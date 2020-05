Ungewohntes Thema beim Anti-Spiegel: Was ist von UFO-Meldungen aus dem Pentagon zu halten?

Amüsantes (oder interessantes?) zum Wochenende: Das Pentagon hat weitere Meldungen und Videos über UFO-Sichtungen veröffentlicht. Warum eigentlich?

Die UFO-Meldungen des Pentagon bringen die deutschen „Qualitätsmedien“ regelmäßig in eine Zwickmühle. Obwohl es in vielen Staaten Regierungsstellen gibt, die ganz offiziell UFO-Meldungen untersuchen, ist das Thema in Deutschland ein „Nicht-Thema“. Wer in Deutschland „UFO“ sagt, gilt als rettungslos verlorener Verschwörungstheoretiker. Wenn das Pentagon selbst von UFOs spricht, wird es für die Medien daher schwierig.

Da ich in Russland lebe, kann ich die deutschen Medien mit den russischen Medien vergleichen und in Russland wird über die Veröffentlichungen des Pentagon berichtet. Heute gab es beim russischen Fernsehen wieder Videos und Kommentare des Pentagon zu UFO-Sichtungen durch US-Piloten zu sehen.

Vorweg zur Erklärung: Ich bin kein „UFO-Gläubiger“. Ich weiß zwar, dass es eine Reihe nicht erklärbarer Sichtungen, Radarerfassungen und so weiter gibt, und ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Aber bloß weil wir etwas (bisher) nicht erklären können, sind Außerirdische für mich keine akzeptable Antwort. Damit mag ich manche enttäuschen, aber ich habe kein Problem damit, auch mal offen zu sagen: „Das wissen wir derzeit nicht“. Die Erfahrung zeigt, dass mit der Zeit auf viele offene Fragen Antworten gefunden werden. Und auch wenn das Jahre dauern kann, bin ich da geduldig. Aber ich habe kein Problem damit, wenn andere es anders sehen und diese Meldungen als Bestätigung für außerirdische Besucher nehmen. Jedem seine Meinung.

Zurück zu den Meldungen aus dem Pentagon. Das Pentagon ist nicht gerade als transparente Organisation bekannt. Es gehört zum „Geschäft“ von Geheimdiensten und auch vom Pentagon, die Öffentlichkeit zu belügen, um zum Beispiel von Geheimoperationen abzulenken oder neue Waffensysteme geheim zu halten. Wenn das Pentagon Videos veröffentlicht, muss man sich also nach dem Grund fragen. Dass die breite Öffentlichkeit helfen kann, Phänomene zu erklären, die sich teilweise in über 20 Kilometern Höhe (also unsichtbar für die breite Öffentlichkeit) abgespielt haben, ist eher unwahrscheinlich.

Als sogar der Spiegel Ende April über die Videos der unidentifizierten Flugobjekte berichtet hat, wurde dem Zuschauer aber genau diese Erklärung für die Veröffentlichung der Videos präsentiert: In dem Spiegel-Video konnten wir erfahren, das Pentagon mache die Videos öffentlich, damit die Menschen helfen können, Erklärungen für die Phänomene zu finden.

Nach meiner bescheidenen Ansicht ist es viel plausibler, dass das Pentagon mit den Videos von etwas ablenken will. Das haben wir schon vor über 30 Jahren erlebt. Damals hatten die USA den ersten Tarnkappenbomber vom Typ F117 in Dienst gestellt. Die ersten Maschinen wurden 1982 ausgeliefert, aber sie waren so geheim, dass das Pentagon ihre Existenz erst im November 1988 offiziell bestätigt hat. In den Jahren dazwischen wurden Sichtungen der F117 als UFO-Meldungen abgetan und das Pentagon war ganz vorne dabei, wenn es darum ging, die Öffentlichkeit auf diese Spur zu lenken.

In dieser Tradition sehe ich die aktuellen Veröffentlichungen des Pentagon. Das russische Fernsehen, dass noch in einem weiteren Artikel über die heutigen Veröffentlichungen des Pentagon berichtet hat, hat dabei auch auf Artikel von Forbes und von Popular Mechanics verwiesen, die eine sehr irdische Erklärung für die Phänomene präsentiert haben.

Laut Forbes gibt es seit 2018 ein Patent, aus dessen Beschreibung Forbes zitiert:

„Die Marine lehnte es ab, das Projekt zu kommentieren, aber die Arbeit wird in einem Patent aus dem Jahr 2018 beschrieben: „Wobei eine Laserquelle auf der Rückseite eines Luftfahrzeugs montiert ist und wobei die Laserquelle so konfiguriert ist, dass sie ein laserinduziertes Plasma erzeugt, und wobei das laserinduzierte Plasma als Köder für eine eingehende Bedrohung des Luftfahrzeugs fungiert.““

Dieses Plasma soll also zum Beispiel Raketen mit Hitzesuchkopf ablenken und es soll so heiß sein, dass es auch sichtbar ist und dabei sogar die Form eines Flugzeuges hat. Popular Mechanics merkt allerdings an, dass das nicht die Radarerfassungen erklärt, weil Plasma für Radar unsichtbar ist.

Radarerfassungen kann man manipulieren. Vielleicht hat das Pentagon, um von sichtbaren Phänomenen durch Plasma abzulenken, gefälschte Radardaten veröffentlicht? Vielleicht haben die USA auch einen Weg gefunden, einen „Köder“ zu erzeugen, der nicht nur als Plasma erscheint, sondern auch ein Radarecho erzeugt?

Ich weiß es nicht.

Aber für mich sind solche „irdischen“ Erklärungen weitaus überzeugender, als die offizielle These, das Pentagon würde Videos veröffentlichen, auf denen Dinge zu sehen sind, von denen das Pentagon selbst nicht weiß, was es ist. Echte unerklärte Flugobjekte wären eine potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit und solche Dinge sind geheim.

Aber dazu soll jeder denken, was er möchte. Als Meldung zum Freitagabend fand ich es ganz unterhaltsam.



