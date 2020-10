Weißrussland: Der Aufruf zum Generalstreik läuft anscheinend ins Leere

Die von Westen als weißrussische Wahlsiegerin bezeichnete Swetlana Tichanowskaja hat Präsident Lukaschenko kürzlich ein Ultimatum gestellt: Entweder er tritt bis zum 26. Oktober zurück, oder die Opposition werde im ganzen Land Straßen blockieren und ein Generalstreik werde das Land lahmlegen. Heute ist der 26. Oktober und offenbar hat das Volk nicht auf Tichanowskaja gehört.

Vor 12 Tagen habe ich über das Ultimatum von Tichanowskaja berichtet, das heute ausgelaufen ist. Heute ist also der Tag, an dem man abschätzen kann, wie viel Unterstützung die Opposition im Land tatsächlich hat. Alle Meldungen aus Weißrussland (und ich habe heute auch mit zwei Bekannten aus Minsk telefoniert, die das bestätigt haben) zeigen, dass dem Aufruf zum Generalstreik nicht gefolgt wird. Offenbar arbeiten alle Betriebe normal weiter. Das russische Fernsehen hat zwar über Videos berichtet, die die Opposition veröffentlicht hat und die Proteste in einigen Betrieben zeigen, aber es ist nicht erkennbar, ob es sich dabei um aktuelle Videos handelt, oder ob sie von Ende August sind, als es solche Proteste tatsächlich gab.

Auch meine Gesprächspartner in Minsk haben mir mitgeteilt, dass das Leben dort normal läuft. Ich konnte keine Meldung finden, aus der hervorgehen würde, dass auch nur ein Betrieb ernsthaft bestreikt wird. Im Gegenteil melden auch die Behörden, dass alles normal läuft.

Man muss in dieser Situation den Behörden natürlich nicht jedes Wort glauben, aber die anderen Meldungen aus Minsk bestätigen ebenfalls, dass es keinen Generalstreik gibt. Während am Sonntag zehntausende auf demonstriert haben und es hunderte Festnahmen gab, ist es heute recht ruhig in Minsk. Hätte der Aufruf zum Generalstreik tatsächlich Erfolg gehabt, würden heute mehr Leute demonstrieren. Offenbar sind alle bei der Arbeit.

Am Sonntag waren es zehntausende Demonstranten, es gab Zusammenstöße mit der Polizei und es wurden 523 Menschen festgenommen, von denen 352 in Untersuchungshaft geblieben sind, der Rest konnte wieder nach Hause gehen.

Heute, am ersten Tag des angedrohten Generalstreiks, gibt es nur vergleichsweise kleine Demos in Minsk. Die TASS berichtet von einem Protest der Rentner mit einigen hundert Teilnehmern, bei dem die Polizei nicht einmal gesehen wurde. Außerdem berichtet die TASS von 300 Studenten, die bei der Universität demonstrieren. Auch diese Demo verlief zunächst ruhig. Am Montag war es also nicht die arbeitende Bevölkerung, die Tichanowskaja zum Generalstreik aufgerufen hat, die auf den Straßen war, sondern Studenten und Rentner. Das deutet ebenfalls darauf hin, dass der Streikaufruf nicht befolgt wird.

Dass die Opposition zu einem Generalstreik aufruft, dessen erklärtes Ziel es ist, die Wirtschaft des Landes abzuwürgen, klingt nicht danach, als wolle die Opposition das Beste für ihr Land. Solche Maßnahmen würden in erster Linie diejenigen treffen, für die die Opposition angeblich steht: Die einfachen Leute.

Auch meine Gespräche mit Freunden in Minsk zeigen, dass die Opposition keinen wirklichen Plan hat. Die Menschen im Land sind hochgradig emotionalisiert und die Anhänger der Opposition sagen nur: „Lukaschenko muss weg!“ Was sie dann anders machen wollen, was sie konkret bemängeln (außer, dass sie Lukaschenko doof finden), das sagen sie nicht. Das geht so weit, dass manche in den Geschäften darauf achten, keine Produkte mehr zu kaufen, die aus staatlichen weißrussischen Betrieben kommen. Sie haben sich also zu einer Art Embargo gegen das eigene Land hinreißen lassen, ohne darüber nachzudenken, was das auch für sie für wirtschaftliche Folgen haben könnte, wenn solche Maßnahmen zu einem Kollaps der Wirtschaft führen. Darauf angesprochen sind sie ganz überrascht, dass das auch für sie Folgen haben könnte.

Dem Aufruf zum Generalstreik hat auch nicht geholfen, dass Sponsoren aus dem Westen melden, Millionen gesammelt zu haben, um den Menschen das durch einen Streik entgangene Gehalt zu erstatten. Allerdings wird nicht mitgeteilt, wo man sich das Geld unter welchen Bedingungen abholen kann. Bemerkenswert dabei: Es sind wieder einmal Vertreter westlicher NGOs, die mitteilen, dass sie das Geld bereitstellen.

Tichanowskaja hat in einem Videoaufruf zum Generalstreik auch ganz offen gesagt: „Ich weiß, wie viel Angst es macht, alles zu riskieren, was Du hast“ Die Puppenspieler, an deren Fäden Tichanowskaja hängt, haben ganz offensichtlich kein Problem damit, den bescheidenen Wohlstand der Weißrussen zu vernichten, wenn es ihnen nur hilft, an die Macht zu kommen. Dass es trotzdem Leute gibt, die solche Maßnahmen unterstützen, zeigt, wie sehr emotionalisiert die Lage ist und wie wenig diese Menschen rational denken. Aus meinen Gesprächen mit Freunden in Minsk habe ich genau das gehört: Die Anhänger der Opposition sind für Argumente gar nicht mehr zugänglich, dabei müsste ihnen ein kurzer Blick über die Grenze zur Ukraine reichen, um zu sehen, wohin ein solcher Politikwechsel führt.

Wie sehr Anspruch und Wirklichkeit bei den Behauptungen der Opposition auseinander gehen, können Sie hier nachlesen.

Zusatz in eigener Sache: Nachdem das weißrussische Fernsehen vor einigen Tagen einen Ausschnitt aus der letzten Tacheles-Sendung mit Robert Stein und mir übersetzt und in den Nachrichten gezeigt hat, hat es mich heute um ein Interview und meine Einschätzung gebeten. Ob das Skype-Interview gesendet wird, weiß ich natürlich nicht, aber interessant war dabei für mich das Vorgespräch mit dem Redakteur, dem man sichtlich anmerken konnte, dass er ein „ukrainisches Szenario“ und Provokationen, wie die Todesschüsse vom Maidan 2014, fürchtet. Jedenfalls drehten sich die meisten seiner Fragen darum, wie ich die Perspektiven Weißrusslands einschätze, sollte es zu einem Regimechange kommen.

Meine Antwort war dabei recht kurz: „Wer das wissen möchte, sollte mal in die Ukraine reisen, wo sich die Gehälter und das BIP nach dem Maidan halbiert haben.“



