Was US-Studenten über den Zweiten Weltkrieg lernen: „Wer hat den Krieg gewonnen?“ – „Die USA“

In westlichen Medien wird Russland neuerdings vorgeworfen, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs umzuschreiben. Ein Blick in US-Geschichtsbücher zeigt, wer die Geschichte tatsächlich verfälscht.

Ich habe schon mal darüber berichtet, dass in japanischen Schulbüchern nicht mehr erwähnt wird, wer eigentlich die Atombomben auf Japan abgeworfen hat. Jetzt habe ich einen interessanten Bericht mit Zitaten aus einem US-Geschichtsbuch gefunden, mit dem US-Studenten die Welt erklärt wird. Darüber hat das russische Fernsehen in einem Bericht in der Sendung „Nachrichten der Woche“ berichtet und ausführlich daraus zitiert. Hören wir uns das doch einmal an.

Beginn der Übersetzung:

Drei Kilogramm wiegt das Wissens von amerikanischen High-School-Studenten über die Weltgeschichte. Dieses Lehrbuch trägt den Stempel der Bibliothek einer Schule in Virginia. Es hat mehr als 1.200 Seiten, 35 davon handeln vom Zweiten Weltkrieg. Die Erwähnungen der Sowjetunion füllen kaum eine Seite.

„Hitler beginnt den Krieg“ heißt dieses Kapitel (Anm. d. Übers: Siehe Titelbild, jeder kann es nach seinem Gusto übersetzen). Die Faschisten, so sieht es auf der Illustration aus, stehen gegen den einsamen Onkel Sam. Seine Garde – die Generäle McArthur, Eisenhower, Fallschirmjäger und Marines – blicken den Leser an. Sowjetische Soldaten sind gesichtslos. Sie sind nur auf zwei Fotos zu sehen und nur von hinten. Ihre Taten fehlen bei den Schlüsselereignissen des Zweiten Weltkriegs: Bei der Eroberung Berlins, bei der Schlacht am Kursker Bogen, in der Schlacht um Moskau. Die Hauptstadt hat „General Frost“ gerettet:

„Im Dezember waren die Deutschen an den Stadtrand von Moskau vorgerückt. Der sowjetische General Georgi Schukow führte Gegenangriffe aus. Als die Temperaturen sanken, zogen sich die Deutschen, die nur Sommeruniformen hatten, zurück. Sie ignorierten Napoleons Winterniederlage von vor 130 Jahren und gruben sich 250 Kilometer westlich von Moskau ein.“

Die Ostfront und das Mittelmeer sind in einem Kapitel zusammengefasst, obwohl die deutschen Truppen in Afrika nur 100.000 Soldaten zählten. Fünf Millionen Faschisten haben die Sowjetunion angegriffen. 70 Prozent von Hitlers Divisionen wurden in den Osten geworfen. Und diese Zahlen, die viel erklären würden, findet man in dem Buch aus irgendeinem Grund nicht. Wir stellen denen, die im US-Schulsystem Geschichte gelernt haben, einfache Fragen zum Krieg:

„Wer hat den Krieg gewonnen?“

„Die Alliierten. Die USA, England, Frankreich.“

„Was ist mit der Sowjetunion? Gegen wen haben die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gekämpft? Wer war der Hauptfeind der Vereinigten Staaten?“

„Russland.“

In dem Buch gibt es weniger Worte, dafür mehr Bilder. Die amerikanischen Schlachten an der Pazifikfront werden in schillernden Farben geschildert. Es gibt ein Kapitel über den Holocaust und über Millionen gefolterter Juden in Konzentrationslagern. Aber nichts über diejenigen, die sie befreit haben.

Die Schlacht von Stalingrad ist zwischen die Ereignisse in Italien und Nordafrika gequetscht. Dazu schreiben die Autoren: „Nach der Niederlage in Nordafrika stieß die deutsche Armee in der Sowjetunion auf Widerstand. Stalin forderte seine Kommandeure auf, die Stadt, die nach ihm benannt war, bis zum Tode zu halten. Anfang November 1942 kontrollierten die Deutschen 90 Prozent der zerstörten Stadt. Aber dann griff ein weiterer Winter an. Am 19. November starten sowjetische Truppen einen Gegenangriff. Sie kesselten die Deutschen ein und schnitten ihre Versorgung ab: 90.000 erfrorene und halb verhungerte deutsche Soldaten wurden von sowjetischen Truppen umzingelt. Diese unglücklichen Überlebenden waren alles, was von ihrer 330.000 Mann starken Armee übrig blieb. Die Verteidigung Stalingrads kostete die Sowjets mehr als eine Million Soldaten. Die Stadt wurde zu 99 Prozent zerstört. Aber die Deutschen waren nun in der Defensive und wurden von sowjetischen Truppen nach Westen gedrängt.“ Das ist das komplette Zitat. So primitiv wird die wichtigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs beschrieben.

Warum die Alliierten die Landung in der Normandie verzögerten, wird den Schülern nicht erklärt, aber in alten Artikeln amerikanischer Zeitungen gibt es die Antwort. 1941 erklärte Harry Truman, der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Washingtons Taktik: „Wenn wir sehen, dass Deutschland den Krieg gewinnt, müssen wir Russland helfen, aber wenn Russland gewinnt, müssen wir Deutschland helfen. So geben wir ihnen die Möglichkeit, sich maximal gegenseitig zu töten.“

In den Staaten haben sie damals schnell gelernt, den sowjetischen Soldaten zu respektieren, bald wurde er bewundert. Der Krieg war noch nicht vorbei, als Hollywood darüber Filme gemacht hat: „Song of Russia“ und „Mission to Moscow“, „Northern Star“ und „Days of Glory“ – alles Filme amerikanischer Studios über Helden von der Ostfront.

„In den 1950er Jahren wurden die Menschen, die diese Filme gemacht hatten, die Hauptziele des McCarthyismus. Die Studios waren gezwungen, sich für diese pro-russischen Filme zu entschuldigen. Während des Kalten Krieges wurden alle guten Dinge über die Sowjetunion entwertet. Und das Ergebnis sehen wir in den Geschichtsbüchern. Sie verherrlichen die Vereinigten Staaten so sehr“, sagt Peter Kouznik, Geschichtsprofessor an der American University in Washington.

Der unerzählten Geschichte der USA haben der Historiker Peter Kouznik und der Regisseur Oliver Stone ein großes Projekt gewidmet. Das Buch und die Dokumentation wurden in 20 Sprachen übersetzt. Sie reden darüber, worüber die Lehrbücher nicht sprechen.

Die Lehrbücher schweigen darüber, wie sich die Amerikaner 1944 in Europa unter dem Druck der Faschisten zurückzogen. Die Deutschen besetzten eine Stadt nach der anderen. Churchill und Roosevelt baten Stalin, die Offensive im Osten zu intensivieren. Moskau half, Hitler musste Panzer in die Karpaten verlegen, und erst dann konnten die Alliierten vorrücken.

„Die Alliierten marschierten triumphierend nach Paris. Im September hatten sie Frankreich, Belgien und Luxemburg befreit. Als die alliierten Truppen von Westen her auf Deutschland zurückten, näherte sich die sowjetische Armee Deutschland von Osten her.“ Und das ist alles, es gibt in dem Buch keine Details. Der Leser erfährt nichts davon, dass die sowjetischen Soldaten Polen, Jugoslawien, Ungarn und die Tschechoslowakei befreit haben. Die Eroberung Berlins findet sich in einem Satz: „Am 25. April 1945 hatten die Sowjets die Hauptstadt umzingelt und die Stadt mit Artillerie angegriffen.“ Das ist alles. Dann kommt der Tag des Sieges: „Am 7. Mai 1945 akzeptierte General Eisenhower die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reiches. Am 9. Mai wurde sie in Berlin offiziell unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten und ihre anderen Verbündete feierten den Tag des Sieges. Nach fast sechs Jahren des Kampfes war der Krieg in Europa vorbei.“

Wer welchen Preis für den Krieg gezahlt hat, zählen amerikanische Historiker genau: in Dollar. Die finanziellen Kosten des Krieges stehen zuerst in der Tabelle und die Vereinigten Staaten liegen dabei an erster Stelle. Die menschlichen Verluste der Sowjetunion werden aus irgendeinem Grund klein gerechnet und erreichen nicht einmal 22 Millionen. Die Opfer wurden im Schulbuch in militärische und zivile Opfer unterteilt, obwohl bei uns das ganze Land im Krieg war, sogar Kinder gingen an die Front.

Amerikanische Studenten sehen die „Ivanovo-Kindheit“ mit schreckgeweiteten Augen. Die russische Botschaft in Washington zeigt ihren Gästen Filme über den Krieg. „In meiner Schule haben wir nur über Amerika gesprochen. Über andere Länder wurde gar nichts erzählt. Über die Sowjetunion haben wir nichts gehört. Wie sich zeigt, hat auch Russland eine wichtige Rolle im Krieg gespielt“, erzählte uns eine amerikanische Studentin, die erst bei ihrem Russischstudium davon erfahren hat.

Der Krieg mit Japan beendet den Abschnitt über den Zweiten Weltkrieg: „Auf dem amerikanischen Schlachtschiff „Missouri“ wurde die Kapitulation unterzeichnet.“ Es wird nicht erwähnt, dass die Japaner durch die Niederlage der Kwantun-Armee, die von sowjetischen Truppen zerschlagen wurde, zur Kapitulation gezwungen waren. Es findet sich kein einziges Wort über die Rolle der UdSSR beim Sieg über Japan.

Ende der Übersetzung



