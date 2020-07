Wie in Russland über die aktuelle Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China berichtet wird

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in einem interessanten Beitrag der Korrespondenten aus den USA und China über die jüngsten Entwicklungen im Streit zwischen den USA und China berichtet. Als Kontrastprogramm zum recht einseitigen China-Bashing der deutschen „Qualitätsmedien“ habe ich den Beitrag übersetzt.

Washington hat einen „neuen Feind der freien Welt“ gefunden

Diese Woche erklärte US-Außenminister Pompeo China zum „neuen Feind der freien Welt“ und versuchte sogar, eine Koalition zu bilden, aber die Europäer schwiegen und Moskau lehnte heftig ab. Das Außenministerium der Volksrepublik China versuchte zurückhaltend und „gespiegelt“ zu handeln: Als Reaktion auf die angeordnete Räumung des Generalkonsulats in Houston wurde die amerikanische diplomatische Vertretung in Chengdu geschlossen. Peking hat bisher nur mit Protesten auf das Eindringen von FBI-Agenten in das leerstehende Gebäude in Houston reagiert. Die Vereinigten Staaten werfen den Chinesen Industriespionage vor, aber gleichzeitig wollen sie die Gespräche über das Handelsabkommen im August nicht absagen.

Der Bericht unserer Korrespondeten beginnt mit dem Bericht aus den USA.

Die Chinesen haben den amerikanischen Geheimdiensten nackte Wände hinterlassen. Wenn das FBI in Houston etwas suchen will, müssen sie in den Mülltonnen wühlen. Die Chinesen nahmen die wertvollen Säcke mit der Aufschrift „Diplomatische Post“ mit. Und die sensibelsten Dokumente wurden am Vortag im Hof verbrannt, ohne sie aus dem Konsulat zu bringen.

Die Diplomaten durften ihre Koffer nicht in Ruhe packen. Zwei Dutzend Chinesen, die in den USA leben, versammelten sich unter den Fenstern der diplomatischen Vertretung.

„Die Kommunistische Partei Chinas tut hier etwas Illegales. Wir sagen ihnen: Sie können keine illegalen Aktivitäten durchführen. Ich bin US-Bürgerin und unterstütze meinen Präsidenten!“

Die Chinesen mussten die Räumlichkeiten bis Freitag 4 Uhr räumen und man konnte die Uhr nach ihnen stellen. Nur eine Minute nachdem die Chinesen das Gebäude verlassen hatten, eilten Menschen in Zivil – wahrscheinlich FBI-Agenten – zur Tür. Sie brauchten lange, um die Türen aufzubrechen und stürmten dann hinein. Sicherheitsbeamte vom Außenministerium bewachen den Haupteingang des ehemaligen Konsulats.

„Wenn die freie Welt das kommunistische China nicht verändert, dann wird das kommunistische China zweifellos uns verändern. Vielleicht ist es Zeit für eine neue Gruppe gleichgesinnter Staaten, eine neue Union der Demokratien. Wenn wir mit Russland zusammenarbeiten, bin ich sicher, dass wir die Welt sicherer machen können. Ich denke, es ist sinnvoll, mit den Russen zusammenzuarbeiten, um nicht nur den Vereinigten Staaten, sondern dem ganzen Planeten Frieden zu bringen“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.

Die zweifelhafte Initiative des Außenministeriums fand im Kreml keine Unterstützung. Der Sprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, Russland schließe keine Freundschaften gegen irgendjemanden, und für Moskau sei Peking ein Partner und Verbündeter.

Aber Washington ist beharrlich auf der Suche nach einem Format, um die Beziehungen zwischen den USA und China neu zu ordnen. Mike Pompeo blickt zurück und tadelt Nixon, der einst eine Entspannung initiiert hat:

„China hat uns wertvolles geistiges Eigentum und Geschäftsgeheimnisse geklaut. Es hat Lieferketten aus Amerika gesaugt und sie dann durch Sklavenarbeit perfektioniert. Nixon hat einmal gesagt, er habe Angst, einen Frankenstein geschaffen zu haben, indem er die Welt für die Kommunistische Partei Chinas geöffnet hat, das haben wir jetzt“, sagte der Leiter des Außenministeriums.

Zu einer „blinden Zusammenarbeit“ mit China, wie Pompeo es ausdrückte, werden die Vereinigten Staaten nicht zurückkehren. Apple, einer der amerikanischen Giganten, hält seine Fahne in den Wind. Die Smartphones des Unternehmens werden keine „Made in China“-Etiketten mehr tragen. Die Produktion wird nach Indien verlagert.

Die anti-chinesische Hysterie ist eine lukrative Kulisse für Trumps Wahlkampf. Der Feind steht nicht vor der Tür, sondern im Land. Das Außenministerium macht aus Chinesen Agenten, die angeblich gekommen sind, um die amerikanische Gesellschaft zu erschüttern.

Huang Tang wird vom FBI vorgeworfen, bei der Ausfüllung ihres Visumantrags in die Vereinigten Staaten nichts über ihren Dienst in der chinesischen Armee erzählt zu haben. Im Herbst durfte sie in das Land einreisen, um an einer Universität in Kalifornien zu arbeiten. Aber dann haben Agenten im Internet Fotos von ihr in Uniform gefunden und glauben nun, dass die Wissenschaftlerin ein aktiver Offizier in der chinesischen Luftwaffe ist. Die Frau wurde festgenommen und wird Anfang der Woche dem Gericht vorgeführt.

Amerikanische Zeitungen schreiben, die Chinesin habe sich vor den FBI-Agenten auf dem Territorium des chinesischen Konsulats in San Francisco versteckt. Aber wie es dann möglich gewesen sein soll, sie festzunehmen, ist unklar. Das FBI gibt keine Einzelheiten über die Verhaftung bekannt und legt keine Beweise vor, außer den Fotos in Uniform.

Angesichts einer so unfreundlichen Behandlung hat das chinesische Außenministerium seinen Landsleuten, die in den USA studieren, bereits empfohlen, jederzeit Verhöre und Inhaftierungen durch amerikanische Geheimdienste zu erwarten.

Nie zuvor war das Niveau der Beziehungen zwischen Peking und Washington so schlecht, obwohl Peking den USA bis zuletzt anbot, ihre Entscheidung zurückzuziehen und statt Ultimaten einen vernünftigen Ausweg zu finden. Aber genau das ist es laut Peking, was den amerikanischen Politikern von heute fehlt: Vernunft.

Nun der Bericht aus China.

Um zu sehen, wie das Symbol der amerikanischen Präsenz abgeschraubt wurde, hat sich eine Menge in Chengdu versammelt. Von den Nachbardächern war es gut zu beobachten: Die Türen sind versiegelt, Arbeiter bringen Wagen mit schwarzen Säcken heraus.

Um das Konsulat zu schließen und China zu verlassen, hat das Personal der diplomatischen Mission jetzt noch weniger als einen Tag Zeit. Am Montag um 10 Uhr läuft die Frist ab. Für alle Fälle haben Polizisten das Gebäude umstellt. Am Vortag wurden Feuerwerkskörper auf das Tor geworfen.

Die Amerikaner haben natürlich bis zuletzt gehofft, China würde mit Wuhan antworten. Aber das Generalkonsulat dort ist seit Januar nicht mehr im Betrieb. Seine Schließung wäre also schmerzlos für Washington. Peking warnte sofort, dass es eine „gespiegelte“ Antwort geben würde.

„Einige Mitarbeiter des US-Generalkonsulats in Chengdu beteiligten sich an Aktivitäten, die mit ihren Befugnissen als Diplomaten unvereinbar waren. Sie mischten sich in die inneren Angelegenheiten Chinas ein und schadeten den nationalen Sicherheitsinteressen unseres Landes“, sagte Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Peking wiederholt – wie Washington – immer wieder die nationale Sicherheit. Und die Situation in Hongkong ist ein Beispiel dafür. Deshalb verabschiedete China das Gesetz zum Schutz der Autonomie vor regierungsfeindlichen Protesten, die nach Angaben Chinas unter Beteiligung des dortigen amerikanischen Konsulats angeheizt wurden. Es könnte der nächste auf der Liste sein, wenn Trump auf Houston, wo chinesische Diplomaten der Spionage beschuldigt wurden, weitere Konsulate folgen lässt.

„Ich weiß, dass Sie Amerikaner es Rechtsstaatlichkeit nennen, was bedeutet, dass jemand als unschuldig gilt, bis die Schuld bewiesen ist. Wenn Sie sagen, wir haben etwas verbrochen, dann liefern Sie uns Beweise“, sagte Tsai Wei, Chinas Generalkonsul in Houston.

Das Außenministerium verhehlt nicht: Es startet einen Kreuzzug gegen das kommunistische Regime in China. Alles, was Pompeo in seiner kalifornischen Tirade von sich gab, wurde in China in zwei Worten zusammengefasst:

„Klischee“ und „Wahnsinn“ waren die Worte, die Experten benutzten, um die letzte Rede von US-Außenminister Mike Pompeo zu beschreiben, in der er ausdrücklich das chinesische Volk und die Länder der „freien Welt“ aufrief, „die Kommunistische Partei Chinas zu verändern“. China solle in naher Zukunft auf die Möglichkeit militärischer Zusammenstöße mit den Vereinigten Staaten vorbereitet sein.

Es ist unwahrscheinlich, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommt. Peking beobachtet aber die Aufstellung amerikanischer Atomwaffen und die US-Aktivitäten im Südchinesischen Meer aufmerksam. Der Grund ist offensichtlich.

„Was die Trump-Administration getan hat, ist nicht Strategie, sondern Taktik. Trump versucht verzweifelt, seine Wiederwahl zu gewinnen“, sagte Renmin Cheng Xiaohe, Professor an der School of International Studies an der China University.

So kann eine amerikanische Führungsmacht nicht aufgebaut werden. In der politischen Satireabteilung des chinesischen Fernsehens ist Trump nun der Protagonist aller Karikaturen. Hier zum Beispiel beschießt der Herr des Weißen Hauses China mit einer Schleuder.

„Es gibt zu viele Lügen und Desinformationen über China. Und sie kommen meistens aus den USA“, sagt CGTN-Produzent Wei Wei.

Als Lügen werden in China auch Vorwürfe bezeichnet, China verletze das Handelsabkommen. China hat die Käufe bei US-Unternehmen wie versprochen gesteigert, der Rückgang war auf die Pandemie zurückzuführen. Doch die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston bedroht Handel im Umfang von Milliarden von Dollar. Dabei sah es so aus, als habe Trump genau das verhindern wollen.

Jedenfalls werden die Verhandlungen im August fortgesetzt – Insiderinformationen sind in der chinesischen Presse aufgetaucht. Zu den Spionagevorwürfen gegen Huawei wegen 5G hat das Unternehmen wiederholt erklärt: Es befolgt alle Punkte internationaler Abkommen und die amerikanischen Beamten sind sich dessen wohl bewusst.

„Was die USA tun, ist gegen die Gesetze des Marktes und gegen alles, wofür sie selbst stehen, also den fairen Wettbewerb. Ihrer Meinung nach haben andere nicht das Recht, sich zu entwickeln“, sagte Tsau Tiankai, Chinas Botschafter in den Vereinigten Staaten.

In all diesem Kampf schweigt der chinesische Präsident Xi Jinping trotzig. Die ganze Woche war er auf einer Reise im Nordosten des Landes. Die Erholung des Landes von der Epidemie ist das Hauptthema. Kein Wort zum Kalten Krieg. Die US-Wahlen werden vorbei gehen, aber die beiden größten Volkswirtschaften der Welt werden bleiben. Zeitungsberichte werden von einer Collage flankiert: ein amerikanischer Falke gegen den chinesischen Panda.

Er scheint nur weich und flauschig. Der Kraft seiner Kiefer nach ist er ein formidables Raubtier. Und die amerikanischen Diplomaten in Chengdu, der Heimat des größten Panda-Zoos der Welt, hätten das wissen müssen. (Anm. d. Übers.: Das musste ich natürlich überprüfen, weil ich es nicht wusste. Und tatsächlich: Der Panda hat eine enorme Beißkraft, die er braucht, um das harte Bambus zu knacken)

