Tacheles #30 ist online

In dieser Sendung haben Röper und Stein versucht, ausschließlich über andere Themen zu berichten.

Ganz gelungen ist das nicht, weil das große „C“ heute natürlich auch die anderen Themen beeinflusst. So wurde diese Sendung ein Rundgang durch all die anderen Themen der internationalen Politik. Von Nahen Osten mit Saudi-Arabien und dem Iran, dem Syrienkrieg und den Kapriolen der Ölpreise über die Ukraine und Venezuela bis in die Niederlande, wo es einen Skandal um niederländische Kriegsverbrechen gibt. Kurz gesagt, es ging um all das, was im derzeitigen Hype in den Medien untergegangen ist oder worüber in den deutschen Medien gar nicht berichtet wurde.

Coronafreie Zone - Tacheles #30

