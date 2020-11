US-Wahl: Trump fügt sich dem Umvermeidlichen

Trump hat angekündigt, den Weg zur Übergabe der Regierung an das Team von Joe Biden freizumachen. Damit fügt sich Trump in das Unvermeidliche: Trotz aller Unregelmäßigkeiten bei der Wahl dürfte Joe Biden ins Weiße Haus einziehen.

Die Rolle der Medien bei dieser Wahl habe ich hinlänglich thematisiert. Im Wahlkampf haben die Medien Trump lächerlich gemacht und gleichzeitig alles verschwiegen, was gegen Biden vorliegt, sei es die Korruption, die Biden durch seine gesamte Karriere begleitet und die in seiner Zeit als Vizepräsident ungeahnte Höhen erreicht hat oder seien es die Bilder und Chatnachrichten, die eine sexuelle Beziehung seines Sohnes Hunter zu einer 14-jährigen belegen. Leser und Zuschauer der Mainstream-Medien haben von all dem noch nie etwas gehört.

Die Chaos-Wahl

Und als die Wahl dann zudem prophezeiten Chaos wurde, bei dem plötzlich in einigen Staaten hunderttausende Stimmen für Biden in einer Sekunde in die Auszählung kamen, bei dem nach der Wahl tausende Stimmzettel bei der Post gefunden wurden, bei der Tote gewählt haben und so weiter, da haben die „Qualitätsmedien“ das geflissentlich ignoriert, weil es Biden zu Gute gekommen ist. Konsumenten der Mainstream-Medien in Deutschland hat von all dem nur erfahren, dass Trump das behauptet, ohne es belegen zu können. Dabei sind all diese Dinge tatsächlich passiert, wie nicht etwa Trump, sondern US-Medien berichtet haben.

Es ist das Gegenteil von Berichterstattung, wenn Berichte einfach weggelassen werden, weil sie nicht ins gewollte Konzept der Medien passen. Man hätte darüber berichten müssen und wenn das alles tatsächlich nur „Einzelfälle waren, die keinen Einfluss auf das Ergebnis gehabt“ haben, wie man manchmal noch lesen konnte, oder wenn an all dem tatsächlich nichts dran war, wie man meistens im Mainstream erfahren durfte, dann hätte man darüber berichten und dabei erklären können, warum das alles wahlweise gelogen oder ohne Einfluss auf das Ergebnis gewesen ist.

Man stelle sich einmal vor, es gäbe bei einer Wahl in Russland so massive Fälschungsvorwürfe: Nach Schließung der Wahllokale plötzlich auftauchende Stimmzettel, tote Wähler, eidesstattliche Versicherungen über mehrfache Stimmabgabe von Wählern, eidesstattliche Aussagen über die Rückdatierung von Poststempeln, weggeworfene Kartons mit ausgefüllten Stimmzetteln, Behinderungen von Wahlbeobachtern, die der Auszählung nur aus großer Entfernung zuschauen konnten, sodass sie die Wahlzettel gar nicht erkennen konnten und so weiter und so fort. Würde Putin unter solchen Umständen mit einem denkbar knappen Ergebnis gewählt werden, ich glaube kaum, dass die „Qualitätsmedien“ von einer fairen Wahl sprechen würden. Aber wenn das in den USA passiert, dann ist es für die „Qualitätsmedien“ eine faire Wahl, solange der richtige Kandidat das Rennen gemacht hat.

Die Macht der Medien

Nach der Wahl haben dann die Medien und nicht die Wahlaufsicht den Sieger verkündet. Ich habe daraufhin in einem Kommentar erklärt, warum ich der Meinung war (und bin), dass Trump keine Chance mehr hat, Präsident zu bleiben. Mein Artikel hat viele unfreundliche Kommentare von Lesern hervorgerufen, die der Meinung waren, Trump habe noch ein paar Asse im Ärmel. Daran habe ich nicht mehr geglaubt und leider geben mir die aktuellen Entwicklungen recht.

Ich sage „leider“, weil ich die Wahl in den USA für manipuliert halte und der Meinung bin, eine Wahl solle fair sein. An Trumps Politik habe ich genug zu kritisieren, wie ich in meinem Kommentar auch ausgeführt habe, aber im Vergleich zu Biden halte ich Trump für das kleinere Übel.

Die Medien haben in den letzten drei Wochen – so, wie ich es in meinem Kommentar vermutet habe – konsequent über Bidens Sieg berichtet, Trump wurde medial abgeschrieben, große US-Sender haben sogar Liveübertragungen von Trumps Pressekonferenzen mit der Begründung abgebrochen, der Präsidenten sei ein Lügner. Die Medien haben sich endgültig und komplett vom Prinzip der Berichterstattung verabschiedet und sind dazu übergegangen, den Lesern und Zuschauern zu erzählen, was sie zu denken haben.

Dadurch wurde der Druck auf Trump so groß, dass sich auch politische Unterstützer von Trump in Washington von ihm abgewandt haben. Dabei dürfte man ihnen wohl auch klar gemacht haben, dass sie im Interesse ihrer weiteren Karriere die Fahne besser in den richtigen Wind hängen. Das ist zwar nur eine Vermutung von mir, aber wenn man weiß, dass Politik vor allem hinter verschlossenen Türen gemacht wird, dann ist die Vermutung wohl kaum allzu weit hergeholt.

Das Ergebnis ist ein Vertrauensverlust von US-Wahlen, wenn laut Umfragen nun 40 Prozent der Amerikaner glauben, die Wahl sei manipuliert worden. Das wäre übrigens auch so gewesen, wenn die Trump gewonnen hätte: Die Demokraten hätten von Wahlfälschung gesprochen und BLM hätte noch heftiger randaliert, als bisher.

Und nun?

Ich bleibe dabei: Trump wird meiner Meinung nach das Weiße Haus räumen müssen. Seine Anhänger fordern bereits, er solle in vier Jahren wieder kandidieren und seine Chancen dürften nicht schlecht sein. Da aber das US-Establishment Trump nicht wieder im Weißen Haus sehen will, wird man sich Pläne zurecht legen, wie man das verhindern kann.

In den USA wird bereits über Anklagen gegen Trump spekuliert. Und wenn Trump erst einmal aus dem Weißen Haus ausgezogen ist, dürften auch Fälschungen gegen Trump zu erwarten sein. Wir haben bereits gesehen, dass die Demokraten sich zu so etwas nicht zu schade sind, sie haben immerhin die russische Wahleinmischung frei erfunden und schon als Präsident hatte Trump nicht die Macht, dagegen vorzugehen. Als Privatmann dürfte er gegen die Macht der Demokraten chancenlos sein.

Wie auch immer es weitergehen mag, wohin auch immer die Politik von Biden führen wird, Trump dürfte politisch keine Chance mehr haben, wenn die Demokraten erst einmal die volle Macht in Händen halten.

Der „Betriebsunfall Trump“ dürfte bis auf weiteres ein einmaliger Ausrutscher bleiben, das Establishment in den USA hat seine Lektion gelernt, so etwas wie 2016 bei der Wahl Trumps werden sie nicht noch einmal zulassen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass niemand weiß, wie die Welt in vier Jahren nach Corona und dem Great Reset aussehen wird.



