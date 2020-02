TASS-Interview: Putin im O-Ton über das Verhältnis zu Ukraine

Vielen Dank Herr Röper, für die Übersetzung.

Da ich immer neugierig bin, gehe ich dann auch mal an die Quelle.

Das Interview gibt es ja auf Russisch und in Englisch

http://en.kremlin.ru/events/president/news/62835

Schau ich mir Ihre Übersetzung an, die russische und die englische, dann gibt es teilweise (für mich!) Unterschiede

z.B.

russischer Text

"Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой – и в Московском государстве, и в Польше, – называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались первые языковые различия."

englischer Text

"Moreover, around the same time, before the 14th and 15th centuries, even those people, the east Slavs, who lived in the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth – both in Muscovy and in Poland – were called Russians. The first language differences appeared much later…"

Ihre Übersetzung

"Mehr noch: damals, bis zum 14. und 15. Jahrhundert, wurden alle Ostslawen, die im Moskauer Staat und in Polen lebten, Russen genannt. Es gab keine Trennung oder Unterschiede. Erst viel später kamen die ersten sprachlichen Unterschiede …"

Woher kommen diese "inhaltlichen" Unterschiede?