Ukraine-Konflikt: Wie dreist der Spiegel über das heutige Treffen im Normandie-Format in Berlin lügt

Heute findet in Berlin ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe statt. Der Spiegel zeigt bei dieser Gelegenheit einmal mehr, wie sehr er seine Leser desinformiert. Das wird bei einem Abgleich des Spiegel-Artikels mit dem Abkommen von Minsk deutlich.

Wir erinnern uns: Im Februar 2015 wurde das Abkommen von Minsk beschlossen und seit dem wiederholen Politiker und Medien gebetsmühlenartig, dass Russland das Abkommen erfüllen müsse, bevor die Russland-Sanktionen gelockert werden können. Da Kiew aber inzwischen offen dafür eintritt das Abkommen abzuschaffen, haben „Qualitätsmedien“ wie der Spiegel nun die Aufgabe, genau davon abzulenken. Wie das gemacht wird, zeigt der heutige Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Ukraine-Treffen in Berlin – Moskaus Bedingungen„.

Schon die Überschrift klingt böse, Russland stellt der Ukraine Bedingungen! Unerhört!

Aber schauen wir uns die „Bedingungen“ einmal an. Vorher jedoch ein paar Worte zum Minsker Abkommen.

Das Minsker Abkommen

Im Minsker Abkommen haben Kiew und die Rebellen im Osten des Landes einen Plan festgelegt, der zum Frieden führen sollte. Als Vermittler saßen Russland, Deutschland und Frankreich mit am Tisch. Aber Vertragspartner sind Kiew und die Rebellen, nicht Russland, Deutschland oder Frankreich.

Schon das zeigt die Absurdität der Forderung, Russland müsse das Abkommen erfüllen, bevor die Sanktionen gelockert werden können. Wie soll Russland ein Abkommen erfüllen, bei dem es gar nicht Vertragspartner ist?

Mehr noch: Russland wird in dem Abkommen nicht ein einziges Mal erwähnt und auch Forderungen an Russland, die es erfüllen könnte, sind dort nicht aufgeführt. Das Abkommen ist leicht verständlich, es enthält nur 13 Punkte. Für alle, die es nicht kennen, habe ich es hier komplett zitiert und erläutert. Übrigens konnten die deutschen Regierungssprecher auf Nachfrage nicht erklären, gegen welchen Punkt des Abkommens Russland denn verstößt, beziehungsweise welchen Punkt des Abkommens Russland denn konkret erfüllen solle. Die peinliche Vorstellung der Regierungssprecher finden Sie hier in Bild und Ton.

Kiew und das Minsker Abkommen

Präsident Poroschenko hat das Abkommen im Februar 2015 unterzeichnet, es dann aber stillschweigend ignoriert und keinen einzigen Punkt umgesetzt. Der neue ukrainische Präsident Selensky ist da konsequenter: Er hat offen mitgeteilt, dass Kiew am liebsten aus dem Abkommen aussteigen will oder es zumindest umschreiben möchte. Außerdem hat der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates ganz offen verkündet, dass Kiew das Abkommen nicht einhält und Kiew hat Gesetze erlassen, die dem Abkommen widersprechen.

Selensky dürfte die „Qualitätsmedien“ zur Verzweiflung gebracht haben, denn nachdem sie vier Jahre lang auf das Minsker Abkommen gepocht und Russland Verstöße vorgeworfen haben (natürlich ohne jemals konkrete Verstöße zu nennen), mussten sie nun vom Minsker Abkommen ablenken und ihren Lesern irgendwie verkaufen, dass Kiew aus dem Abkommen aussteigen will.

Entsprechend schwierig was das letzte Gipfeltreffen im Normandie-Format im Dezember 2019 in Paris. Selensky wollte das Abkommen umschreiben, Putin bestand auf seiner Umsetzung und Merkel und Macron waren sichtlich verlegen aufgrund dieser Situation. Über die Pressekonferenz habe ich damals ausführlich und mit langen Zitaten der Protagonisten berichtet, den Artikel finden sie hier.

Trotzdem hat Kiew schon unmittelbar danach wieder angefangen, die ohnehin minimalen Fortschritte von Paris mit kleinen Tricksereien zu untergraben.

Diese Dinge, die sich anhand der oben verlinkten Artikel und Quellen alle nachprüfen lassen, muss man wissen, wenn man den heutigen Spiegel-Artikel verstehen will.

Unverschämtheit: Moskau stellt Bedingungen!

Schon der erste Absatz klingt dramatisch, denn der Spiegel beruft sich auf ein Arbeitspapier der russischen Regierung, das dem Spiegel vom Betrüger und Steuerhinterzieher Chodorkowski gegründeten „Londoner „Dossier Center“ aus russischen Regierungskreisen zugespielt“ wurde, wie es im Spiegel heißt. Alles ist also ganz geheim und exklusiv!

Dabei sind alle „Bedingungen“ Russlands so im Minkser Abkommen festgelegt und Kiew hätte sie alle schon vor fünf Jahren erfüllen müssen. Und Russland verkündet bei jeder Gelegenheit, was es bei den Verhandlungen erreichen will. Um darüber zu berichten, braucht es kein „zugespieltes Arbeitspapier“.

Das verschweigt der Spiegel seinen Lesern aber, obwohl das jeder leicht nachprüfen kann. Daher sehen wir uns diese vom Spiegel genannten Moskauer „Bedingungen“ nun einmal an.

Ukrainische Verfassung

Der Spiegel schreibt:

„Demnach fordert die russische Seite, dass Kiew bis zum 6. Juli in der Minsker Kontaktgruppe einen Entwurf zur Änderung der ukrainischen Verfassung vorlege. Diese soll den Weg festlegen für eine künftige Sonderstellung der Separatistengebiete im Staatsgefüge der Ukraine.“

Das ist nun wirklich eine Unverschämtheit von Moskau, oder? Wie kann Russland von der Ukraine eine Verfassungsänderung fordern?

Ganz einfach: Weil Kiew sich in Punkt 11 des Minsker Abkommens verpflichtet hat, diese Verfassungsänderungen durchzuführen und bis Ende 2015 in Kraft zu setzen. Nur passiert ist das nicht. Was Russland hier fordert, ist nichts weiter, als das Kiew endlich das umsetzt, was es im Februar 2015 versprochen hat und bis Ende 2015 umsetzen wollte.

Sonderstatus für die Ostukraine

Der Spiegel schreibt:

„Russland verspricht sich vom Sonderstatus der Gebiete Einfluss auf die ukrainische Politik nach einem möglichen Ende des Konflikts. Im Dokument macht Moskau weitere Schritte hin zu einem solchen Status davon abhängig, dass die Ukraine den geforderten Entwurf für eine Verfassungsänderung präsentiere.“

Russland will Einfluss auf die ukrainische Politik nehmen! Unerhört!

Und auch noch Blödsinn, denn im Minsker Abkommen hat Kiew sich in den Punkten 4, 11 und 12 verpflichtet, den Gebieten im Osten der Ukraine diesen Sonderstatus zu gewähren und zwar ebenfalls schon 2015. Nur geschehen ist das nicht. Mit russischem „Einfluss auf die ukrainische Politik nach einem möglichen Ende des Konflikts“ hat das nichts zu tun, es ist im Abkommen von Minsk so vereinbart.

Aber das soll der Spiegel-Leser nicht wissen, also formuliert es der Spiegel so, dass es ganz böse klingt.

Die Steinmeier-Formel

Der Spiegel schreibt:

„Russland fordert dem Papier zufolge ferner, dass Kiew seine Bemühungen um eine Umsetzung der sogenannten Steinmeier-Formel intensiviere.“

Die Steinmeier-Formel ist nichts weiter, als ein Plan zur Umsetzung der oben genannten Punkte. Kiew hat sich letztes Jahr zunächst geweigert, diese längst beschlossene Formel umzusetzen und hat sogar ein Treffen der Kontaktgruppe deshalb scheitern lassen. Die Details zur Steinmeier-Formel finden Sie hier.

Auch in diesem Punkt fordert Russland also nichts anderes, als dass Kiew endlich eine schon vor Jahren gemacht Zusage umsetzt. Im Spiegel klingt das aber irgendwie ganz anders.

Zinschen den Zeilen kann man die Wahrheit sogar im Spiegel-Artikel lesen:

„Kiew hatte dieser Formel beim letzten Treffen der Staats- und Regierungschefs des Normandie-Formats im Dezember in Paris noch einmal zugestimmt. Die genaue Umsetzung ist aber weiterhin umstritten.“

Stimmt, Kiew hat der Formel „im Dezember in Paris noch einmal zugestimmt„, nur um danach das alles wieder in Frage zu stellen. Umstritten ist daran auch nichts, das Wort „umstritten“ ist eine freundliche Spiegel-Formulierung für „Kiew weigert sich, seine gemachten Versprechen umzusetzen“.

Gefangenenaustausch

Der Spiegel schreibt:

„Beim Pariser Gipfel wurden zudem ein Waffenstillstand für die Ostukraine bekräftigt sowie eine weitere „Entflechtung“ der Truppen an der Front und ein weiterer umfassender Gefangenenaustausch verabredet.

Auch bei diesen Punkten drängt die russische Delegation dem inoffiziellen Arbeitsdokument zufolge auf weitere Schritte Kiews. So soll die Ukraine „ohne zusätzliche Bedingungen“ bis zum 6. Juli eine Liste von Gefangenen in einem bestimmten Format ausarbeiten, deren Freilassung sie von den Separatisten fordert. Letztere würden im Gegenzug ebenfalls eine entsprechende Gefangenenliste präsentieren.“

Was der Spiegel verschweigt ist, dass dieser Gefangenenaustausch laut Beschluss des Treffens vom Dezember schon bis Ende 2019 hätte stattfinden sollen. Es fand aber nur ein beschränkter Gefangenenaustausch statt, der nicht der in der Abschlusserklärung vereinbarten Formel „alle gegen alle“, also einem Austausch aller Gefangenen, entsprochen hat.

Zugegeben, das ist ein komliziertes Thema, denn es beginnt bei der Frage, wer diese Gefangenen sind und das definiert jede Seite nach eigener Lesart, wie ich nach dem Gefangenenaustausch Ende Dezember ausführlich erklärt habe. Aber daher ist Russlands Forderung umso verständlicher: Kiew soll zumindest mal erklären, wie genau es denn diese Gefangenen definiert, damit man endlich nach der Formel „alle gegen alle“ austauschen, oder aber wenigstens mit Verhandlungen darüber beginnen kann.

Der Spiegel kann nicht anders: Zum Schluss noch eine Lüge

Im letzten Absatz schreibt der Spiegel:

„Im Donbass wird an der Kontaktlinie weiterhin geschossen, die OSZE meldet täglich Verstöße gegen die Waffenruhe. Die Beobachter haben zudem keinen Zugang zu den von moskautreuen Kräften kontrollierten Gebieten – offizieller Grund ist die Corona-Pandemie.“

Wie bitte?

Die OSZE veröffentlicht täglich die Berichte ihrer Beobachter aus dem Kriegsgebiet und sie hat Stützpunkte in den Rebellengebieten. Der letzte OSZE-Bericht ist vom 2. Juli und die OSZE hat dort tatsächlich über Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit berichtet, allerdings haben Kiewer Kräfte sie eingeschränkt, nicht die Rebellen:

„Die Bewegungsfreiheit der Beobachter ist weiterhin eingeschränkt, auch an einem Kontrollpunkt nahe Krasnohorivka, wo Mitglieder der Ukrainischen Streitkräfte mit dem Gewehr auf die Beobachter gezielt haben.“

Wenn Sie sich für die Ukraine nach dem Maidan und für die Ereignisse des Jahres 2014 interessieren, als der Maidan stattfand, als die Krim zu Russland wechselte und als der Bürgerkrieg losgetreten wurde, sollten Sie sich die Beschreibung zu meinem Buch einmal ansehen, in dem ich diese Ereignisse detailliert auf ca. 670 Seiten genau beschreibe. In diesen Ereignissen liegt der Grund, warum wir heute wieder von einem neuen Kalten Krieg sprechen. Obwohl es um das Jahr 2014 geht, sind diese Ereignisse als Grund für die heutige politische Situation also hochaktuell, denn wer die heutige Situation verstehen will, muss ihre Ursachen kennen.



