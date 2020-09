USA: Von Demokraten regierte Städte versinken im BLM-Chaos, aber für die deutschen Medien ist Trump schuld

Die Berichterstattung über die US-Wahl ist in Deutschland bekanntermaßen furchtbar einseitig und simpel: Trump ist doof, Biden ist super. Daher übersetze ich als Kontrastprogramm wieder einen Bericht des russischen Fernsehens über den geplanten Besuch Trumps in Kenosha, denn das russische Fernsehen berichtet wesentlich ausgeglichener, als die deutschen Medien.

Es wird oft behauptet, Russland unterstütze Trump oder wolle seine Wiederwahl. Dabei gibt es dafür keinen Grund, denn unter Trump wurden weit mehr anti-russische Sanktionen verhängt, als unter den Vorgängerregierungen. Und es kann der russischen Regierung herzlich egal sein, ob Trump durch innenpolitischen Druck gegen seinen Willen dazu gezwungen wurde, oder nicht. Was zählt, sind die Fakten und die sprechen eine deutliche Sprache und in Moskau dürfte man der Meinung sein, dass es völlig egal ist, wer in Washington regiert – eine Entspannung in den Beziehungen ist kaum zu erwarten.

In China dürfte man sich von einem Wahlsieg Bidens eine Entspannung versprechen, für Russland dürfte es jedoch egal sein, wer nach den Wahlen im Weißen Haus residiert. Vielleicht ist das der Grund, warum in Russland – zumindest ist das mein Eindruck – sehr objektiv über den US-Wahlkampf berichtet wird.

In Deutschland wird behauptet, dass Trump die Unruhen anheizen würde, aber es wird verschwiegen, dass die Black Live Matters, die für die Unruhen verantwortlich sind, von den Demokraten und ihren Unterstützern finanziert werden. Aber die Rolle der Demokraten bei den blutigen Unruhen in den USA wird von den deutschen Medien nicht hinterfragt.

Die Demokraten haben anscheinend darauf gesetzt, von den Unruhen profitieren zu können, aber Umfragen zeigen, dass das nach hinten loszugehen droht. Trump holt mit seinem Law-and-Order-Kurs in den Umfragen auf und liegt wieder fast gleichauf mit Biden. Die US-Bürger haben offensichtlich genug von Straßenschlachten, Plünderungen, Schießereien und Unruhen und wollen wieder ein normales Leben führen. Dass gelingt überall dort, wo Trump mit der Nationalgarde für Ruhe sorgen kann, während die von Demokraten regierten Städte, die sich gegen den Einsatz der Nationalgarde stellen, weiterhin im Chaos versinken. In Portland zum Beispiel dauern die Straßenschlachten nun schon drei Monate an.

Ein aktuelles Beispiel für die propagandistische pro-Biden-Berichterstattung der deutschen „Qualitätsmedien“ ist die Stadt Kenosha, in der es zu Unruhen gekommen ist und die Trump nun besuchen will. Da das derzeit in Deutschland Schlagzeilen macht, habe ich einen aktuellen Bericht des russischen Fernsehens als Kontrastprogramm zur deutschen Berichterstattung übersetzt. Der Bericht dürfte zusammen mit meiner Übersetzung auch ohne Russischkenntnisse gut zu verstehen sein und da die Bilder beeindruckend, empfehle ich, den Bericht auch anzuschauen.

Beginn der Übersetzung:

Eine Welle des Hasses überrollt die US-Städte, in denen die Demokraten regieren

Das östliche Epizentrum von Amerikas Aufständen, die Stadt Kenosha, bereitet sich darauf vor, Trump in ihren Trümmern zu begrüßen. Der Gouverneur von Wisconsin bat Trump: „Jetzt ist nicht die Zeit oder der Ort, es ist besser, nicht zu kommen.“ Doch der republikanische Präsidentschaftskandidat hat keine Zeit zu verlieren, er überholt Biden bereits in den Umfragen. Also antwortete Trump dem Gouverneur, dass es Kenosha jetzt gar nicht mehr geben würde, wenn er nicht die Nationalgarde geschickt hätte.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Es ist schwer, Sonntagnacht ohne Gasmaske durch die Innenstadt von Washington zu laufen. Auch ein Helm würde nicht schaden. Der Mob wirft Steine und die Polizei antwortet mit Leucht- und Schockgranaten.

Trump kann alles sehen und hören, die Scharmützel finden 300 Meter vom Weißen Haus entfernt statt. Der Präsident nannte die Aufständischen Banditen und forderte die Bürgermeisterin auf, alle sofort zu verhaften. Die demokratische Bürgermeisterin überhörte die Aufforderung. Ihr Kollege aus Portland hat auf eine ähnliche Bemerkung schon geantwortet:

„Herr Präsident, warum ist Amerika zum ersten Mal seit Jahrzehnten mit einem solchen Ausmaß an Gewalt konfrontiert? Sie sind derjenige, der den Hass und die Spaltung geschaffen hat, Sie sind es, der gesagt hat, dass weiße Rassisten gute Leute sind. Ihre Angstkampagne ist so anti-demokratisch wie alles, was Sie getan haben, um Hass in unserem schönen Land zu säen“, sagte Ted Wheeler, der Bürgermeister von Portland.

Wheeler kann das hasserfüllte Portland Wheeler seit drei Monaten nicht beruhigen. Die Bewohner haben es so satt, dass sie unter dem Banner Trumps einen Autokorso durch die Stadt veranstaltet haben. Anarchisten mischten sich ein und die Straße musste buchstäblich freigeprügelt werden.

Am Abend bekämpften sie sich bereits mit Knüppeln und warfen mit Eiern. Als es dunkel wurde, flogen Kugeln. Ein unbewaffneter Trump-Anhänger wurde getötet.

Geschossen hat der Anarchist Michael Reynol, 48 Jahre alt, ohne festen Job, aber mit vielen Krediten. Vor zwei Monaten wurde er wegen Trunkenheit am Steuer und illegalen Tragens einer Waffe festgenommen. Jetzt wird nach dem Schützen gefahndet.

„Die Menschen in Portland müssen protestieren, weil ihr Bürgermeister nicht weiß, was er tun kann. Er hat keine blasse Ahnung. Seit 94 Tagen geht das jetzt so. Wenn der Gouverneur darum gebeten hätte, hätten wir schnell die Nationalgarde geschickt. Alle Probleme wären buchstäblich in Minuten gelöst worden und Sie hätten ein sicheres Portland. Es ist einfach unfassbar, was die bei sich gemacht haben!“, reagierte Donald Trump.

Trump nimmt Kenosha als Beispiel. Die Stadt in Wisconsin wäre fast von Aufständischen verwüstet worden. Die Unruhen begannen, nachdem ein Polizist einen verhafteten Afroamerikaner sieben Mal in den Rücken geschossen hatte.

Der Gouverneur bat um Hilfe. Die Hilfe kam, die Unruhen hörten auf. Trump selbst will nach Kenosha kommen, solange die Erinnerung noch frisch ist, aber jetzt rät der Gouverneur davon ab:

„Ich schreibe, um Sie respektvoll zu bitten, Ihre Meinung zu ändern. Ich und die Aktivisten der Stadt sind besorgt darüber, was Ihr Besuch für Kenosha und unseren Staat bedeuten wird. Ich fürchte, dass Ihre Anwesenheit unsere Bemühungen behindern wird, die Differenzen zu überbrücken und uns auch daran zu hindern wird, nach vorne zu gehen“, teilte Tony Evers, der Gouverneur von Wisconsin, mit.

Der Politiker scheint vergessen zu haben, die normalen Bürger zu fragen. Die Anwohner kamen zu einer Kundgebung zur Unterstützung der Polizei. Das hielt sie nicht davon ab, Plakate von „Black Lives Matter“ hoch zu halten. Gleichzeitig applaudiert Kenosha für Trumps Entscheidung, sie zu besuchen.

„Das ist toll, ich bin hergekommen, um Trump zu unterstützen“, sagte ein Mann. Und eine Frau sagte: „Die Leute müssen verstehen, dass nicht alle Polizisten schlecht sind. Es gibt Menschen, die die Polizei unterstützen. Wir müssen nur verstehen, dass Gewalt verhindert werden muss.“

In Kenosha ist für Trump ein Treffen mit Einheiten der Nationalgarde geplant. Der Präsident wird auch die Familie des Angeschossenen treffen.

Trumps Aktivismus zwingt die Demokraten, die Wahlkampfstrategie ihres Kandidaten zu überdenken. Der Gegner durchstreift die Staaten und Biden versteckt sich in seinem Keller vor dem Coronavirus – das Bild kann die unentschlossenen Wähler nachdenklich machen.

Und nun macht sich Biden, der erst kürzlich erklärte, dass er im Herbst gewinnen würde, ohne sein Haus zu verlassen, auf den Weg. Aus seinem Delaware schaut er im benachbarten Pennsylvania vorbei.

„Wir haben von seinem Stab so oft gehört, wie gut diese Kellerstrategie funktioniert. Sie könnten das bis zur Wahl fortsetzen. Und dann erklärt Joe plötzlich: „Ich verlasse meinen Keller.“ Das sieht wie eine Reaktion auf den immer enger werdenden Wahlkampf aus. Er versteht, dass er sich nicht die ganze Zeit verstecken kann“, sagte ein Moderator von Fox News.

Das Thema von Bidens Treffen mit Unterstützern soll sein: Fühlen Sie sich in Trumps Amerika sicher?

Als Vorbereitung hat Biden folgende Erklärung verbreitet, in der er dem Präsidenten die zunehmende Gewalt im ganzen Land vorwarf: „Ich verurteile jede Art von Gewalt auf das Schärfste, egal, ob rechte oder linke Aktivisten beteiligt sind. Und ich fordere Donald Trump auf, dasselbe zu tun.“

Biden verschweigt allerdings, dass die Welle des Hasses ausgerechnet die Städte überschwemmt hat, in denen seine Demokraten regieren.

Erst am Vortag hat ein Schwarzer in Baltimore einem weißen Mann von hinten einen Pflasterstein an den Kopf geworfen. Der Mann fällt zu Boden, die Filmenden quietschen vor Freude.

Internetuser fordern, diejenigen, die vor Freude gequietscht und den, der geworfen hat, zu finden und zu bestrafen.

Auch der Mörder des Trump-Anhängers in Portland soll zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Marsch der Vergeltung wird im Internet bereits geplant.

Ende der Übersetzung



