Tschetschene enthauptet französischen Lehrer – Wie in Russland über den Mord berichtet wird

In Frankreich wurde ein Lehrer von einem Migranten enthauptet, weil der Lehrer seinen Schülern Mohamed-Karikaturen gezeigt hat. Der Migrant war ein Moslem aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, was jedoch in den deutschen „Qualitätsmedien“ kaum thematisiert wird. In Russland hingegen schon.

Der brutale Mord in Frankreich hat auch in Russland Aufmerksamkeit erregt und das russische Fernsehen hat der Geschichte am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen ausführlichen Bericht aus Frankreich gewidmet, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Am 16. Oktober wurde ein Geschichtslehrer, der Schülern Karikaturen des Propheten Mohamed gezeigt hatte, in einem Pariser Vorort mit einem Küchenmesser enthauptet. Der französische Präsident ist zum Ort der Tragödie gefahren. Es ist eine schreckliche Geschichte.

Dieses Video wurde von Bewohnern benachbarter Häuser 200 Meter von dem Ort entfernt, an dem das Massaker an dem Lehrer Samuel Pati stattfand, aufgenommen. Der Angreifer versuchte zu flüchten und feuerte aus einer Gaspistole auf die Polizei. Selbst verwundet leistete er noch Widerstand und versuchte, auf die Polizisten einzustechen. Neun Einschusslöcher wurden in seinem Körper gefunden. Auf seinem Telefon wurden ein Foto des enthaupteten Lehrers, ein Twitter-Post und eine Botschaft an Macron gefunden, in der er Macron als Herrscher der Ungläubigen bezeichnete und drohte, weitere Angriffe zu verüben.

Macron, der nach dem jüngsten Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, bei dem ein Pakistaner zwei Journalisten erstochen hat, vier Tage lang geschwiegen hatte, reagierte an diesem Abend schnell. Als die Absperrungen entfernt wurde, begannen die Menschen aus umliegenden Städten hierher zu strömen.

Der kaltblütige Mord, oder besser gesagt, die Hinrichtung im Geiste radikaler Islamisten, schockierte ganz Frankreich. Viele konnten die Tränen nicht zurückhalten. Seit dem frühen Morgen bringen die Menschen Blumen zu den Türen der Schule, wo sich die Tragödie ereignet hat. Viele sagen, der 47-Jährige sei ein ruhiger und engagierter Verfechter der französischen Werte, des Säkularismus und der Meinungsfreiheit gewesen.

In einer Schulstunde beschloss er, mit den Teenagern über die Karikaturen des Propheten Mohamed zu diskutieren, die Charlie Hebdo veröffentlicht hatte. Er forderte Muslime auf, sich abzuwenden oder hinauszugehen, um ihre Gefühle nicht zu verletzen, und zeigte eine Zeichnung, die den Propheten nackt zeigte. Ein 13-jähriges Mädchen war geblieben und beschwerte sich, dass das Blasphemie sei. Dann beschwerte sie sich bei ihrem Vater, der ersattete bei der Polizei Anzeige gegen den Lehrer bei wegen Verbreitung von Pornografie. Daraufhin erhielt er eine Gegenklage des Lehrers wegen Verleumdung. Das Mädchen wurde nach Angaben ihrer Eltern für zwei Tage vom Unterricht suspendiert, nach Aussage der Eltern, weil es mit dem Lehrer gestritten hatte, laut dem Lehrer, weil sie zu spät zum Unterricht gekommen war. Ihr Vater, Brahim Shnina, nahm zwei Videos auf, in denen er zum Handeln gegen den Lehrer aufrief.

Die Cousine des Mannes schloss sich 2014 den Dschihadisten in Syrien an und wurde wegen Terrorismusvorwürfen gesucht. Ein Mann, der Schnina geholfen hatte, das Video zu drehen, geriet ins Blickfeld der Polizei. Das Video verbreitete sich in sozialen Netzwerken, wo der 18-jährige Abdulak Anzorov darauf stieß, der den Lehrer nicht persönlich kannte.

Seine Familie stammt aus dem tschetschenischen Dorf Shalaji. Die Eltern zogen zuerst nach Moskau und es gab damals Gerüchte, dass sie in ihrem Heimatdorf Militante in ihrem Haus beherbergt hatten. Abdulak wurde in Moskau geboren. Und dann gingen alle nach Paris, wohin sie später auch den Großvater holten. Der wurde nun zusammen mit einem seiner Enkel und Abdulaks Eltern festgenommen.

2008 beantragten sie politisches Asyl, drei Jahre später wurde das abgelehnt und sie wurden aufgefordert, das Land zu verlassen, aber das Gericht stellte sich auf ihre Seite und so erhielten sie doch eine Aufenthaltsgenehmigung. Abdulaks Vater und sein Bruder arbeiteten für eine Firma, die den Eiffelturm bewacht. Dort wollten sie auch den Sohn unterbringen, das älteste von sechs Kindern, der eine Ausbildung machte und auf einer Baustelle jobbte. Er ging zur Fahrschule und sein Vater kaufte ihm ein Auto. Niemand wusste etwas von seinen radikalen Ansichten.

„Wir müssen unsere Kinder unterweisen. Im Fall dieses jungen Mannes ist es für mich die Schuld seiner Eltern. Sein Umfeld, ihre Moschee, die Internetseiten, die er besucht hat – sie sind schuldig an der Schaffung dieses Dämons, dieses Monsters, das einen 18-jährigen zum Mörder gemacht hat. In der Regel wollen die Menschen in diesem Alter leben, heiraten und arbeiten, aber nicht sterben. Und jetzt werden die Muslime dafür bezahlen, Rassismus und Vorurteile wachsen, alle werden jetzt dasselbe denken“, sagte Imam Hassan Shalgum.

Vertreter der drei Religionen denken an einem runden Tisch gemeinsam darüber nach, wie sie die französische Gesellschaft von dem heilen können, was sie das Virus des Radikalismus nennen, das die ganze Gesellschaft befallen hat.

„Was passiert ist, ist schrecklich und bedauerlich. Es ist an der Zeit, dass die Regierung denjenigen mehr Befugnisse gibt, die für die wirklichen Werte einstehen. Freiheit impliziert nicht das Recht, ein Messer zu nehmen und einem Familienvater den Kopf abzuschneiden, Freiheit ist Respekt für die Entscheidung des Anderen und für den Glauben des Anderen. Wir müssen Gesetze gegen diejenigen erlassen, die Hass predigen“, sagte Denis Gbakpomy, Bischof der evangelischen Kirche in Nantes.

Die tschetschenische Diaspora in Frankreich ist eine der größten in Europa. Offizielle Statistiken nach ethnischer Herkunft sind hier verboten, aber nach verschiedenen Schätzungen sind es 20.000 bis 60.000. Es sind vor allem diejenigen, die vor den beiden Tschetschenienkriegen geflohen sind, ein bedeutender Teil von ihnen sind Anhänger von Dudajev, also Menschen, die mit dem radikalen Islam sympathisieren. Dreihundert Tschetschenen wurden in Frankreich bereits als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. Und in den letzten Jahren kommt es immer häufiger zu hochkarätigen Zwischenfällen mit ihnen.

Am 12. Mai hat Hamzat Asimov einen Menschen in der Pariser Oper erstochen und vier weitere verletzt. Ende April brach in Nizza eine Schießerei aus, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Bei einer Massenschlägerei im Raum Troyes haben etwa 50 Männer mit Knüppeln Migranten aus Afrika angegriffen. Der Kampf mit den Algeriern in Dijon hielt die gesamte Bevölkerung in der Stadt für mehrere Tage in Atem.

Die Araber in Dijon hatten beschlossen, den Tschetschenen zu zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Es gab in der ganzen Stadt mehrere Tage lang Schießereien und die Polizei griff das ganze Wochenende lang nicht ein. Die Polizei meldete auch Beispiele dafür, dass Tschetschenen mit Flüchtlingsstatus syrische Terroristen unterstützten, sie aber trotz der Beweise „aus humanitären Gründen“ nicht abgeschoben wurden.

„Sie sind geflohen und wir haben sie aufgenommen, weil wir jeden aufnehmen und sie dann sich selbst überlassen, niemand kümmert sich um sie. Das ist teilweise unsere Schuld. Wir konnten ihnen keine Ideale bieten. Die einzigen Menschen, die ihnen Werte geben, sind die Dschihadisten. Sie finden die Jungen, kaufen ihnen eine Tasse Kaffee und sagen: Wir bieten Dir ein Abenteuer. Du tötest Ungläubige, so steht es im Koran geschrieben. Aber sie haben ihn noch nicht einmal gelesen, lassen sich aber inspirieren und gehen los und töten Menschen“, sagte der Schriftsteller Marek Halter.

Am 21. Oktober findet in Paris eine Kundgebung zum Gedenken an den verstorbenen Lehrer und am 21. Oktober ein nationaler Gedenkgottesdienst statt.

Der Tschetschenische Regierungschef Ramsan Kadyrow sprach den Angehörigen des in Frankreich getöteten Lehrers Samuel Pati sein Beileid aus und fügte hinzu, Tschetschenien sei kategorisch gegen den Terrorismus in jeder Form.

„Ich habe es schon oft gesagt und ich werde nicht müde, es zu wiederholen: Täter haben keine Nationalität. Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreich versucht, den Tschetschenen alle seine Probleme anzuhängen. Ich kann allen versichern: Tschetschenen haben damit nichts zu tun. Außerdem lebte Anzorov fast sein ganzes Leben in Frankreich, er ist als Kind mit seinen Eltern dorthin gezogen, ist mit Franzosen aufgewachsen, sprach und schrieb in ihrer Sprache. Und sicherlich begründete seine Tat damit, dass der Staat seiner Meinung nach die Gläubigen nicht hört. Mit Blick auf die Zukunft, damit die französischen Ermittler keine „Tschetschenische Spur“ konstruieren, betone ich die Tatsache, dass Anzorov die tschetschenische Republik nur einmal in seinem Leben, im Alter von zwei Jahren, besucht hat. Wir verurteilen diesen terroristischen Akt und sprechen der Familie des Verstorbenen unser Beileid aus. Ich wende mich kategorisch gegen Terrorismus jeder möglichen Erscheinungsform und fordere dazu auf, Gläubige nicht zu provozieren, ihre religiösen Gefühle nicht zu verletzen“, sagte Kadyrow.

Ende der Übersetzung



