viele russische Städte laut booking.com in die Top-10 der Liste der Zufriedenheit der booking.com-User geschafft und viele westliche Metropolen hinter sich gelassen, das nur nebenbei.

Warum schadet Deutschland sich selbst?

Das absurde ist, dass diese Politik, die Deutschland und den Menschen im Land schadet, von der deutschen Regierung trotzdem gemacht wird. Bemerkenswert ist auch, dass es trotz der massiven anti-russischen Agitation in den Medien nicht gelungen ist, die Mehrheit der Deutschen gegen Russland in Stellung zu bringen. Der Anteil der Deutschen, die für eine engere Zusammenarbeit mit Russland sind, hat sich seit der Ukraine-Krise, in deren Verlauf die anti-russische Berichterstattung immer neue Höhen erklommen hat, nicht verringert.

Die Tatsache, dass deutsche Politiker und Medien eine Politik gegen das eigene Land betreiben, wenn sie etwas verhindern, wovon Land und Leute profitieren würden, ist wenig überraschend dem amerikanischen Einfluss geschuldet. Die Politiker, die diese Politik machen und vertreten, sind durch die Kaderschmieden der US-Think Tanks wie der Atlantikbrücke und all der anderen gegangen. Dort haben sie ihre Prägung erhalten, dort sind sie in die Netzwerke eingeführt worden, die sie später an führende Stellen der Politik gebracht haben. Sie werden keinen Politiker an entscheidender Stelle in Berlin finden, der nicht mit mindestens einem dieser Think Tanks verbunden ist oder war.

Gleiches gilt für die Medien. Udo Ulfkotte hat in seinem Buch „Gekaufte Journalisten“ an 300 namentlich genannten führenden Journalisten und Redakteuren der deutschen Medien aufgezeigt, dass sie alle enge Verbindungen zu diesen US-Denkfabriken haben und von dort bezahlt werden, sei es für Vorträge, die sie dort halten oder weil sie Posten in Vorständen und Beiräten bekommen.

Für deutsche Politiker und Alfa-Journalisten gilt also die einfache Regel: Beiße nicht die Hand, die Dich füttert!

Daher setzen Medien und Politik in Deutschland das um, was in Washington gewollt wird und nicht das, was dem eigenen Land Vorteile bringen würde. Dem „dummen Volk“ werden die Maßnahmen, die auf US-Druck erfolgen, Deutschland aber offensichtlich schaden (und sogar die deutsche Beteiligung an Kriegen), mit dem angeblich nötigen Kampf für Freiheit und Menschenrechte in aller Welt verkauft. Dieser Trick funktioniert bisher erstaunlich gut.

Solange die Macht der US-Think Tanks in Deutschland nicht gebrochen werden kann, wird sich daran leider auch nichts ändern.



