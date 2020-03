Treffen zwischen Putin und Erdogan zum Syrienkonflikt – Was wurde vereinbart?

Guten Morgen und danke für die Plattform an Herrn Röper.

Ein gutes Verhältnis ist kein einvernehmliches, ist klar.

Klar ist auch, die Einhaltung des Sotchiabkommens ist nur ein erster Schritt.

Die Handlungen Syrischer Seite, bedeuten nur das Land zu einigen und zu befrieden.

Dieses wird von Landesfremden Gewalten auf Syrischem Staatsgebiet verhindert.

Eine dieser Gewalten welche ursprünglich Terroristen vertreiben wollte, kämpft nun auf Seiten dieser, falls diese Darstellung so annehmbar ist. Alle Beteiligten wissen um die militärische Schwäche Syriens. Ein oberwichtiger Mohammedaner in der Regierung der Türkei, beschimpft den Syrischen Präsidenten recht übel und beschießt die syrische Armee auf ihrem Land. Die russische Partei, welcher große Fortschritte im Gesamtchaos gelungen waren, lassen sich nun auf Händeleien ein damit die angreifende Fremdmacht bestehend aus Türkei und benannten Terroristen nicht noch mehr übles anrichten.

Das wirft zumindest die Frage auf, ob die Türkei für russische Waffen so viel bezahlt, das die Russen ihren Einsatz minimieren, denn dieses Geld hilft Russland enorm. Das wiederum eröffnet die Kausalkette der EU-milliarden.

Weder Regierungen noch Journalisten haben Informationen preisgegeben wo ganz genau und nachweisbar die Steuergelder hingeleitet wurden. Das ist mir offenbar als Einziger sehr wichtig.

Letztendlich wurden durch die EU-gelder die Mittel frei um Waffen zu kaufen.

Denn hört man den gut informierten Berichten von grünbunten cdulern zu, dann bleibt nur diese Option, denn die Eroberermassen werden weder menschlich versorgt noch untergebracht und in den Milliarden sind die Sachleistungen nicht einmal enthalten, wer also das Denkverbot hierzulande bricht, kommt auf ganz klare Fragen.

Die Einheit Syriens wird anerkannt, soll das ein Witz sein? Erhalten bleiben? Vor einiger Zeit war dieses Land weitgehend zersplittert, durch mohammedanische Leute mit anderer Meinung. Das haben die Russen weitgehend berichtigt wo alle Anderen absichtlich versagten. Und nun das.

Das ist so weit unter Herrn Putins Klasse, da drängen sich eine Menge Fragen auf.

Ein Beispiel: Haben die Maßregelugen gegen Russland so viel Armut erzeugt, daß Russland auf jeden Blutpfennig angewiesen ist? Dann hat die drecks-EU weitere Schuld auf sich genommen.

Als Anmerkung sei hier erwähnt, diese Dinge lassen sich vorausberechnen und dann wird dem Letzten klar was für ein dreckiges Spiel die grünbuntlinkscdu-Regierung betreibt.

Wenn dann die Rede von Herrn Maaßen vor der Werteunion anklingt, blutet mir das Herz. Er wäre mein CDU-Vorsitzender. Aber dann ist da wieder die Wirklichkeit.

Aus 15km wurden 6, nun wer sich dazu bereit erklärt hat Gründe dafür. Gegenüber Sotschi klar und deutlich ein erzwungener Rückzug, denn wie Sinnvoll das ist spielt keine Rolle. Hauptsache einen Erfolg gegen Russland erzielen und zeigen.

Kurzsichtig könnte man sagen, das Ganze war für nichts, es steht zu befürchten, Russland zieht sich zurück. Syrisches Öl wird bereits von den usa über die Türkei verscherbelt, wenn man den Berichten glaubt, der Rückzug würde wohl einige andere Länder mit ins Chaos stürzen, doch die Russen machen keine weiteren Verluste und die Wk-gefahr ist erstmal erledigt, ist doch toll oder?

Guten Morgen Vietnam…